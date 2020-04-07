 Все ограничения временны и нужны для сохранения жизни людей, не превращайтесь в "оскорбленных детей", - Зеленский. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"В течение этой недели мы ожидаем прибытия не менее 7 самолетов из Китая и Южной Кореи. Они доставят в Украину тест-системы ПЦР и экспресс-тесты, защитные костюмы и аппараты ИВЛ, маски и респираторы. Параллельно мы максимально наращиваем отечественное производство - начинаем изготавливать собственные тест-системы ПЦР, а еще Украина ежедневно выпускает 900 тыс. масок", - сообщил Зеленский.

Президент напомнил, что со вчерашнего дня введены новые ограничения для преодоления коронавируса.

"Наше государство действует настолько жестко, насколько этого требует развитие ситуации. Наши действия абсолютно симметричны с большинством стран Европы и мира. Мы все стоим на страже демократических ценностей и свобод, но есть времена, когда приоритетом становится здоровья и жизни целой нации. Сегодня именно такое время. Давайте не превращаться в оскорбленных детей, которым во время простуды родители запретили есть мороженое. Все ограничения являются лишь временными неудобствами, они важны и нужны для вашей же безопасности ", - подчеркнул Зеленский.

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