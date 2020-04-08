 Вероятный автор видео с братом Ермака Штанько: Я записей не делал, откуда они взялись, не знаю. ВИДЕО+ФОТО

Об этом он заявил в интервью Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.

"Эти записи я не делал. Происхождение записей этих я не знаю. С органами правоохранительными касательно этих записей... я не сотрудничаю. Записей я не делал. Откуда взялись эти записи, мне не известно", - заявил Штанько, уточнив попутно, что уже не первый раз вынужден говорить, что не является автором видео с Денисом Ермаком.

Впрочем после его заявления, журналист Денис Бигус говорит, что Штанько врет: "Это доказывает само видео, сделанное в машине Штанько, где едет сам Штанько и видно, что кроме него в машине никого нет. И есть еще куча фрагментов, где понятно, что запись ведется именно ним".

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29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

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Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".