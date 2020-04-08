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 Вероятный автор видео с братом Ермака Штанько: Я записей не делал, откуда они взялись, не знаю. ВИДЕО+ФОТО

Фигурант записей Лероса Дмитрий Штанько, которого журналисты называют автором всех видео с братом главы ОП Андрея Ермака, отрицает свою причастность к съемке.

Об этом он заявил в интервью Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.

"Эти записи я не делал. Происхождение записей этих я не знаю. С органами правоохранительными касательно этих записей... я не сотрудничаю. Записей я не делал. Откуда взялись эти записи, мне не известно", - заявил Штанько, уточнив попутно, что уже не первый раз вынужден говорить, что не является автором видео с Денисом Ермаком. 

Впрочем после его заявления, журналист Денис Бигус говорит, что Штанько врет: "Это доказывает само видео, сделанное в машине Штанько, где едет сам Штанько и видно, что кроме него в машине никого нет. И есть еще куча фрагментов, где понятно, что запись ведется именно ним".

Вероятный автор видео с братом Ермака Штанько: Я записей не делал, откуда они взялись, не знаю 01

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29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Лерос пришел на допрос в ГБР, но ходатайствует о переносе в связи с объединением производств по 4 статьям в одно, - адвокат Найем. ФОТО

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

Источник: https://censor.net.ua/v3187649
 
 
 Топ комментарии
 
ну ,може кто заколку на галстук подарил? Вероятный автор видео с братом Ермака Штанько: Я записей не делал, откуда они взялись, не знаю - Цензор.НЕТ 3173
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Да это со спутника пиндосы проклятые сняли,что-бы вовочку-бубочку подставить...
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ну ,може кто заколку на галстук подарил? Вероятный автор видео с братом Ермака Штанько: Я записей не делал, откуда они взялись, не знаю - Цензор.НЕТ 3173
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Да это со спутника пиндосы проклятые сняли,что-бы вовочку-бубочку подставить...
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Нужно не разыскивать кто запись сделал, а судить тех, кто на записи должностями торгует.
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на видео ракурс снизу, а не сверху, как было бы со спутника.

поэтому только шахтёры !
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Большое вам спасибо Иванов. А то мы тут думали думали думали думали, а кто бы это мог сделать. Вы нам прям глаза открыли.
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Всі ловлять автора. Корупція в верхівці влади то таке
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Дайте людині 10 відсотків від конфіскованого у корупціонерів,як ви і обіцяли,кретини.
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проснулся утром, а на мне женские трусы..... откуда они взялись??? не знаю.....
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Значит не беременный.
Слава тебе, Господи.
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ну это ведь вполне естесственно! беременеют-то обычно женщины......
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