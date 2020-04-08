 "Город - не громадське місце. Копаймо його, садімо картоплю і все в нас буде добре", - мэр Ивано-Франковска Марцинкив. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга.
"Чтобы внести нотку оптимизма: меня очень много спрашивают, можно ли ехать в село и сажать картофель. Хочу сказать, что не только можно, а нужно ехать в село и садить картошку. Потому что, откровенно скажу, а что будем есть, если не посадим картошку и не посадим огород", - отметил мэр.
Также Марцинкив посоветовал "потерпеть людям старше 60 лет".
"Огород - не общественное место. Поэтому давайте вскапывать огород, сажать картофель и все у нас будет хорошо", - подытожил он.
Мєнти свізєпствують..
Масок не має в продажу..
В Мене був один з перших сотових телефонів, в ті ще роки, мєнти додовбувалисі, що ще це радіостанція¡!
🤣🤣🤣
тук, тук-тук...
тук, тук-тук...
Или на такси, да в село...у кого нет своего авто
АЗАРОВ СНОВА ПРИЗВАЛ УКРАИНЦЕВ БРАТЬ ЛОПАТЫ И САЖАТЬ КАПУСТУ
Николай Азаров © УНІАН
Украина 21 апреля 2011 15:09
Премьер возмутился, что СМИ назвали его тупым из-за призыва ко всем украинцам самостоятельно обеспечивать себя овощами: у самого Азарова есть две сотки, на которых растет все необходимое.
Премьер-министр Николай Азаров не видит ничего плохого в своей идее о том, что украинцы должны брать лопаты и обеспечивать себя овощами. Премьер вспомнил, что в детстве сам сажал капусту, и предложил всем последовать его примеру. Об этом он заявил 21 апреля на встрече с представителями региональных СМИ.
Азаров отметил, что для того, чтобы полностью решить проблему обеспечения украинцев овощами, правительству необходимо определенное время. "Я на заседании Кабинета министров сказал: а что мешает каждому, у кого есть руки-ноги, есть энергия, взять лопату, десять соток земли и на период, пока мы будем этим заниматься в общегосударственном масштабе, хотя бы свою семью обеспечить овощами? Сразу же во всех СМИ: куда нас зовет премьер-министр, почему он такой у нас тупой? Куда-то зовет - непонятно куда, в како-то совок", - цитирует Азарова ЛІГА.net.
Премьер подчеркнул, что в этой идее нет ничего плохого. "Я сам вырос в семье, в которой знали цену заработанному рублю. Я вот таким вот (рукой Азаров показал рост ребенка, - ред.) ходил на огород, сажал капусту, картофель. Почему? Потому что нашей семье не хватало денег, мы жили в советское время, и даже уже зарабатывая прилично, я не гребовал сажать ту же картошку и капусту", - заявил он.
Азаров подчеркнул, что даже сейчас у дома у него есть две сотки, на которых растут все необходимые овощи. "Мне сейчас ничто не мешает на Бессарабке покупать овощи, но я не доверяю, я знаю, что капуста, которая у меня под домом, без всяких химикатов, я ее с удовольствием ем, я не стесняюсь этого", - добавил он.
Премьер еще раз подчеркнул, что нет ничего плохого в том, что если украинцы хотят, чтобы их семьи не зависели от роста цен на продукты, они выращивали их сами. "Не произойдет ничего страшного, если ты поработаешь на себя, что плохого?" - спросил он.
Азаров отметил, что сегодня задача местных органов власти - каждому, кто захочет последовать его совету, предоставить такую возможность. Между тем, глава правительства подчеркнул, что речь идет исключительно о тех гражданах, которые могут на себя работать, а кто не может по состоянию здоровья или другим причинам - их обеспечение остается важной задачей государства!