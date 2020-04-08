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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
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 Украина получила от ВОЗ рекомендацию продлить карантин, - Шмыгаль. ВИДЕО

Украина обязательно вернется к привычному образу жизни. Однако, к сожалению, это точно будет не в этом апреле.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Уже сейчас правительство работает над соответствующим планом, где будет четко расписано, какие именно ограничительные меры и с какой даты будут отменены. И мы обязательно сообщим об этом общественности", - говорится в сообщении.

По словам премьера, вчера Украина получила рекомендацию от ВОЗ продлить карантин, потому что это эффективное средство спасения жизней украинцев.

"Поэтому подчеркиваю, что в течение апреля мы не отступим от введенных ограничений", - подытожил Шмыгаль.

Напомним, 11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Школы, вузы и детсады закрыли на 3 недели, пробное ВНО отложили.

25 марта Кабинет Министров Украины продлил карантинные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, на 30 дней.

Кроме того, 25 марта Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране сроком на 30 дней.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Говорить о смягчении карантинных мер пока рано, карантин - то, что нас спасает, - совещание Зеленского и Шмыгаля

Источник: https://censor.net.ua/v3187640
 
 
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👑 теперь будет на кого спихивать этот многолетний карантин ..
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Гоп-стоп мы подошли из-за угла
Гоп-стоп а где-же масочка твоя
теперь оправдываться поздно
17 штук-это серьёзно
ты много на себя взяла...
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как Гелетей прям..
ну, ну верю шо так нагло в который раз..... ах оставьте
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Это зелебобам зайдёт, да... Им можно втирать... Україна отримала від ВООЗ рекомендацію продовжити карантин, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9623
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А Трамп почав сумніватися в доцільності фінансування ВОЗ..)))
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Трамп сказал, что ВОЗ должен был остановить вирус ещё в Китае, закрыть вовремя границы и т.д. А вирус спокойно покинул Китай и теперь ВОЗ ловит его по планете, причём без каких либо успехов. Возможно Трамп и прав.
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Понимаем, ШМУЛЬ ШМЫГАЛЬ ! Это будет в апреле 2023 года!
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22 Июня ровно в четыре утра карантин отменили,нам сообщили что в стране началася *****.
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да, вполне вероятный сценарий после первого и 9 мая, когда опять дидов на палках носить будете....да и цена на бензин на росссии как нельзя лучше делает все правильно!т держитесь там!
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Епіцентр. Це генії маркетингу))) Спочатку нам, а потім...
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из комментариев:

95к: В связи с отменой концертов, требуем компенсации с бюджета. Как делают в соседних страНах
* * *
Вы что, реально не слышали про 450 масок от юзика?

Україна отримала від ВООЗ рекомендацію продовжити карантин, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2248

- на вулиці роздавав?
- продавав
- і чомусь, вірю.
* * *
Це список тих, хто піариться на крові та мокротинні українців. Тих, хто під шумок відмиває свої брудні гроші, які були зароблені виключно огидними способами та корупційними махінаціями. Бо жодна нормальна пересічна та мудра людина, не буде просто так віддавати свої кошти на благочинність.
Це підступ, українці, не вірте їм, сплотіться навколо нашого красивого лідера, вимагайте від нього нових заборон та обмежень, дайте йому більше влади та більше днів, не розхитуйте човна, дивіться "Сватів", любіть Юзіка!

* * *
квартал вам, скоты неблагодарные, отдал свой мозг, сердце, фронтмена, душу и вообще самое дорогое на 5 лет!! shame on you

* * *
Они пришли п......ть, а не раздавать.

- Представляю каких титанических усилий им стоило добавить туда Рошен
https://ukraine.d3.ru/post-golovolomka-1957197/?sorting=rating
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Мабуть там, де й медіахолдінг "Г+Г" - в офшорах Україна отримала від ВООЗ рекомендацію продовжити карантин, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3925
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Чую что скоро народ будет зебобиков на шашлычки жарить ибо с голоду умирать не хочется.
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Ні. У нас нема жодного шансу, навіть при продажі всієї землі, бо тоді земля буде дуже дешевою!
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Выбирали между дефолтом и Рынком земли, в итоге останемся без земли, но с дефолтом.
Господи, дай ума политикам...
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Irina Pravda В політиків,якраз є розум.В них все буде добре.Це українцям потрібен розум,бо як видно,його немає в більшості.
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Така організація як ВООЗ ніколи не скаже про відсутність загрози.
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можна було ізолювати Китай і не було б ніякої пандемії в таких маштабах.але ж ВОЗ було пох так як там ставленник Китаю якому баблом рот закрили
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это так мерзкое снимает с себя ответственность?! Деньги где людям брать на поесть???
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Так я не понял...огрызки выбрасывать или адрес дадите?...
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А тестирование проводить как в Германии например, ВОЗ не посоветовала?
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Якщо не відмінять заборону для пенсіонерів, то скоро Шмигалю прийдеться збирати трупи.
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та, про шо ви кажете, де вони ту заборону дотримуються...
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Частина дотримується, а іншим погрожують та почали штрафувати.
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хотів би я подивитись в очі тому суді, який накладе штрафа 17 000 бабці з пенсією в 2000 гривень...
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Зайди в Печерський суд і подивися, хоча вони такі майже у кожному суді! Але я про інше. Частина дотримується і боїться вийти з дому навіть при відсутності їжи. Тому скоро збирати трупи та ламати двері таких квартир та будинків. Дякуємо зебілам за їхній вибір.
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Часть пенсионеров ходит в респираторах. Вот прям ком в горле на них смотреть.Часть же пенсионеров кладут на карантин, практически ложат.
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Це вам сам говорив, чи через Джонсона передав?
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Не, Джонсон на ШВЛ, пока помалкивает,
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Али,ну е мое,на Цензоре вчера писали,вы шо не в курсе?
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Это шото из серии,шо МВФ "требовало принять" Закон о рынке земли,шоб не было,типа "дефолта" и дали 8 лярдов на "спасение"!
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В США...каждому взрослому по тысяче, ребёнку по 500 долларов, в ЕС освободили от уплаты коммуналки. пособия всем....кажись записали в Конституцию что идём в Европу.
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а у нас - штрафы. я сегодня с утра можно сказать миллион сэкономил... просто посчитал, сколько раз попал в ситуацию, где меня могли оштрафовать на 34 000.
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это не про этот порядок. это чисто совковая замануха. принимаются заведомо невыполнимые законы, но почти всем разрешают их нарушать. кроме тех, кто не нравится властям. следовательно все репрессии абсолютно законны.
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Но не попал же! В этом фокус. Выживут находчивые.
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я терь за едой в 4 утра хожу. мусарня дрыхнет
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ВОЗ була потрібна, з чіткими інструкціями щодо припинення транспортного сполучення з КНР в січні, натомість вони рекомендували не закривати авіасполучення. Хто додумавсь негра які об'єктивно як раса розумово слабші за білу поставити генсеком ВОЗ.
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Он вроде индус? Дело не в расе. А в конкретных людях. Протупить может любой человек.
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Vlad Vola Хто додумавсь негра які об'єктивно як раса розумово слабші за білу поставити генсеком ВОЗ.

Україна отримала від ВООЗ рекомендацію продовжити карантин, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6234

Україна отримала від ВООЗ рекомендацію продовжити карантин, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9875
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Трамп сказав, що думає послати цю ВОЗ куди подалі, а Шмигаль на них посилається.
Ніяк наші урядовці думать самі не почнуть.
Так же зручно, якщо не вийде - є на кого послатися - ну ми шо? - та ми нічо! ми сірі і рекомендаціями керуємось , бо самі не тямимо.
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Что дозволено Юпитеру, недозволено быку
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И что дало хорошего решение Трампа с отказом своевременно ввести карантин? Статистику видели по США?
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здрастє!
так якраз і Трампа керувався рекомендаціями ВОЗ.
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Он вообще ничем не руководствуется. Даже здравым смыслом. В этом они с нашим, как однояйцевые близнецы.При этом Трамп всегда найдет виноватого в своих ляпах.
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Трамп все робить заради США - ми ж не бачимо його за кадром новин.
І побачите, що США, як завжди раніше, вийде із цієї кризи з профітом.
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пока не закроют проходной двор этот карантин можно продлевать до бесконечности...
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ВОЗ решило испытать на украинцах лечение коронавируса голоданием? А почему именно на нас? Что, Зеленские с Шафирами и Менделями на это легче всего согласились? На исторические примеры ссылалсь? Странно даже, почему?
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пригадався анекдот, як Жирік прийшов на засідання думи у майці, шортах та в'єтнамках, і каже:
- Та мені англійська королева дозволила.
- ???????
- Сказала: це ви там у своїй думі у такому вигляді ходіть, а тут дотримуйтесь правил!
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Хочу нагадати, що ВОЗ може лише рекомендувати, а рішення приймає уряд кожної країни. Тому відповідальність за соціально-політичний стан несе Зе і уряд, тобто Шмигаль.
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Карантинные меры продлят и на первую декаду мая - чтобы граждане не поперлись "на шашлыки" 01-02 и 08-09 мая. День Победы. Хотя День Победы коммунисты могли бы использовать для обмена коронавирусом в своем сообществе.... "Лучше умереть под красным знаменем, чем под забором" (В.В.Маяковский).
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в связи с тем,что Трамп решил пересмотреть финансирование етой международной шараги как таковой,которая зарабатывает монеты , на не совсем достоверной информации по тем или инным заболеванием они решили можно в Украине еще кое что подзаработать...
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Покажіть цю цидулку, де написано, що в Украіні рекомендовано переносити карантин!!!! Чи Шмигалю зателефонували особисто?????
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Не в этом апреле, а в каком?) эти дебилы даже сбрехать нормально не могут ...
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Трамп сказал что этот верблюжий наВОЗ поплатится за смерти в Америке.
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Одесский анекдот:

- Сарочка, вы ходили на концерт Лучано Паваротти?
- Нет, та что там слушать, фальшивит, плюется...
- Откуда вы знаете, если не ходили???
- Так мне Фима вчера его изображал.

Вот так примерно о том, что реально рекомендует ВОЗ, и что наши перевирают...
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А ВОЗ не сказало за чей счёт будет этот "банкет"?
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ВОЗ кришує світову фармацевтичну мафію. Скоро нам запропонують вакцину від коронавірусу. Правда дуже дорогу. Готуйте гроші. А скільки людей помре через карантин з голоду ВОЗ наплювати.
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Верни вкрадені щомісячні 10 мільярдів гривень з митниці та ПДВ,злодій.
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ВОЗ це лівацька організація.Правильно Трамп їх звинувачує.
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А поднимать убитую экономику тоже ВОЗ будет?
Правильно Донни сказал - абсолютно бесполезная организация. И ни за что не отвечающая...
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Панове порохоботы, опять заскулили? Не нравится - обращайтесь в суд , в ООН. Не лежите на диване, действуйте! В чем проблема?
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