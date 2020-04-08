 В столице меньше болеют гриппом и ОРВИ благодаря введенным ограничительным мерам, - Кличко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил во время брифинга мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, все поликлиники Киева работают в штатном режиме, получают финансирование, лекарства, все необходимое, чтобы оказывать медицинские услуги жителям столицы. Операционные же вмешательства сегодня производят только в экстренных случаях.

"Главное внимание мы сегодня уделяем борьбе с распространением коронавируса. Следуя рекомендациям и Всемирной организации здравоохранения, и Министерства здравоохранения Украины, мы рекомендовали больницам отменить плановые операции. Сегодня операционные вмешательства делают только в экстренных случаях", - объяснил он.

Также Кличко заявил, что благодаря ограничительным мерам, заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с позапрошлой неделей - ниже базовой линии на 65%.

"На прошлой неделе детей в Киеве заболело - 3000, взрослых - более 4 800. И процент больных гриппом и ОРВИ с каждым днем - снижается. На прошлой неделе с этими диагнозами госпитализировали 45 киевлян, из них - 41 ребенок", - подытожил он.

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