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 Еще два случая коронавируса подтвердили в Житомире, - мэр Сухомлин. ВИДЕО

Лабораторные исследования выявили коронавирус у житомирян 65 и 67 лет.

Об этом в видеообращении сообщил городской голова Житомира Сергей Сухомлин, передает Цензор.НЕТ.

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"У нас сегодня два подтвержденных случая заражения коронавирусом. Это Первая инфекционная больница, пациенты 65 и 67 лет, житомиряне", - рассказал мэр.

По его словам, подозрение на COVID-19 еще у двух горожан.

Напомним, на утро 7 апреля зафиксированы 1462 случая COVID-19 в Украине, 45 человек умерли, 28 - выздоровели. В Житомирской области было 11 случаев коронавируса.

Источник: https://censor.net.ua/v3187476
 
 
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А далі ?
З ким контактували ?
В мацкальський патріархат ходили ?
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ещё два случая использования тестов подтвердили в житомире.
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Это ничего, в сравнении с США (2000 смертей сегодня)
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Прихожане московской церкви, надеюсь?
Еще два случая коронавируса подтвердили в Житомире, - мэр Сухомлин - Цензор.НЕТ 5703
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НУ А ШО?
не удивлюсь, если проданные китаю маски не покидали территорию Украины.

Китай продал итальянцам их же недавнюю гуманитарную помощь
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Похоже, что усилия Китая превратить себя в мирового лидера по борьбе с пандемией и активного донора гуманитарной помощи неожиданно столкнулись с серьезным препятствием.
Так, сообщив миру, что он передаст в Италию маски, защитные костюмы, тесты для выявления вируса и медицинское оборудование, Китай вдруг, тихо и неожиданно, попросил у Италии деньги за свою "гуманитарную помощь". Однако у истории было и продолжение.
Выяснилось, что тесты для выявления вируса оказались не функциональными, то есть они не работают. Ранее подобные тесты в количестве 50 000 штук пришли в Испанию, после чего Испания со скандалом их вернула. Следующие тесты поехали в Нидерланды - и там было то же самое.
Турция, Грузия и Чешская Республика также высказались о том, что комплекты, приобретенные в Китае, являются нерабочими. Однако, вместо замены товара или исправлении проблемы Китай обвинил покупателей в "ошибке пользователя".
Тем не менее, больше всего итальянцев расстроили защитные комплекты для врачей, которые, к их великому удивлению, оказались итальянского производства.
Несколькими неделями ранее Италия отправила в Китай огромную партию защитного снаряжения - совершенно бесплатно. Но когда коронавирус пришел потом и в Италию - китайцы отправили итальянцам их же гуманитарную помощь. Причем, не подарили, а продали.
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Славный г.Житомир - на пути к центру Украины из Западной Европы. Вот именно из-за "бугра" и подкинули прибывшие заробитчане-туристы родичам подхваченный сей "сувенирчик". Да чтоб он дальше уж не двинулся на столицу! Надо срочно перекрывать всяко движение по житомирской трассе, даже для частников - владо, берегите людей, которые пока здоровы!!!
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Убейся об стенку,москаль,или сдрісни за поребрик,пока не поздно.
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Скількі в Житомірі на сьогодні підтвердили смертельних випадків від онко,туб,серцево-судинних та іншіх хвороб,не пов"язаних з короною? А також із жертвами дтп і "битовухой" Не мовчить,пане мер.
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