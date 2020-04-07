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 Пособница террористов "ДНР" задержана на Донетчине, - Госпогранслужба. ВИДЕО

7 апреля, оперативники Краматорского отряда, которые выполняют задачи в составе Объединенных сил, выявили бывшую помощницу боевиков "ДНР".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"В 2014 году она, в то время несовершеннолетняя, но уже судимая за кражу, под влиянием пропаганды агрессора, вступила в ряды незаконных вооруженных формирований "ДНР". В НЗФ, под руководством российских наемников, выполняла задачи по незаконной проверке документов и осмотру транспортных средств граждан на одном из блокпостов", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Экс-наемник "ДНР" задержан пограничниками на Донетчине. ВИДЕО

Задержанной грозит ответственность, предусмотренная ч.2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины "Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований или участие в их деятельности". Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Источник: https://censor.net.ua/v3187448
 
 
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Рефрен "я-стоял-на-блокпосту-постепенно-разочаровываясь" скоро станет мемом.
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Вообще-то врагов и воров надо знать в лицо.
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Пособница террористов "ДНР" задержана на Донетчине, - Госпогранслужба.

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За недотримання карантину?
З неї, мабуть, і штраф 17 тис. грівасиків стягнуть?
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Колишня? Звідки така впевненість? І на чому грунткється твердження, що "під впливом пропаганди"? Може то "прагнення наживи"?
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а мож "з метою повалення державного конституційного ладу України насильницьким шляхом", так як ЗЕвлада зараз почала шити патріотам
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Жіноче обличчя «РУСЬКОГО МИРУ» Какой идиот из Державної прикордонної служби України такое написал ??? Русский мир - пишется на украинском языке без изменений! Руський - от слова Русь ! Какое отношение русский мир имеет к нашей Руси ? Найдите этого безграмотного человека и накажите , а текст и титры исправьте !
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