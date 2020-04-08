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 Политика Украины, Здоровье
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 На сегодня в больницах не задействованы и 50% аппаратов ИВЛ, предусмотренных для больных COVID-19, - Минздрав. ВИДЕО

Министр здравоохранения предложил привлечь к проведению закупок госпредприятие "Медицинские закупки Украины".

Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что "при наличии ресурсов, которые есть сегодня в областных бюджетах, которые выделены для усиления материально-технической базы больниц, которые определены для оказания медицинской помощи больным с коронавирусной болезнью, мы видим, что довольно проблематично и достаточно тяжело происходит закупка аппаратов ИВЛ".

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"Поэтому вчера на встрече, которую проводил президент с премьер-министром, к которой были привлечены главы ОГА, мэры крупных городов, министр здравоохранения предложил привлечь к проведению закупок государственное предприятие "Медицинские закупки Украины". Именно это предприятие готово сегодня заключать контракты с производителями аппаратов для ИВЛ для того, чтобы принимать заявки из областей, закупать их централизованно и доставлять тем, кто проплачивает из областных бюджетов", - пояснил он.

В то же время Ляшко отметил, что некоторые мировые производители аппаратов ИВЛ открыли технические характеристики.

"Они направили их в Минздрав. Минздрав также рассылает их всем, кто интересуется, и мы надеемся, что и отечественные производители будут использовать и производить аппараты ИВЛ", - добавил заместитель министра.

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"Мы отслеживаем количество свободных аппаратов ИВЛ, которые на сегодня есть в учреждениях здравоохранения, по загруженности аппаратов ИВЛ мы сегодня не превысили критических точек. Мы четко знаем количество человек, которые находяться на аппаратах ИВЛ с коронавирусной болезнью. Мы знаем количество аппаратов ИВЛ, которые готовы для приема больных коронавирусной болезнью. У нас есть определенные алгоритмы, которые будут задействованы во время пререпрофилирования учреждений и будет происходить доставка аппаратов ИВЛ для предоставления больным коронавирусной болезнью. Первая такая критическая точка 50% загруженности существующих аппаратов ИВЛ, которые предусмотрены для предоставления именно больным коронавирусной болезнью. На сегодня эта точка не достигнута", - рассказал Ляшко.

Источник: https://censor.net.ua/v3187540
 
   
 Топ комментарии
 
Не задействованы, потому что скорые помощи отказываются госпитализировать больных с температурой 40 и кашлем, с явными признаками пневмонии, отказывают по 3 раза к ряду, 30 летний киевлянин из - за отказов погиб, кто ответил за эту смерть? Минздрав и доктора - смерть СП ответят? На них прокуратура завела уголовное дело? Пусть и Зеленский ответит как у него " лечат" больных и почему в Украине от коронавируса погибает молодежь, а не старики -хроники как на Западе?
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та хто ж таки даст достигнуть этой точки?! полоса препятствий на пути к ИВЛ похлеще, чем для "морских котиков"...
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А они хоть исправны? А "врачи" умеют ими пользоваться?
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Не задействованы, потому что скорые помощи отказываются госпитализировать больных с температурой 40 и кашлем, с явными признаками пневмонии, отказывают по 3 раза к ряду, 30 летний киевлянин из - за отказов погиб, кто ответил за эту смерть? Минздрав и доктора - смерть СП ответят? На них прокуратура завела уголовное дело? Пусть и Зеленский ответит как у него " лечат" больных и почему в Украине от коронавируса погибает молодежь, а не старики -хроники как на Западе?
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а яка йому різниця, як лікують в Україні?
його сім'я у Швеції
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самое время обучать персонал
провести диагностику и то
закупить расходники
и ждать
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чуваки, так подключите к ним больных пневмонией.
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та хто ж таки даст достигнуть этой точки?! полоса препятствий на пути к ИВЛ похлеще, чем для "морских котиков"...
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При этом у нас чего то умерших больше чем тех кто вылечился.
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ясно чого туго йде закупка ШВЛ-ів - тема ж нова - то, мабуть, треба спочатку зареєструвати нові прокладки та відпрацювати схеми та відкати. Під виглядом нових втюхати б/у чи ще щось придумати.
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А они хоть исправны? А "врачи" умеют ими пользоваться?
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Скоро не будет просто медиков, которые умеют ими пользоваться...
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Правильней - просто не будет медиков - за такую зарплату и с такими условиями работы.
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А в Херсоне свободных вообще нет. И все по роддомам. Старые.
А люди уже мрут от вируса!
Вывод - вы их тупо не подключаете?
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Того 30-летнего, что помер от коронавируса в Киеве вообще даже госпитализировать не хотели, а нам говорят - Спокойно, больше половины ИВЛ не задействованы...
У нас удвоение числа пациентов пока каждые 8 дней. А удвоение числа ИВЛ за сколько дней поисходит? Да и не все ИВЛ годятся для пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции ...
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На бумаге у них врачи масками, защитой и антисептиками обеспечены
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