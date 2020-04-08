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 Киевские новости, Общество
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 В столице меньше болеют гриппом и ОРВИ благодаря введенным ограничительным мерам, - Кличко. ВИДЕО

Благодаря ограничительным мерам, заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с позапрошлой неделей - ниже базовой линии на 65%.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил во время брифинга мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, все поликлиники Киева работают в штатном режиме, получают финансирование, лекарства, все необходимое, чтобы оказывать медицинские услуги жителям столицы. Операционные же вмешательства сегодня производят только в экстренных случаях.

"Главное внимание мы сегодня уделяем борьбе с распространением коронавируса. Следуя рекомендациям и Всемирной организации здравоохранения, и Министерства здравоохранения Украины, мы рекомендовали больницам отменить плановые операции. Сегодня операционные вмешательства делают только в экстренных случаях", - объяснил он.

Также Кличко заявил, что благодаря ограничительным мерам, заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с позапрошлой неделей - ниже базовой линии на 65%.

"На прошлой неделе детей в Киеве заболело - 3000, взрослых - более 4 800. И процент больных гриппом и ОРВИ с каждым днем - снижается. На прошлой неделе с этими диагнозами госпитализировали 45 киевлян, из них - 41 ребенок", - подытожил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве на 54% ниже базового уровня, - КГГА

Источник: https://censor.net.ua/v3187564
 
 
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То есть из-за того что люди стали меньше бывать на улице и меньше болеть гриппом стали? Что ты несешь? На улице не минус 20.
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Дурик ты, Виталька, чем бюджет будешь наполнять?
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Еще о целебной роли голодания нужно далее будет говорить Кличко, если так искать положительные эффекты.
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экономика накрывается, а оно радуется что ОРВИ стали меньше хворать...
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Я так понимаю, он чрезвычайно горд собой. Полностью парализовав жизнь столицы и загнав всех жителей по норам.
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Так можна казати якщо усі кияни пройшли тести. Хрін там.
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