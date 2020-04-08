 На сегодня в больницах не задействованы и 50% аппаратов ИВЛ, предусмотренных для больных COVID-19, - Минздрав. ВИДЕО

Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что "при наличии ресурсов, которые есть сегодня в областных бюджетах, которые выделены для усиления материально-технической базы больниц, которые определены для оказания медицинской помощи больным с коронавирусной болезнью, мы видим, что довольно проблематично и достаточно тяжело происходит закупка аппаратов ИВЛ".

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"Поэтому вчера на встрече, которую проводил президент с премьер-министром, к которой были привлечены главы ОГА, мэры крупных городов, министр здравоохранения предложил привлечь к проведению закупок государственное предприятие "Медицинские закупки Украины". Именно это предприятие готово сегодня заключать контракты с производителями аппаратов для ИВЛ для того, чтобы принимать заявки из областей, закупать их централизованно и доставлять тем, кто проплачивает из областных бюджетов", - пояснил он.

В то же время Ляшко отметил, что некоторые мировые производители аппаратов ИВЛ открыли технические характеристики.

"Они направили их в Минздрав. Минздрав также рассылает их всем, кто интересуется, и мы надеемся, что и отечественные производители будут использовать и производить аппараты ИВЛ", - добавил заместитель министра.

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"Мы отслеживаем количество свободных аппаратов ИВЛ, которые на сегодня есть в учреждениях здравоохранения, по загруженности аппаратов ИВЛ мы сегодня не превысили критических точек. Мы четко знаем количество человек, которые находяться на аппаратах ИВЛ с коронавирусной болезнью. Мы знаем количество аппаратов ИВЛ, которые готовы для приема больных коронавирусной болезнью. У нас есть определенные алгоритмы, которые будут задействованы во время пререпрофилирования учреждений и будет происходить доставка аппаратов ИВЛ для предоставления больным коронавирусной болезнью. Первая такая критическая точка 50% загруженности существующих аппаратов ИВЛ, которые предусмотрены для предоставления именно больным коронавирусной болезнью. На сегодня эта точка не достигнута", - рассказал Ляшко.