 Украина получила от ВОЗ рекомендацию продлить карантин, - Шмыгаль. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Уже сейчас правительство работает над соответствующим планом, где будет четко расписано, какие именно ограничительные меры и с какой даты будут отменены. И мы обязательно сообщим об этом общественности", - говорится в сообщении.
По словам премьера, вчера Украина получила рекомендацию от ВОЗ продлить карантин, потому что это эффективное средство спасения жизней украинцев.
"Поэтому подчеркиваю, что в течение апреля мы не отступим от введенных ограничений", - подытожил Шмыгаль.
Напомним, 11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Школы, вузы и детсады закрыли на 3 недели, пробное ВНО отложили.
25 марта Кабинет Министров Украины продлил карантинные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, на 30 дней.
Кроме того, 25 марта Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране сроком на 30 дней.
Гоп-стоп а где-же масочка твоя
теперь оправдываться поздно
17 штук-это серьёзно
ты много на себя взяла...
ну, ну верю шо так нагло в который раз..... ах оставьте
Шмыгальшмыга,а кто ещё?
Найдите 95 квартал.
95к: В связи с отменой концертов, требуем компенсации с бюджета. Как делают в соседних страНах
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Вы что, реально не слышали про 450 масок от юзика?
- на вулиці роздавав?
- продавав
- і чомусь, вірю.
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Це список тих, хто піариться на крові та мокротинні українців. Тих, хто під шумок відмиває свої брудні гроші, які були зароблені виключно огидними способами та корупційними махінаціями. Бо жодна нормальна пересічна та мудра людина, не буде просто так віддавати свої кошти на благочинність.
Це підступ, українці, не вірте їм, сплотіться навколо нашого красивого лідера, вимагайте від нього нових заборон та обмежень, дайте йому більше влади та більше днів, не розхитуйте човна, дивіться "Сватів", любіть Юзіка!
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квартал вам, скоты неблагодарные, отдал свой мозг, сердце, фронтмена, душу и вообще самое дорогое на 5 лет!! shame on you
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Они пришли п......ть, а не раздавать.
- Представляю каких титанических усилий им стоило добавить туда Рошен
https://ukraine.d3.ru/post-golovolomka-1957197/?sorting=rating
Господи, дай ума политикам...
И порядок сохранит Вас.
Ніяк наші урядовці думать самі не почнуть.
Так же зручно, якщо не вийде - є на кого послатися - ну ми шо? - та ми нічо! ми сірі і рекомендаціями керуємось , бо самі не тямимо.
так якраз і Трампа керувався рекомендаціями ВОЗ.
І побачите, що США, як завжди раніше, вийде із цієї кризи з профітом.
- Та мені англійська королева дозволила.
- ???????
- Сказала: це ви там у своїй думі у такому вигляді ходіть, а тут дотримуйтесь правил!
именно ВОЗ активно способствовал развитию пандемии на планете!...
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- Сарочка, вы ходили на концерт Лучано Паваротти?
- Нет, та что там слушать, фальшивит, плюется...
- Откуда вы знаете, если не ходили???
- Так мне Фима вчера его изображал.
Вот так примерно о том, что реально рекомендует ВОЗ, и что наши перевирают...
Правильно Донни сказал - абсолютно бесполезная организация. И ни за что не отвечающая...