 Бизнес Пинчука, Коломойского и Боголюбова косвенно причастен к финансированию террористов "Л/ДНР", - Казанский рассказал, кто и как продает уголь из ОРДЛО. ВИДЕО

Журналист Денис Казанский в своем блоге пытается ответить на эти вопросы и показать, как в Украину попадает добытый наемниками РФ уголь из ОРДЛО, передает Цензор.НЕТ.

"В этом расследовании мы расскажем о фирмах, которые занимаются вывозом угля из ОРДЛО и отправкой его украинским предприятиям на подконтрольной территории", - отметил он.

"После введения блокады ОРДЛО в 2017, когда возить топливо через линию разграничения напрямую в Украину стало невозможно, вывозить уголь наемникам РФ осталось только в Ростовскую область. Но в Российской Федерации, где есть множество своих производителей угля, спрос на топливо из ОРДЛО был не так высок. Поэтому продавать его и дальше продолжали старым украинским клиентам. Только уже через российские предприятия, по новым схемам, которые позволяли отбеливать ворованный бандитский уголь и выдавать его за российский.

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Чтобы разобраться в схемах этих поставок, мы воспользовались информацией таможенных брокеров. Соответствующие базы данных можно найти в открытых источниках, на различных сайтах (в основном китайских), где они свободно продаются всем желающим. В нашем случае мы пользовались информацией с китайской платформы 52wmb.com которая отслеживает экспортно-импортные операции. Журналисты достаточно часто ссылаются в своих расследованиях на эту базу. Например, российские СМИ ранее выуживали из нее данные по поставкам в Украину тепловизоров, коллиматорных прицелов и прочего военного снаряжения для ВСУ. Ну а нас в этом расследовании интересуют поставки угля, связанные с компаниями в ОРДЛО.

Проследить на этой платформе цепочку вывоза антрацита из ОРДЛО в Россию достаточно просто. Для этого можно открыть реестры компаний, работающих в сфере топливно-энергетического комплекса ОРДЛО, которые есть в открытом доступе, и поискать названия этих компаний в китайской базе, в разделе "Поставщики". К примеру, реестр поставщиков угля из "ЛНР" указан на сайте так называемого "министерства топлива и энергетики ЛНР".

В базе данных легко находятся фирмы, которым поставщики из ОРДЛО продают свой уголь. Разумеется, в большинстве случаев — это компании зарегистрированные в России. Главным образом — в Ростовской области, которая граничит с оккупированной территорией. А уже зная названия этих фирм, мы можем установить, кому они позже продавали уголь на подконтрольной территории Украины.

Компаний, торгующих углем, в ОРЛДО великое множество. В одной только "ЛНР" таких ООО и ЧП зарегистрировано около 170. В рамках одной статьи обо всех, конечно, не расскажешь, поэтому далее мы рассмотрим только несколько примеров.

Один из самых активных торговцев, который занимается вывозом угля из ОРДЛО — ООО "Углемет", которое находится в городе Новошахтинск Ростовской области (ул. Энгельса 2Б, 4).

Несмотря на шахтерское название, в Новошахтинске уже давно нет действующих шахт. Добыча угля там прекратилась еще в 2003 году — Россия, как известно, у себя проблему нерентабельных шахт, в отличие от Украины, решала довольно радикально. Если в началое 90-х в Ростовской области работали десятки шахт, то сейчас осталось только четыре. Но зато у Новошахтинска есть другое достоинство — он расположен у самой границы с Луганской областью и потому представляет из себя идеальную перевалочную базу. Территории закрытых шахт и обслуживавших их ранее заводов теперь приспособлены под угольные склады, на которых хранится топливо, ввезенное из Украины.

Угольный склад компании "Углемет" в Новошахтинске стал постоянным источником проблем для местных жителей. Угольная пыль, шум и грузовики, везущие топливо из Украины, делают жизнь новошахтинцев невыносимой. Уже несколько лет люди жалуются на угольщиков в соцсетях, а также в местные СМИ. Еще в 2017 году о деятельности ООО "Углемет", которое травило жителей Новошахтинска угольной пылью, писала местная газета "Знамя шахтера".

Жители прилегающих к складу "Углемета" улиц снимали на видео работу погрузчиков и клубы черной пыли, которая днем и ночью летит в их дворы. Но компания продолжает свою деятельность, ведь на кону большие деньги, а у "Углемета" явно очень не простые покровители. Кому попало в России просто не позволили бы торговать ворованным углем.

ООО "Углемет" — это типичная компания-миксер, которая получает уголь из оккупированной территории Украины, дает ему российские документы, а затем уже легализованное топливо со своего склада отправляет на экспорт под видом российского угля. По данным из открытой российской базы, ее установной капитал составляет всего 10 тыс рублей (около 4 тысяч грн). До войны на Донбассе подобные компании назывались "площадками", "пересевами" или "асфальтовыми шахтами". Такие компании не добывали уголь самостоятельно, а занимались легализацией угля, добытого на нелегальных шахтах-копанках.

С помощью китайской платформы легко установить, какие именно компании поставляют ООО "Углемет" уголь из ОРДЛО. В 2019 году это были ООО "УФ Восток Уголь АГ" (Свердловск), ООО "Донроссуголь" (Торез), ООО "Истэк" (эта фирма принадлежит бывшему нардепу от ПР Андрею Орлову, который теперь поддерживает "ДНР"), ООО "Антрацитуглетранс" (Красный Луч), ООО "Укрпром Постач", ООО "Ук Трейдэнергохолдинг" и другие подобные компании, зарегистрированные на территории, оккупированной наемниками РФ из "ЛДНР". Поставки, как правило, шли партиями по 400-600 тонн (несколько железнодорожных вагонов).









Но гораздо интереснее проследить, кому потом ООО "Углемет" перепродает весь этот легализованный уголь. И, как мы видим в китайской базе, география этих поставок очень широка. Топливо уходит и в Румынию, и в Беларусь, и в Арабские Эмираты. И конечно же — в Украину. Главным клиентом "Углемета" в нашей стране является завод "Днепросталь", который принадлежит олигарху Виктору Пинчуку и находится в Днепропетровской области.

Проанализировав все поставки этой компании за прошлый год, мы увидели, что "Днепросталь" в 2019 году регулярно закупала партии угля у ООО "Углемет". Фактически, это означает, что бизнес респектабельного украинского бизнесмена косвенно причастен к финансированию террористов "ЛДНР", и покупает украденный ими и незаконно вывезенный из страны уголь.

Другой поставщик краденого угля в Украину, брат-близнец "Углемета" — ООО "Термолант", которое базируется в другом приграничном российском городе — Гуково (ул. Комсомольская 38, поселок закрытой шахты "Антрацит").

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Этот "гигант" с аналогичным уставным капиталом в 10 тысяч рублей, который был зарегистрирован только в 2015 году, также возит уголь для "Днепростали".

Сам "Термолант" в свою очередь закупает уголь в ОРДЛО — у компаний ООО "Альбион-95" (Луганск, Челюскинцев, 9), ООО "Фараон 2012" (Антрацит, Пожарского 22а), ООО "ТД "Альфа-Ресурс" (Свердловск, Энгельса, 51, разрабатывает запасы закрытой шахты Одесская №1 и №2), ООО "Технологии-КЛ" (Красный. Луч, ул. Кислородная, 4) и других подобных фирм. Перечислять все попросту нет смысла, так как подобных ООО под крышей террористов "ЛДНР" работает великое множество.

Отдельно стоит упомянуть лишь о том, что владелец ООО "Альбион-95" Вадим Соляник в прошлом году был похищен наемниками РФ, и с тех пор о его судьбе ничего не известно.









Еще один российский поставщик угля для "Днепростали" — ООО "Антрацит Трейд" из Ростова (Красноармейская, д 132, 6 этаж, комната 3).

Эта фирма закупала уголь у ООО "Антрацитуглетранс"(Красный Луч, ул. Маркса, 9), ООО "Технологии-КЛ" (Красный. Луч, ул. Кислородная, 4), ООО "Квант-Ресурс" (Красный Луч, ул Маркса 13, комната 216), и других фирм, подконтрольных террористам "ЛДНР".

А вот ООО "Угольные технологии КФ", зарегистрированное в Новошахтинске (переулок Желябова 37Б), имеет более обширную географию поставок. Ранее эта компания также упоминалась на сайте "Знамя шахтера" в связи с жалобами новошахтинцев. Как и ООО "Углемет", "Угольные технологии" имеют угольный склад, который находится в Новошахтинске, на территории закрытой шахты "Самбековская" (поселок Самбек). Сюда также прибывает уголь из ОРДЛО, который просеивают и грузят в железнодорожные вагоны. Местных жителей при этом накрывают тучи угольной пыли, которая образуется в процессе этой деятельности. Вокруг угольного пересева — настоящий ад.

С "Угольными технологиями" связано сразу несколько ООО с похожими названиями — "Торговый дом "Угольные технологии", "Угольные технологии-ОФ" и "Экспедиционная компания "Угольные технологии". Все они зарегистрированы в Ростовской области регулярно отправляют уголь в Украину.

ООО "Угольные технологии-ОФ" поставляло уголь для ООО "ТПК Укрпромэнерго" (Днепр), ООО "Вуглепостачтранс" (Дружковка, Донецкая область), ООО "НПП "Заря" (Рубежное, Луганская область) и ЧП Энергоаверс (Херсонская область). Последняя компания засветилась в многочисленных скандальных тендерах на Херсонщине и даже фигурировало в уголовных делах.

ООО "НПП "Заря" из Рубежного, которое тоже покупало антрацит в Ростовской области, контролируется лидером партии ОПЗЖ Юрием Бойко. Самое удивительное, что это предприятие фактически паразитирует на государственном казенном химзаводе заводе "Заря", который является предприятием "Укроборонпрома" и производит взрывчатые вещества. То есть, уголь у террористов "ЛДНР" был закуплен на украинское оборонное предприятие, которое производит взрывчатку для ВСУ для борьбы с теми же террористами "ЛДНР".

ООО "Экспедиционная компания "Угольные технологии" поставляло уголь из Ростовской области на Славянскую ТЭС, которая входит в состав ПАТ "Донбассэнерго" (владелец — нардеп Максим Ефимов).

ООО "Торговый дом "Угольные технологии" продавал антрацит ПАТ "Никопольский завод ферросплавов", которым совместно владеют олигархи Коломойский, Боголюбов и Пинчук.

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Еще один поставщик угля в Украину из Ростовской области — ООО "Ростуглемет". Очередное ООО с уставным капиталом в 10 тысяч рублей, которое не ведет добычу угля, отправляло в прошлом году в Славянск тысячи тонн антрацита неизвестного (на самом деле — известного) происхождения.

Любопытно, что вывозом угля из ОРДЛО, как выяснилось, занимаются не только мутные ООО с уставным капиталом в 150 долларов, но и довольно крупные компаниии, которые рискуют попасть под санкции. Например, крупная транспортная компания Новоморснаб из Новороссийска в прошлом году напрямую закупала уголь у шахты "Комсомолец Донбасса". которая принадлежит Ринату Ахметову, но находится на территории, оккупированной наемниками РФ и контролируется ими.

Все это — далеко не полный перечень продавцов и покупателей угля в ОРДЛО, РФ и Украине. Мы перечислили только самые крупные и известные украинские компании и не стали уделять внимание каждому ЧП или ООО. Приведенных примеров вполне хватает, чтобы проиллюстрировать схему торговли ворованным углем и пути его легализации.

Как видим, Российския Федерация помогает незаконным вооруженным формированиям получать законную документацию на уголь и отправлять на экспорт топливо, украденное у украинских бизнесменов и украинского государства. А украинский бизнес в свою очередь не брезгует покупать уголь из ОРДЛО, хотя, как мы видим, установить происхождение антрацита совсем не тяжело. Безмолвствует и СБУ, которая, конечно же, также прекрасно осведомлена об описанных нами схемах.

Просим считать публикацию данного расследования обращением в правоохранительные органы. Напоминаем, что любые поставки угля из ОРДЛО являются незаконными, а все, кто покупает краденое топливо, по факту спонсируют убийц украинских военных", - рассказал Казанский.