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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Здоровье
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 Все ограничения временны и нужны для сохранения жизни людей, не превращайтесь в "оскорбленных детей", - Зеленский. ВИДЕО

В традиционном видеообращении Президент Владимир Зеленский рассказал, что делают власти для борьбы с COVID-19 в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"В течение этой недели мы ожидаем прибытия не менее 7 самолетов из Китая и Южной Кореи. Они доставят в Украину тест-системы ПЦР и экспресс-тесты, защитные костюмы и аппараты ИВЛ, маски и респираторы. Параллельно мы максимально наращиваем отечественное производство - начинаем изготавливать собственные тест-системы ПЦР, а еще Украина ежедневно выпускает 900 тыс. масок", - сообщил Зеленский.

Президент напомнил, что со вчерашнего дня введены новые ограничения для преодоления коронавируса.

"Наше государство действует настолько жестко, насколько этого требует развитие ситуации. Наши действия абсолютно симметричны с большинством стран Европы и мира. Мы все стоим на страже демократических ценностей и свобод, но есть времена, когда приоритетом становится здоровья и жизни целой нации. Сегодня именно такое время. Давайте не превращаться в оскорбленных детей, которым во время простуды родители запретили есть мороженое. Все ограничения являются лишь временными неудобствами, они важны и нужны для вашей же безопасности ", - подчеркнул Зеленский.

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Источник: https://censor.net.ua/v3187430
 
   
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в Рівному обмежень не помітив.. Хто хоче там і гуляє.. Хочеш в масці, хочеш без.. Хочеш в парку, хочеш де хочеш... Поліцаїв нема ніде.. Слава Україні!
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как эту антинародную тему забанить?
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Мерзкий хамоватый брехливый зелёный ублюдок. .Чтоб тебя.. У меня всё. Все ограничения временны и нужны для сохранения жизни людей, не превращайтесь в "оскорбленных детей", - Зеленский - Цензор.НЕТ 8885
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Пиши правильно! Не "миролюбний", а "трусливый"
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Опять видосик и рожа всё круглее и круглее Все ограничения временны и нужны для сохранения жизни людей, не превращайтесь в "оскорбленных детей", - Зеленский - Цензор.НЕТ 1709
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Ох и Зеленский, ох и артист. Поподписывал неконституционных карантинных законов целый рулон туалетной бумаги и еще люди у него не такие. Все ограничения должны приниматься после введения ЧП. Но Зеленский тупо не ввел, так как тогда нужно было бы людям отменить плату за коммуналку и кредиты подарить. А зачем людям это все. Зеленский не хочет ничего для людей, а вот олигархату отменил налоги, это у нас самые нуждающиеся прокладки общества. Ох и Зеля, ох и аферист.
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Это он брешет каждую неделю, когда уже самолет до Ростова прибудет?
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президент похож на девушку из немецкого порнофильма
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ряху поголив, галстук надів, під прапором став.. а всеодно така халтура...
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Лучше б сказку детям на ночь прочитал...
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Он уже рапортовал о прибытии миллиона тестов.
Какова их судьба, где они?
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Малому и среднему бизнесу кранты,главное намордник надеть и все проблемы,ты живой?Дебилизм похлеще Указа ЦК кпSS Все ограничения временны и нужны для сохранения жизни людей, не превращайтесь в "оскорбленных детей", - Зеленский - Цензор.НЕТ 8524 Все ограничения временны и нужны для сохранения жизни людей, не превращайтесь в "оскорбленных детей", - Зеленский - Цензор.НЕТ 8524
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"Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил, что полиция и Вооруженные силы будут открывать огонь по тем, кто продолжает протесты и нарушает порядок во время карантина.
Полицейский на Филиппинах застрелил 63-летнего мужчину в пункте контроля, где людям проверяют температуру из-за пандемии коронавируса. Пьяный фермер с косой в руках отказывался слушать врачей и не хотел надевать маску."
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Зевлада обмежила людей 60+ і говорить, що все тимчасово? Це ж треба так йому брехати!
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Необязательно. Это же не уголовные, а административные правонарушения. Для этого достаточно внести изменения в КУоАП.
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Зеля- объясни, почему ты в общественном месте без маски, а ходить вокруг своего дома даже за 10 метров от других люди должны в масках? Гони, Зеля, штраф Рюкзакову 17000 грн. Все ограничения временны и нужны для сохранения жизни людей, не превращайтесь в "оскорбленных детей", - Зеленский - Цензор.НЕТ 4758
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Нет ничего более постоянного чем времненное! ПО МОЕМУ ЭТА АКСИОМА ИЗВЕСТНА ВСЕМ!!
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неможет что бы не оскорбить кого то.это в крови .
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Учиться надо турков беречь граждан
«
Высокие темпы импорта пшеницы Турцией были обеспечены политикой страны относительно внутренней переработки. Разрешен беспошлинный импорт пшеницы при условии, что зерно будет использоваться для производства таких продуктов переработки, как мука, макаронные изделия и булгур, для экспорта», - отмечается в сообщении.
Кроме того, государственный зерновой совет Турции TMO получил возможность беспошлинно импортировать пшеницу для стабилизации цен на внутреннем рынке. В результате с начала сезона ТМО провел тендеры на закупку почти 2млн т пшеницы.
«ТМО объявил тендер на закупку 250 тыс. т пшеницы с протеином 12.5% и 13.5% произвольного происхождения с отгрузкой в период 20 апреля-15 мая. Тендер закроется 10 апреля 2020 г.», - анонсировали в сообщении.»
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А вот что делается в Украине
«
Напомним, что в период с 28 марта по 3 апреля морпортами Украины на экспорт было отгружено 1,02 млн т основных зерновых культур, что на 21% превышает показатель предыдущей недели (845 тыс. т с учетом актуализации данных).»
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И ПРИ ЭТОМ ЗЕЛЁНЫЕ БАРЫГИ ДО СИХ ПОР НЕ ОТВЕТИЛИ- что деоается в чуланчике страны? Мышь уже повесилась в закромах Госрезерва или ещё дышит 😀😀😀
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Це мабуть туди і везуть зерно новиє ліца.
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Вот и нашел чувак себе развлечение по плечу--видосик раз в неделю....
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Всём воздастся по делам их.
И писюанистам в том числе.
P.S. Интересно, в Пекле есть рояли и если да, кто клавиши на нём раскалённые или из иголок? Все ограничения временны и нужны для сохранения жизни людей, не превращайтесь в "оскорбленных детей", - Зеленский - Цензор.НЕТ 1384
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Знов кривляка виліз в телевізор і корчить рожі.
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Памятаєте 2009 рік? Нафта по 30 дол. світова криза і.... свинячий чи пташиний грип. Зараз нафта була по 24 в середньому, світова економічна криза, світ стоїть на порозі світової війни і ..... коронавірус. Якщо так далі піде, і на цих пандеміях навчаться гарно "заробляти", уже навчилися, то в майбутньому нас чекають дуже "цікаві" часи.... Де люди будуть загнані і залякані, як бидло у стойлі. І щоб отримати номер на лоба за прививку, будуть гризти один одному горлянки
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Да, теперь у всех ПЯТНИЦА каждый день 😀😀😀
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Це той що казав про економічний ривок та лавину інвестицій? Чи у того ряха дещо менша була?
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напомнило отчёт генсека на очередном сьезде. только теперь вместо кпсс-кпсн.
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Тебе, плесень зелёная, украденной весны никто не простит. У вас было 3 месяца форы. Вы их ушами прохлопали. А теперь грязно, по-скотски, решили свою безмозглость покрыть очередным тотальным ограблением и унижением народа а также ударом по его здоровью. 73%, всем радоваться - приказ господина ПЖ. Все ограничения временны и нужны для сохранения жизни людей, не превращайтесь в "оскорбленных детей", - Зеленский - Цензор.НЕТ 3834
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И опять с ехидной улыбочкой, мол, как я всех вас сделал (загнал в стойло)! Никто и не пикнул! Ну, почти никто.

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Швондер
товарищ Шариков,почему без намордника по ДомКому шастаешь?
Шариков
слышь, Швондер у меня Мандат от Сталина..Душить душть и душить...Панял?
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а тебе желаю не превратиться окончательно в мемного жидениша .. уже близко подобрался
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Сказал бы комик что он гомик я бы поверил а за маски их нет.
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Вроде говорил про весенние посадки, а оказалось это всех граждан посадют сидеть дома и жрать хрен с маслом потому что работы нет!!
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Да ненужно никаких ограничений, пускай кто хочет заразиться коронавирусом и сдохнет.
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Скоріше влада схожа на тих батьків, що намагаються заставити свою давно вже не дитину поставити собі банки та гірчичники
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Советы заболнвшего врача:

Стационары переполнены, врачи работают на износ. И падают. Как упал я. Падают сильнее меня, как множество моих коллег, находящихся сейчас в больницах с двухсторонними пневмониями на кислородной поддержке.
Прошу вас, проявите благоразумие и не выходите лишний раз из дома!
COVID-19 обладает высоченной контагиозностью.
Пусть, так называемым аэрозольным путем, при чихании и кашле, он улетает недалеко, не более, чем на 1 метр, ибо сам по себе обладает тяжёлым весом. Но он осаживается на поверхностях и ждёт. Ждет вашего прикосновения. Ждёт, когда потом вы почешете носик или глазик. И он обязательно дождется.
Посмотрите на катастрофическую ситуацию в Европе - развитые и цивилизованные страны: Италия, Испания, Франция, Англия…
Посмотрите на количество погибших. И поймите наконец, что нас ждёт практически тоже самое..
И самое интересное: в свете последних событий, развеян миф, что коронавирус тяжело поражает лишь пожилых людей с кучей хронических заболеваний. Это не так! Сейчас основная масса пациентов в тяжёлом состоянии - это возрастная группа от 30 до 50 лет.
Но мы… Но ВЫ можете ещё это остановить!
COVID-19 обладает ужасным свойством - практически молниеносно вызывать тяжелейшие двусторонние пневмонии с вовлечением всех сегментов легких, острый респираторный дистресс синдром.
Лечение таких патологий очень тяжёлое и длительное. Да и в случае успешного разрешения этих пневмоний, слишком велик шанс дальнейшей инвалидизации..
Я ни в коем случае не пугаю вас, друзья мои! Ещё полтора месяца назад я лично не относился к этой пандемии серьёзно.. Скажу честно, относился даже с некоторой иронией. Но последние несколько недель заставили кардинально изменить свое мнение.
Что я могу посоветовать как врач и как пациент? Повторю уже крылатую фразу - не выходите без надобности из дома.
Регулярно мойте руки с мылом, пользуйтесь антисептиками на спиртовой основе.
Надевайте маски в магазинах, транспорте и в любых общественных помещениях.
Не трогайте руками лицо. Вот вообще не трогайте. Да, тяжело. Но вы не трогайте.
Обрабатывайте свои гаджеты дезинфицирующими растворами по несколько раз в день.
Как бы ни было смешно - но пользуйтесь резиновыми перчатками.. В тех же магазинах и общественных местах.
А при появлении первых симптомов заболевания, как правило, высокой температуры, сухого кашля - незамедлительно обращайтесь к врачу!
Берегите себя и близких, будьте благоразумны.
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