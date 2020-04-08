 Шесть лет назад прекратила свое существование провозглашенная в Харькове российскими террористами "ХНР": "На все потребовалось 17 минут. Ребята из "Ягуара" провели операцию". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, для ликвидации "ХНР" бойцам спецназа Нацгвардии потребовалось 17 минут. За это время украинские воины провели штурм харьковской ОДА и арестовали 70 террористов, засевших в здании. Оперерация под руководством министра МВД Арсена Авакова прошла без единого выстрела.
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Нардеп Гончаренко: "Шесть лет назад мы пресекли попытку сепаратистов создать Одесскую народную республику"
+32
Але головного сепаратиста так і не знешкодили. Таварісч гєпа міцно сидить у кріслі.
+14
Барыга? Я что то слышал, это твой дед?
+12
а наступ на Луганськ та Донецьк барига скасував... там теж би хвилин 17 знадобилось
Вы за кого голосовали в 2010?
Але нас проукраїнських в цьому містечку не мало.
По перше, це місто дарувало Світу, геополітичний шлягер всіх часів і народів:
«Царь россіі *****, ля ля ля!»,
а по друге його ультрас, рішуче підставили плече допомоги Одессі.
Доречі перші загиблі за Одессу, були з харківських одностроїв.
Харкову, респект.
совпадение? думайте.......
Нє?
Что ни говори, но во времена Майдана Аваков был одним из тех, чью информацию я искала с надеждой на хорошие и оптимистичные новости и аналитику.
Пєрєдай своєму *****.
ПТН-ПНХ !
Всё по заветам своих идейных вдохновителей!
момент харьковские " мусора" стояли рядом с Кернесом и Допкиным
и ждали, чем всё окончится. Кому присягать ?
Нехай собі орден випише.З закруткою довгенькою.