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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Италия (1103) мост (597)

 В итальянском регионе Тоскана обрушился автомобильный мост через реку Магра. ВИДЕО

В итальянской провинции Масса-Каррара в регионе Тоскана обрушился автомобильный мост через реку Магра.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новое время, во время инцидента на нем находились два автомобиля.

Предварительно, водитель одного из них успел вовремя покинуть транспортное средство, тогда как второй в результате происшествия получил травмы и был госпитализирован.

При этом отмечается, что в 2019 году из-за мощных ливней на мосту образовалась трещина, однако после ремонтных работ специалисты заверили, что никакой опасности для объекта нет.

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Источник: https://censor.net.ua/v3187692
 
 
 Топ комментарии
 
Сволочи, отдайте уже Украине Маркива пока еще Италия совсем не опустошилась В итальянском регионе Тоскана обрушился автомобильный мост через реку Магра - Цензор.НЕТ 6117
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Зеленскай, срочно туда батальон инженерных войск ВСУ и бригаду медиков. За мой естественно счёт.
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в Италии мосты падают чуть реже чем на Московии....

Это вам малята разрыв шаблонов об итальянцах, как о мастеровой и трудолюбивой нации... В итальянском регионе Тоскана обрушился автомобильный мост через реку Магра - Цензор.НЕТ 7275

Были такими когда то очень давно...
А сейчас неопрятные, ленивые, и глупые цыгане ...

Работал с ними - знаю...
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Сволочи, отдайте уже Украине Маркива пока еще Италия совсем не опустошилась В итальянском регионе Тоскана обрушился автомобильный мост через реку Магра - Цензор.НЕТ 6117
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Зеленскай, срочно туда батальон инженерных войск ВСУ и бригаду медиков. За мой естественно счёт.
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в Италии мосты падают чуть реже чем на Московии....

Это вам малята разрыв шаблонов об итальянцах, как о мастеровой и трудолюбивой нации... В итальянском регионе Тоскана обрушился автомобильный мост через реку Магра - Цензор.НЕТ 7275

Были такими когда то очень давно...
А сейчас неопрятные, ленивые, и глупые цыгане ...

Работал с ними - знаю...
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почитайте історію хто такі макаронники..продажні в більшості..як цигане.
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В Италии большинство дорог разбитые как в Украине!
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А ты там был? Ездил по дорогам? А вот мы были в Украине год назад! У вас не дороги, я сплошные колдобины!
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В первый раз слышу что итальянцы славились когда то трудолюбием. Дома разрушенные с облупленной краской, дороги разбитые как в наших самых плохих раенах
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Италия закончилась там, где закончилась Римская Империя. трепло Муссолини на понтах решил возродить павшую империю, но, что из этого получилось мы с вами знает. И полностью с вами согласен за их глупость, неопрятность и леность.
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зольдат, а ты знауом хотя бы с одним итальянцем, чистюля?
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А говорять, що кризи в Італії немає))
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Кацапский "гуманитарный конвой" проехал?
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Сложился, как карточный...
Ничего, там не глубоко - быстро поменяют на новый.
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Щось Італія за маєтки Сабакова, Зеленого, руських алігірхів розплачується дивно..а може це російсько-путінськи лікарі диверсію зробили? А може дійсно потрібно відпустити Марківа? Може бути гірше..Хоча макаронники завжди були такими..продажні. Згадайте другу світову войну.
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ВОТ ОН удивительно, при такой конструкции моста, не могли лечь все пролёты!!
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А они "через не могу!"....Старались очень В італійському регіоні Тоскана обвалився автомобільний міст через річку Магра - Цензор.НЕТ 4190
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Видимо арки подпирали друг друга на опорах. Одна съехала ...и понеслось домино
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возможно, произошло продольное смещение одной опоры, а дальше распор арок сделал своё дело, жаль, мост красивый, и это уже второе обрушение мостов в Италии!
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И даже не "возможно" а точно причина будет в одной опоре - после ливней в 19-м могло подмыть
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это правда, на фото и в гугле видно, там также не смотрят за горными реками как и у нас, река свалилась влево из-за правобережнего наноса гравия, могла запросто подрезать левую вторую от береговой опоры.
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Пр@** на єтапе проектирования. Балки не выдержали нагрузки.
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омг, там опоры попалам сломались, суперлегкие и прочные типа.
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на этой ветке не будет слов распил, откат, мародерство и Кличко. Просто эти же авторы напишут слова макаронники, цыгане, лентяи и рукожопы.
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мафія вкрала гроші та замінила марку цементу на більш низьку
все як у нас
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Скорее секономили на проектировщиках. В мостах марка цемента не главное. Цемент (бетон) работает только на сжатие. Главное конструкция и правильное армирование
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Современные Итальянцы потеряли навыки римлян.Карточный домик.Стандартный вариант .должен быть коэф.запаса прочности у моста.А тут бусик завалил.Невезуха .
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А причому це циганьйо ліниве до римлян ? Так само як арби до древнього Єгипту ...
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Кацапи допомогали будувати і ремонтувати напевно.
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