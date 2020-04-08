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 Общество, Здоровье
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Все про:Днепропетровщина (1502) карантин (2527) ОГА (1739) РГА (202) Олийнык Святослав (48) COVID-19 (3312) коронавирус (2018)

 В Днепропетровской области ограничили въезд и выезд из Першотравенска. ВИДЕО

Внеочередная областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение об ограничении выезда из Першотравенска и въезда в город. Они будут действовать с 9 утра 8 апреля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

По словам председателя облгосадминистрации Александра Бондаренко такие меры необходимы, чтобы остановить распространение коронавируса.

"Вчера в Першотравенске обнаружили 6 случаев COVID-19. Сегодня вместе с полицией разыскали людей, с которыми контактировали больные. К сожалению, среди них положительный результат ПЦР-теста получили еще 15 человек. Всего в городе - 21 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции", - отметил Бондаренко.

Он отметил, что областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС ограничила выезд из города и въезд в него, чтобы остановить распространение болезни. Соответствующее решение должен принять и горсовет Першотравенска.

"Ограничения касаются всех транспортных средств. Разрешение на въезд будет только стратегически важный транспорт - грузовики с продуктами, медикаментами, автобусы, перевозящие работников предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города, - сказал Бондаренко. - На всех блокпостах будут медицинские бригады, которые будут проверять водителей и пассажиров на симптомы коронавируса".

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Он также отметил, что в Першотравенской городской больнице есть инфекционные боксы, которые готовы принимать больных. Сегодня туда отправили экспресс-тесты, дезинфекторы, защитные средства для врачей. В случае необходимости, "тяжелых" пациентов будут направлять в больницы в Днепре.

"Обращаюсь к жителям Першотравенска. Пожалуйста, оставайтесь дома. Не гуляйте, не ходите в гости. Очень важно именно сейчас обеспечить самоизоляцию", - подчеркнул Бондаренко.

Сейчас на Днепропетровщине - 41 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 21 в Першотравенске.

Вместе с тем, как заявил председатель Днепропетровского областного совета Святослав Олийнык в видеообращении, очагом вспышки коронавируса в Днепропетровской области стало собрание баптистов в Першотравенске.

"Там произошло ежегодное собрание представителей баптисткой церкви. Как утверждают организаторы, они в этом году эти собрания отменили, но так или иначе на собрание съехалось несколько сотен человек из разных городов и даже стран. В общей сложности несколько сотен человек, которые размещались по домах. Часть из приезжих находится по сей день в Першотравенске", - заявил он.

По словам Олийныка, именно с Першотравенска вирус начал распространяться в другие города.

Сейчас полицией установлены все участники собрания. Ситуация, как говорит председатель областного совета, контролируемая.

Источник: https://censor.net.ua/v3187490
 
 
 Топ комментарии
 
бабтисты, евангелисты, свидетели, зебилы... Боже, спаси Украину В Днепропетровской области ограничили въезд и выезд из Першотравенска. Очагом вспышки COVID-19 стало ежегодное собрание баптистов - Цензор.НЕТ 2717 В Днепропетровской области ограничили въезд и выезд из Першотравенска. Очагом вспышки COVID-19 стало ежегодное собрание баптистов - Цензор.НЕТ 5416
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Идиоты, талдычащие про облизывание икон... У баптистов икон нет ))) И шо теперь ?)))
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При чем тут баптисты? Там и без них уже были зараженные
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бабтисты, евангелисты, свидетели, зебилы... Боже, спаси Украину
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А каким боком Усик к церкви во ЛЬВОВЕ?
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Все норм. Только нужны одноразовые ложечки. Они копейки стоят. Церковь у нас пока на карантине, по решению прихожан, но одноразовыми ложечками будем причащать еще года два.
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да хай хоть с лопаты едят. их так-то не жалко, мракобесов
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Ну так попы высрали шо то "карабошья", а потом... "молятся" шоб Бош эту кару взял взад.... я боюсь от смеха помереть и отправиться к Зевсу аж. гггг
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Ну вот.
А вы говорите:
- зеля, зеля....
Тут идиотов 73%
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Ошибочка, их пастырь на выборах за Порошенко топил.
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Ну пастырь может и в 25% попал, а остальные?
25% - не безразмерная величина, это не так просто, как учителю 4000$ платить.
Так что.... С ошибочкой идите к величайшему))
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Да не, там стадо баранов, которые платят пастырю десятину, как он сказал так и будет, вы просто с ними не общались, там НИЧЕМ не прошибешь.
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Баптисти попрацювали для розповсюдження віруса не в одній країні.
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Больше всех для распространения вируса сделал Зеля, навезя без карантина сотни тысяч граждан из очагов заражения и распустив их по домам без контроля.
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Идиоты, талдычащие про облизывание икон... У баптистов икон нет ))) И шо теперь ?)))
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На сходках в Першотравенске. Или как вариант - просто кашлянул по месту расквартирования.
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Вже скільки раз казали: релігія - опіум для народа.
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При чем тут баптисты? Там и без них уже были зараженные
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При том что эти заражённые попёрлись на собрание бабтистов.
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Знаешь, сколько зараженных в АТБ каждый день прутся ?
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Знаю. Это и есть бабтисты и прочие сумасшедшие-верующие. "Нас господь хранит". в атб я был последний раз ещё до карантина.
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Однако, сколько у тебя туалетной бумаги закуплено )))
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До этого не было случаев, а после того как провели "конференцию", свезя в одну кучу 500 человек из 6 стран (и это в карантин) получили ЖОПУ.
У нас город шахтерский, а это РЕАЛЬНО ЖОПА, поскольку люди постоянно находятся в толпе, когда едут на работу, когда опускаются в шахту, когда моются в бане. Это получается как поднесли спичку к ведру с бензином.
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Першотравенска\\\\\\\

тьху!!! смердит мля, вся страна совком смердит. **** там "декоммунизация", если не только Гепа, но и народ хочет "по-старинке". Европа? ну да - Гулаг ближе. о б*же, угораздило же ролиться(опечатка интересная) В Днепропетровской области ограничили въезд и выезд из Першотравенска. Очагом вспышки COVID-19 стало ежегодное собрание баптистов - Цензор.НЕТ 5394
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Ну так в чем проблема? Италия, Испания, Франция... ждут тебя, вперед. Чего тут сидеть, воду газировать? У Дніпропетровській області обмежили в'їзд і виїзд із Першотравенська - Цензор.НЕТ 512
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(одевает штаны или брюки, покупает билет или квиток) уже бегу, бегите, глупцы!
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Карантин в Україні був введений 12 березня. 14 днів вже пройшло. Чому його не відміняють?
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че этот урод не по-нашему говорит, он же скот, т.е. держслужбун.(Филатов, извини.те)
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"Здраствуйте, мы вам принесли добрую весть... экхе-экхе-экхе!!"
У Дніпропетровській області обмежили в'їзд і виїзд із Першотравенська. Осередком спалаху COVID-19 стало щорічне зібрання баптистів - Цензор.НЕТ 1859
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В этом городе, около 80 процентов работающего населения трудиться на предприятиях ДТЭК( это шахты и РМЗ), на работе они пересекутся с жителями Павлограда и других близ лежащих сёл🤯🤦🤦☠️...
Это ******!!
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