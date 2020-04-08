 Шесть лет назад прекратила свое существование провозглашенная в Харькове российскими террористами "ХНР": "На все потребовалось 17 минут. Ребята из "Ягуара" провели операцию". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, для ликвидации "ХНР" бойцам спецназа Нацгвардии потребовалось 17 минут. За это время украинские воины провели штурм харьковской ОДА и арестовали 70 террористов, засевших в здании. Оперерация под руководством министра МВД Арсена Авакова прошла без единого выстрела.

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