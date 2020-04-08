 На сегодня в больницах не задействованы и 50% аппаратов ИВЛ, предусмотренных для больных COVID-19, - Минздрав. ВИДЕО

Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что "при наличии ресурсов, которые есть сегодня в областных бюджетах, которые выделены для усиления материально-технической базы больниц, которые определены для оказания медицинской помощи больным с коронавирусной болезнью, мы видим, что довольно проблематично и достаточно тяжело происходит закупка аппаратов ИВЛ".
"Поэтому вчера на встрече, которую проводил президент с премьер-министром, к которой были привлечены главы ОГА, мэры крупных городов, министр здравоохранения предложил привлечь к проведению закупок государственное предприятие "Медицинские закупки Украины". Именно это предприятие готово сегодня заключать контракты с производителями аппаратов для ИВЛ для того, чтобы принимать заявки из областей, закупать их централизованно и доставлять тем, кто проплачивает из областных бюджетов", - пояснил он.
В то же время Ляшко отметил, что некоторые мировые производители аппаратов ИВЛ открыли технические характеристики.
"Они направили их в Минздрав. Минздрав также рассылает их всем, кто интересуется, и мы надеемся, что и отечественные производители будут использовать и производить аппараты ИВЛ", - добавил заместитель министра.
"Мы отслеживаем количество свободных аппаратов ИВЛ, которые на сегодня есть в учреждениях здравоохранения, по загруженности аппаратов ИВЛ мы сегодня не превысили критических точек. Мы четко знаем количество человек, которые находяться на аппаратах ИВЛ с коронавирусной болезнью. Мы знаем количество аппаратов ИВЛ, которые готовы для приема больных коронавирусной болезнью. У нас есть определенные алгоритмы, которые будут задействованы во время пререпрофилирования учреждений и будет происходить доставка аппаратов ИВЛ для предоставления больным коронавирусной болезнью. Первая такая критическая точка 50% загруженности существующих аппаратов ИВЛ, которые предусмотрены для предоставления именно больным коронавирусной болезнью. На сегодня эта точка не достигнута", - рассказал Ляшко.
його сім'я у Швеції
провести диагностику и то
закупить расходники
и ждать
А люди уже мрут от вируса!
Вывод - вы их тупо не подключаете?
У нас удвоение числа пациентов пока каждые 8 дней. А удвоение числа ИВЛ за сколько дней поисходит? Да и не все ИВЛ годятся для пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции ...