Редактор Цензор.НЕТ 08.04.20 09:3908.04.20 09:41 Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказывает о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции.Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга. Читайте также на "Цензор.НЕТ": На утро 8 апреля зафиксировано 1668 случаев COVID-19 в Украине, 52 человека умерли, 35 - выздоровели, - Минздрав Источник: https://censor.net.ua/v3187506 x Мне нравится
Сравните, Испания на прошлой неделе провела около 140 тысяч тестов,
Италия - 200 тысяч.
А СКОЛЬКО В УКРАИНЕ ПРОВЕДЕНО ВСЕГО ТЕСТОВ?
Научитесь давать полную статистику
Сколько всего сделали тестов и СКОЛЬКИМ ОТКАЗАЛИ?
Народ в Фейсбук пишет, что семейные врачи массово отказывают в тестировании и госпитализации
Заведите телефон ДОВИРЫ, шоб было куда пожаловаться на конкретные действия семейных врачей