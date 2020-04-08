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 Политика Украины, Общество
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Все про:Аваков (3026) сепаратизм (11216) Харьков (4640) штурм (333) Национальная гвардия (1348)

 Шесть лет назад прекратила свое существование провозглашенная в Харькове российскими террористами "ХНР": "На все потребовалось 17 минут. Ребята из "Ягуара" провели операцию". ВИДЕО

Шесть лет назад в Харькове прекратила свое существование провозглашенная российскими террористами "ХНР".

Как сообщает Цензор.НЕТ, для ликвидации "ХНР" бойцам спецназа Нацгвардии потребовалось 17 минут. За это время украинские воины провели штурм харьковской ОДА и арестовали 70 террористов, засевших в здании. Оперерация под руководством министра МВД Арсена Авакова прошла без единого выстрела.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Суд оправдал харьковскую сепаратистку Сиренко, призывавшую к отделению Донбасса от Украины и хранившую дома взрывчатку. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3187604
 
   
 Топ комментарии
 
Але головного сепаратиста так і не знешкодили. Таварісч гєпа міцно сидить у кріслі.
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Барыга? Я что то слышал, это твой дед?
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а наступ на Луганськ та Донецьк барига скасував... там теж би хвилин 17 знадобилось
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Але головного сепаратиста так і не знешкодили. Таварісч гєпа міцно сидить у кріслі.
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Он может только с Медведчуком вернуться в Москву. Шесть лет назад прекратила свое существование провозглашенная в Харькове российскими террористами "ХНР": "На все потребовалось 17 минут. Ребята из "Ягуара" провели операцию" - Цензор.НЕТ 8878
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На ХНР понадобилост 17 мин, а на ДНР и ЛНР минут не хватило или мозгов не хватило у власти, или специально не захотели спасать страну, отдали Крым и сидели под гипнозом, когда захватывали Донецк и Луганск?
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Государство изначально готовилось к сдаче с момента выбора Януковича, ставленника Путена - Президентом Украины, правда, со 2-й попытки.
Вы за кого голосовали в 2010?
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Как странно это заслуга Авакова, в Луганске Ляшко с поджатым хвостом сбежал, Тимошенко в Донецке восприняли ни как.
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Сколько часов шел Стрелков с Славянска в Донецк,и власти бездействовали.После того,как зашла вооруженная группировка-митинги и сопротивление прекратилось.Не слишком попрешь против оружия с плакатами и желто голубыми флажками.К сепарам присоединились местные сбу и мусорня.
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Власть тоді вже була частиною в Ростові, а частиною в Москві.
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Щедро откупившийся и ставший лучшим товарищем Порошенки - Гепа... уточним.

Шість років тому припинила своє існування проголошена в Харкові російськими терористами "ХНР": "На все треба було 17 хвилин. Хлопці з "Ягуара" провели операцію" - Цензор.НЕТ 3247
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а наступ на Луганськ та Донецьк барига скасував... там теж би хвилин 17 знадобилось
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Барыга? Я что то слышал, это твой дед?
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ета твой Бох Шість років тому припинила своє існування проголошена в Харкові російськими терористами "ХНР": "На все треба було 17 хвилин. Хлопці з "Ягуара" провели операцію" - Цензор.НЕТ 1809
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ПЕсики брешуть з будок, які побудував святий Петро
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не мели ерунды, перед заходом кацапов в иловайск донецк был уже в кольце, и его можно было брать, но кремлевский упырь влез со своей ордой
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і чого чекали.. поки путінввєдьот? а отож Шість років тому припинила своє існування проголошена в Харкові російськими терористами "ХНР": "На все треба було 17 хвилин. Хлопці з "Ягуара" провели операцію" - Цензор.НЕТ 7870
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***** можна панять - хвабрика в тилу врага була )))
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Тупий - ти вже тут зі своїми висерами? Водка закінчилась - іди додому.
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ботам в Ольгино и за зание укр.языка платят?! Или это только в виде премиальных,ко дню великай актябрьскай рефалюссии??
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Ано и па тваму павиденiю видно, шо ти в попу лярен.
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Так. Згоден, Харків - ватне містечко.
Але нас проукраїнських в цьому містечку не мало.
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От, про Харків «ватний город» не треба.
По перше, це місто дарувало Світу, геополітичний шлягер всіх часів і народів:
«Царь россіі *****, ля ля ля!»,
а по друге його ультрас, рішуче підставили плече допомоги Одессі.
Доречі перші загиблі за Одессу, були з харківських одностроїв.
Харкову, респект.
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А з ДНР і ЛНР обламалось. А з Кримом взагалі вийшла лажа.
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Нужно ещё Конституционный суд и Печерский суд перенести в Харьков
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Если в Донецке также поступили а не слушали Ахметова то и войны бы там не было.
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Да, в Днепре тоже быстро задавили прокацапскую мразь - и никакого "русскаго мира"...
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тем временем Кернес раздает ветеранам АТО подарочки в виде продуктов и медикаментов....
совпадение? думайте.......
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надо было всех ватников там же и в расход пустить. Потом развесить тушки на столбах.
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Так, там же з Полтораком, «Ягуарм» у цій операції був задіяний і Аваков.
Нє?
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Вторую и третью букву поменять местами и можно называть так всю па-рашку.
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Кстати, сверху на фотке это не обожравшийся вiслюк, часом?
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Харьковские менты были за ХНР, если бы не Ягуар, то сдали бы город. Им и сейчас верить нельзя. Надо об этом помнить.
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недаром хнр расшифровуется как х..на рыло
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Шість років тому припинила своє існування проголошена в Харкові російськими терористами "ХНР": "На все треба було 17 хвилин. Хлопці з "Ягуара" провели операцію" - Цензор.НЕТ 1901Шість років тому припинила своє існування проголошена в Харкові російськими терористами "ХНР": "На все треба було 17 хвилин. Хлопці з "Ягуара" провели операцію" - Цензор.НЕТ 1901 - Браво нашим силовикам!!!

Что ни говори, но во времена Майдана Аваков был одним из тех, чью информацию я искала с надеждой на хорошие и оптимистичные новости и аналитику.
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скоро ці ******** як пацюки розповзуться на всій расії...
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что-то они, потом , в сторону гыркина не часто постреливали, так ведь и попасть могли...
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Спасибо за Крым, лохи чубатые. Когда на войну придете? У меня такое ощущение складывается, что 5 лет в ВОВ хохлы тормозили победу. почекаемо))
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ВОВ єта что?.. я уже забывать стал Шість років тому припинила своє існування проголошена в Харкові російськими терористами "ХНР": "На все треба було 17 хвилин. Хлопці з "Ягуара" провели операцію" - Цензор.НЕТ 348 вы сами себя сожрёте .. и ждать уже недолго судя по событиям Шість років тому припинила своє існування проголошена в Харкові російськими терористами "ХНР": "На все треба було 17 хвилин. Хлопці з "Ягуара" провели операцію" - Цензор.НЕТ 7820
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Ми с дєтьмі і женщінамі нє воюєм.
Пєрєдай своєму *****.
ПТН-ПНХ !
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"Ягуар" и Полторак- молодцы. Не зря зеленая сопля Полторака невзлюбила.
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Выпьем не чокаясь, 17 минут молчания. Одно слово Х..На Р.
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А теперь в результате выбора "мудрого" большинства, Конституционный Суд переносят в Харьков как когда-то большевики перенесли столицу Украины в уже оккупированной Харьков...
Всё по заветам своих идейных вдохновителей!
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В титрах "Руська весна"... Что это за тупица сотворил ? Безграмотная тупица! Русская весна не имеет перевода на українську мову и пишется так : "русская весна" ....Редактор вообще имеет хоть какое нибудь образование ?
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Винницкий !!! " Ягуар " навёл порядок в считанные минуты, а в этот
момент харьковские " мусора" стояли рядом с Кернесом и Допкиным

и ждали, чем всё окончится. Кому присягать ?
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На следующий день должны были в Донецк лететь, на авакян отменил ...
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Якби не опір патріотів, то ніякий авакянський ягуар не допоміг би.
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Спасітєль Харькова замовив рекламу ? А оплатив ?
Нехай собі орден випише.З закруткою довгенькою.
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