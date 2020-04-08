 "Город - не громадське місце. Копаймо його, садімо картоплю і все в нас буде добре", - мэр Ивано-Франковска Марцинкив. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга.

"Чтобы внести нотку оптимизма: меня очень много спрашивают, можно ли ехать в село и сажать картофель. Хочу сказать, что не только можно, а нужно ехать в село и садить картошку. Потому что, откровенно скажу, а что будем есть, если не посадим картошку и не посадим огород", - отметил мэр.

Также Марцинкив посоветовал "потерпеть людям старше 60 лет".

"Огород - не общественное место. Поэтому давайте вскапывать огород, сажать картофель и все у нас будет хорошо", - подытожил он.

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