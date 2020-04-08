 Еще два случая коронавируса подтвердили в Житомире, - мэр Сухомлин. ВИДЕО

Об этом в видеообращении сообщил городской голова Житомира Сергей Сухомлин, передает Цензор.НЕТ.

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"У нас сегодня два подтвержденных случая заражения коронавирусом. Это Первая инфекционная больница, пациенты 65 и 67 лет, житомиряне", - рассказал мэр.

По его словам, подозрение на COVID-19 еще у двух горожан.

Напомним, на утро 7 апреля зафиксированы 1462 случая COVID-19 в Украине, 45 человек умерли, 28 - выздоровели. В Житомирской области было 11 случаев коронавируса.