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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Здоровье
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 Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказывает о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На утро 8 апреля зафиксировано 1668 случаев COVID-19 в Украине, 52 человека умерли, 35 - выздоровели, - Минздрав

Источник: https://censor.net.ua/v3187506
 
 
 Топ комментарии
 
Германия способна проводить около 500 тысяч тестирований в неделю.
Сравните, Испания на прошлой неделе провела около 140 тысяч тестов,
Италия - 200 тысяч.
А СКОЛЬКО В УКРАИНЕ ПРОВЕДЕНО ВСЕГО ТЕСТОВ?
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Я можу сказати - скільки з України сотень тон вивезено масок і респіраторів. І скільки на цьому зелені мародери приблизно нагріли собі кишені. А тести? Як на них нагрітись?
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Ще допомагають ********* палки в руках беркутівців.
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Вчера слышал на Прямом шоб Виктора Ляшка сделать президентом. А что? Думаю хуже не будет. На месте зеленского даже осел бы справился Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 9544
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Завжди був за Юлю. Але погоджусь на Ляшка(натурала), аби скоріше.
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Германия способна проводить около 500 тысяч тестирований в неделю.
Сравните, Испания на прошлой неделе провела около 140 тысяч тестов,
Италия - 200 тысяч.
А СКОЛЬКО В УКРАИНЕ ПРОВЕДЕНО ВСЕГО ТЕСТОВ?
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Именно массовое тестирование позволяет выявлять бессимптомных инфицированных и больных с легким течением, чтобы сразу же изолировать их. В противном случае эти случаи не выявлялись бы - и цепочка заражений продолжалась бы дальше. Кстати, еще до того, как в Германии был зарегистрирован первый случай, правительство постановило, что анализ при наличии симптомов и возможного контакта с зараженным будет для пациента бесплатным
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у нас бессплатный когда почти ласты склеил
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Я можу сказати - скільки з України сотень тон вивезено масок і респіраторів. І скільки на цьому зелені мародери приблизно нагріли собі кишені. А тести? Як на них нагрітись?
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Вибачаюсь за нетактовність, але мабуть - а хрен його знає.
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Ляшко, УРА УРА НЕ ПОЛУЧИТЬСЯ
Научитесь давать полную статистику
Сколько всего сделали тестов и СКОЛЬКИМ ОТКАЗАЛИ?

Народ в Фейсбук пишет, что семейные врачи массово отказывают в тестировании и госпитализации
Заведите телефон ДОВИРЫ, шоб было куда пожаловаться на конкретные действия семейных врачей
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И ещё - в Днепре выдали скорой помощи один костюм на четверых - ЖТО КТО ЖЕ БЕЗ ЗАЩИТЫ НА ВЫЗОВ ПОЕДЕТ ?
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Навіщо ви так? Тепер Дніпру будуть заздрити. Бо в інших містах взагалі костюмів не видають Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 3901
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Все распродали заграницу зеленые мародеры - маски, респираторы и т. д.
А теперь брифинги проводят. Ворье!
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