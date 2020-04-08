 В Днепропетровской области ограничили въезд и выезд из Першотравенска. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

По словам председателя облгосадминистрации Александра Бондаренко такие меры необходимы, чтобы остановить распространение коронавируса.

"Вчера в Першотравенске обнаружили 6 случаев COVID-19. Сегодня вместе с полицией разыскали людей, с которыми контактировали больные. К сожалению, среди них положительный результат ПЦР-теста получили еще 15 человек. Всего в городе - 21 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции", - отметил Бондаренко.

Он отметил, что областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС ограничила выезд из города и въезд в него, чтобы остановить распространение болезни. Соответствующее решение должен принять и горсовет Першотравенска.

"Ограничения касаются всех транспортных средств. Разрешение на въезд будет только стратегически важный транспорт - грузовики с продуктами, медикаментами, автобусы, перевозящие работников предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города, - сказал Бондаренко. - На всех блокпостах будут медицинские бригады, которые будут проверять водителей и пассажиров на симптомы коронавируса".

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Он также отметил, что в Першотравенской городской больнице есть инфекционные боксы, которые готовы принимать больных. Сегодня туда отправили экспресс-тесты, дезинфекторы, защитные средства для врачей. В случае необходимости, "тяжелых" пациентов будут направлять в больницы в Днепре.

"Обращаюсь к жителям Першотравенска. Пожалуйста, оставайтесь дома. Не гуляйте, не ходите в гости. Очень важно именно сейчас обеспечить самоизоляцию", - подчеркнул Бондаренко.

Сейчас на Днепропетровщине - 41 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 21 в Першотравенске.

Вместе с тем, как заявил председатель Днепропетровского областного совета Святослав Олийнык в видеообращении, очагом вспышки коронавируса в Днепропетровской области стало собрание баптистов в Першотравенске.

"Там произошло ежегодное собрание представителей баптисткой церкви. Как утверждают организаторы, они в этом году эти собрания отменили, но так или иначе на собрание съехалось несколько сотен человек из разных городов и даже стран. В общей сложности несколько сотен человек, которые размещались по домах. Часть из приезжих находится по сей день в Першотравенске", - заявил он.

По словам Олийныка, именно с Першотравенска вирус начал распространяться в другие города.

Сейчас полицией установлены все участники собрания. Ситуация, как говорит председатель областного совета, контролируемая.