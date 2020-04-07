 Все ограничения временны и нужны для сохранения жизни людей, не превращайтесь в "оскорбленных детей", - Зеленский. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"В течение этой недели мы ожидаем прибытия не менее 7 самолетов из Китая и Южной Кореи. Они доставят в Украину тест-системы ПЦР и экспресс-тесты, защитные костюмы и аппараты ИВЛ, маски и респираторы. Параллельно мы максимально наращиваем отечественное производство - начинаем изготавливать собственные тест-системы ПЦР, а еще Украина ежедневно выпускает 900 тыс. масок", - сообщил Зеленский.
Президент напомнил, что со вчерашнего дня введены новые ограничения для преодоления коронавируса.
"Наше государство действует настолько жестко, насколько этого требует развитие ситуации. Наши действия абсолютно симметричны с большинством стран Европы и мира. Мы все стоим на страже демократических ценностей и свобод, но есть времена, когда приоритетом становится здоровья и жизни целой нации. Сегодня именно такое время. Давайте не превращаться в оскорбленных детей, которым во время простуды родители запретили есть мороженое. Все ограничения являются лишь временными неудобствами, они важны и нужны для вашей же безопасности ", - подчеркнул Зеленский.
Какова их судьба, где они?
Полицейский на Филиппинах застрелил 63-летнего мужчину в пункте контроля, где людям проверяют температуру из-за пандемии коронавируса. Пьяный фермер с косой в руках отказывался слушать врачей и не хотел надевать маску."
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Высокие темпы импорта пшеницы Турцией были обеспечены политикой страны относительно внутренней переработки. Разрешен беспошлинный импорт пшеницы при условии, что зерно будет использоваться для производства таких продуктов переработки, как мука, макаронные изделия и булгур, для экспорта», - отмечается в сообщении.
Кроме того, государственный зерновой совет Турции TMO получил возможность беспошлинно импортировать пшеницу для стабилизации цен на внутреннем рынке. В результате с начала сезона ТМО провел тендеры на закупку почти 2млн т пшеницы.
«ТМО объявил тендер на закупку 250 тыс. т пшеницы с протеином 12.5% и 13.5% произвольного происхождения с отгрузкой в период 20 апреля-15 мая. Тендер закроется 10 апреля 2020 г.», - анонсировали в сообщении.»
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Напомним, что в период с 28 марта по 3 апреля морпортами Украины на экспорт было отгружено 1,02 млн т основных зерновых культур, что на 21% превышает показатель предыдущей недели (845 тыс. т с учетом актуализации данных).»
И писюанистам в том числе.
P.S. Интересно, в Пекле есть рояли и если да, кто клавиши на нём раскалённые или из иголок?
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товарищ Шариков,почему без намордника по ДомКому шастаешь?
Шариков
слышь, Швондер у меня Мандат от Сталина..Душить душть и душить...Панял?
Стационары переполнены, врачи работают на износ. И падают. Как упал я. Падают сильнее меня, как множество моих коллег, находящихся сейчас в больницах с двухсторонними пневмониями на кислородной поддержке.
Прошу вас, проявите благоразумие и не выходите лишний раз из дома!
COVID-19 обладает высоченной контагиозностью.
Пусть, так называемым аэрозольным путем, при чихании и кашле, он улетает недалеко, не более, чем на 1 метр, ибо сам по себе обладает тяжёлым весом. Но он осаживается на поверхностях и ждёт. Ждет вашего прикосновения. Ждёт, когда потом вы почешете носик или глазик. И он обязательно дождется.
Посмотрите на катастрофическую ситуацию в Европе - развитые и цивилизованные страны: Италия, Испания, Франция, Англия…
Посмотрите на количество погибших. И поймите наконец, что нас ждёт практически тоже самое..
И самое интересное: в свете последних событий, развеян миф, что коронавирус тяжело поражает лишь пожилых людей с кучей хронических заболеваний. Это не так! Сейчас основная масса пациентов в тяжёлом состоянии - это возрастная группа от 30 до 50 лет.
Но мы… Но ВЫ можете ещё это остановить!
COVID-19 обладает ужасным свойством - практически молниеносно вызывать тяжелейшие двусторонние пневмонии с вовлечением всех сегментов легких, острый респираторный дистресс синдром.
Лечение таких патологий очень тяжёлое и длительное. Да и в случае успешного разрешения этих пневмоний, слишком велик шанс дальнейшей инвалидизации..
Я ни в коем случае не пугаю вас, друзья мои! Ещё полтора месяца назад я лично не относился к этой пандемии серьёзно.. Скажу честно, относился даже с некоторой иронией. Но последние несколько недель заставили кардинально изменить свое мнение.
Что я могу посоветовать как врач и как пациент? Повторю уже крылатую фразу - не выходите без надобности из дома.
Регулярно мойте руки с мылом, пользуйтесь антисептиками на спиртовой основе.
Надевайте маски в магазинах, транспорте и в любых общественных помещениях.
Не трогайте руками лицо. Вот вообще не трогайте. Да, тяжело. Но вы не трогайте.
Обрабатывайте свои гаджеты дезинфицирующими растворами по несколько раз в день.
Как бы ни было смешно - но пользуйтесь резиновыми перчатками.. В тех же магазинах и общественных местах.
А при появлении первых симптомов заболевания, как правило, высокой температуры, сухого кашля - незамедлительно обращайтесь к врачу!
Берегите себя и близких, будьте благоразумны.