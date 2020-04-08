 В итальянском регионе Тоскана обрушился автомобильный мост через реку Магра. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новое время, во время инцидента на нем находились два автомобиля.

Предварительно, водитель одного из них успел вовремя покинуть транспортное средство, тогда как второй в результате происшествия получил травмы и был госпитализирован.

При этом отмечается, что в 2019 году из-за мощных ливней на мосту образовалась трещина, однако после ремонтных работ специалисты заверили, что никакой опасности для объекта нет.

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