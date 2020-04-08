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 За сутки COVID-19 обнаружили у 20 детей, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

За прошедшие сутки COVID-19 был зафиксирован у 206 человек в Украине, среди них - 20 детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил главный санврач Виктор Ляшко.

"В Украине за прошедшие сутки зарегистрировано 206 новых случаев коронавирусной болезни, из них 20 случаев среди детей. К сожалению, среди зарегистрированных случаев есть и случаи среди медицинских работников", - сказал он.

Кроме того, было проверено 820 подозрений на коронавирусную инфекцию.

"В учреждения здравоохранения за прошедшие сутки с коронавирусной болезнью госпитализированы 66 человек, из них трое детей. В критическом состоянии из этих 66 человек были госпитализированы трое", - сообщил Ляшко.

Напомним, по состоянию на утро 8 апреля, в Украине зафиксировано 1668 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Больше всего тестов на COVID-19 проводится в Киеве, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Тернопольской областях, - Минздрав

Источник: https://censor.net.ua/v3187511
 
 
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АЛЕ , ЛЯШКО , сколько всего тестов проведено в Украине на 8 апреля 9 утра?

Блин, Вы запрлату из налогов украинцев получаете
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Качественное и быстрое тестирование для выявления вируса на раннем этапе заражения имеет огромное значение для лечения коронавируса, а главное - для предотвращения летальных исходов. В сжатые сроки южнокорейским компаниям удалось разработать тестирующие комплексы, которые позволяют диагностировать коронавирус на раннем этапе заболевания. В частности, тесты южнокорейской компании Seegene позволяют за раз протестировать 100 пациентов. Объемы производства компании - 10 000 тестов в неделю - позволяют за семь дней проверить миллион человек. Но это теоретически и при острой необходимости. В реальности в Южной Корее тестирование на наличие коронавируса при отсутствии симптомов добровольное. Для упрощения процедуры южнокорейские власти открыли так называемые передвижные медицинские пункты, которые позволяют гражданам сдать анализ, не выходя из автомобиля. В обязательном порядке анализ сдают те, у кого есть симптомы, или те, кто контактировал в инфицированными. В среднем в день тест проходят 10 000-15 000 человек. На 25 марта общее число обследованных составило 357 896 человек,
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Пускай ЯЖЕМАТЬ еще больше гуляют с другими яжематерями по общественных местах, без масок и вообще без ничего.
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