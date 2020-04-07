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 Общество, Здоровье
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 Перед пиком заболеваемости коронавирусом призываю не нарушать условия карантина, - Степанов. ВИДЕО

Глава Минздрава Максим Степанов выступил с обращением по поводу приближения пика заболеваемости и соблюдения людьми карантина в стране.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном Фейсбуке Минздрава.

В обращении говорится: "Нас всех сейчас объединяет общая задача - остановить распространение коронавирусной инфекции в Украине.

Президент, Правительство и вся система здравоохранения работает над тем, чтобы замедлить распространение коронавируса. Мы принимаем необходимые решения, находим средства, утверждаем алгоритмы работы медиков. К решению проблемы привлечены все государственные учреждения. Активную позицию занимает бизнес и волонтеры, за что им отдельное спасибо.

С начала недели в Украине действует усиленный режим карантина. Многим из вас это не нравится - в социальных сетях часто встречаются негативные комментарии. Конечно, сидеть дома четвертую неделю нелегко. Это действительно трудно, но лучше пережить дискомфорт дома здоровым, чем не дай Бог заболеть.

Говорить о том, когда завершится карантин, пока рано. Наоборот, сейчас мы на пороге пика коронавирусной болезни в стране. В активных фазах пандемии количество пациентов резко возрастает, критически нагружая медицинскую систему. Проще говоря, пациентов становится больше настолько, что для оказания им помощи не хватает ни врачей, ни медикаментов, ни мест в больницах. К сожалению, такое уже произошло во многих странах.

Поэтому призываю вас, уважаемые украинцы, добросовестно соблюдать новые правила карантина и самоизоляции.

Мы занимаемся обеспечением средств индивидуальной защиты, лекарств и оборудования, чтобы медики могли работать в нормальных условиях. Еще раз подчеркиваю, что мощная поддержка идет со стороны бизнеса и волонтеров. А каждого из вас, уважаемые украинцы, я прошу поддержать наших врачей - на том месте, где вы есть, и тем способом, который вам доступен. Меньшее, что каждый из нас может сделать, - это оставаться дома.

Присоединяйтесь к движению # ПидтримуюЛікарів и не ждите особого случая, чтобы поблагодарить медицинских работникоав, им сейчас, как никогда, нужна наша поддержка. Даже простое "спасибо" многого стоит!

Все человечество переживает сложные времена, и от каждого из нас зависит, как мы выйдем из этого кризиса: вместе и победителями или в одиночку и с ужасными последствиями.

Поэтому я прошу вас быть сильными, помогать тем, кто в этом нуждается, и поддерживать близких. Ведь коронавирус пройдет, а человеческие отношения останутся.

Тем, кто болеет, я желаю скорейшего выздоровления. Всем остальным желаю не болеть! Цените и заботьтесь друг о друге. Оставайтесь на связи! И будьте здоровы".

Источник: https://censor.net.ua/v3187411
 
   
 Топ комментарии
 
Стесняюсь спросить - этот пик спрогнозирован или запланирован?
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Вы...зеленые скоты...работаете только над тем как плотнее набить свой карман баксами...
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Та пусть идет. Только если ты начнешь отхаркивать легкие - можешь нынешнюю власть, карантин, Зеленского, Авакова и прочих хоть на майдане валить, уже не поможет выкарабкаться.
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в раше цензор заблокирован, пошел *****, тварь рашистская с прокси.
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почему ты так решил? ведь холопство - это скрепа. это не есть черта украинского характера.
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зебил кеша во всей красе. нравится сидеть под арестом? прогулки только по вонючим улицам ....
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хамство - это ваше всё. других аргументов нет. F73, кароч
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Что посеешь, то и пожнешь, да и не тебе других упрекать в хамстве.
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посмотри на мою первую реплику и на свой ответ на неё.
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ты эпичен. а долларов у меня действительно нет. мне в евро платят. но на бесконечное время не хватит ни у кого. а именно столько надо зебильной команде чтоб подготовиться.
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Стесняюсь спросить - этот пик спрогнозирован или запланирован?
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Пик COVID19 будет 15 апреля. Когда тесты в больницах появятся.
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15 апреля - єто словно.. никто нихрена не знает.. у поляков уже в июле пик прогнозируют
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там уже 8 тысяч обнаруженных... и многие на Пасху рванут на родину.. т е к нам
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Речь не за "там". А за корреляцию количества инфицированных с количеством проведенных тестов.
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Пик будет когда смертей будет больше чем больных, когда с голодухи умирать начнут.
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Подозреваю, что до голодухи не дойдет - уж очень удобные фонари на Крещатике. Слуги прям как для себя постарались...
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у дидовика спроси - он здесь опу рвал, что переболел, и что вирус не опасен вместе с поедателем зябликов, а как накрыли ботоферму оба исчезли
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Тоже заметил? Был них еще один бот - "Кирилл Лещенко". представлялись как спецы по математическому моделированию. Так эти математики-модельеры рассказывали что эпидемиология продажная девка кремля и сороса одновременно.
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За розрахунками вчених, до кінця квітня 2020 від коронавірусу в Україні захворіє понад 60 тисяч, а втрати можуть скласти понад 4500 людей.
Це прогнози Світового центру даних при Київській політехніці.
Світовий центр даних «Геоінформатика і сталий розвиток» на базі Київської політехніки працює під егідою Міжнародної ради з науки (International Science Council). Він є одним із 53 світових центрів даних, розташованих в 13 країнах світу, які накопичують, аналізують та обробляють великі обсяги наукових даних різної природи (Big Data). Останнім часом одним з найактуальніших завдань Міжнародної ради з науки і підпорядкованих їй світових центрів даних стало дослідження пандемії коронавірусу у світі і застосування передових досягнень науки для її подолання.
Працюючи за цією стратегією, українські вчені зі Світового центру даних «Геоінформатика і сталий розвиток» проаналізували вплив пандемії коронавірусу на економіку України, розробили прогнозну математичну модель, провели комп'ютерне моделювання цього явища і розробили сценарії можливого розвитку подій. Результати сценарного моделювання показують, що для України функція швидкості змінювання кількості випадків COVID-19 набуває свого максимуму на 51-52 день від першого зареєстрованого хворого, а саме на другу половину квітня 2020 року (22-23 квітня). Після досягнення цього максимуму, як наслідок запровадження жорстких карантинних заходів у країні, має відбутися «злам» попередньої тенденції і мусить розпочатися зниження швидкості зростання кількості випадків захворювання.
Згідно з песимістичним сценарієм, до кінця квітня 2020 р. кількість інфікованих може сягнути 60 тисяч, а людські втрати можуть перевищити 4500 осіб.
За оптимістичним сценарієм, який може відбутися за умови збігу низки важливих обставин, включаючи можливі ефективні дії влади, названі показники можна зменшити як мінімум втричі.
Результати цього дослідження можуть використовуватися владою України для розробки плану дій, спрямованих на упередження пандемії і подолання її наслідків.
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olele А ці вчені зможуть потім відповісти за свої слова,якщо цього не буде? Не буде в нас італійського варіанту.Ви що ще не зрозуміли? Італія,Іспанія і деякі інші країни попали в низку поганих обставин.Україна від карантину втратить набагато більше,ніж від вірусу.
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Вы...зеленые скоты...работаете только над тем как плотнее набить свой карман баксами...
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шоколядніе уже отработали.. кто-то же должен поднять упавшее знамя
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Петя,спаси! Дурбецело, петя же с попередниками гробилж медицину, ну а зюзя таки лох.
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Штото я не увидел конкретных цыфр. Просветите, речь о мае или всётаки июле?
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цЫфр? Ох уж эти наследники проффессора януковоща!
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у них несколько сотен больных резко нагружает медицинскую систему большой страны?
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Я конечно за разумные ограничительные меры, но откуда чувак знает когда будет пик заболеваемости...
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Да куда Луке до наших. Он даже не в курсе какой жирнющий вирус водится у него в "лесах" и на "береговой зоне".
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тоді буде пік тестування, далі оголосять про перемогу
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Просто посчитал две недели от понаехавших. Все просто
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Говорить о том, когда завершится карантин, пока рано. Наоборот, сейчас мы на пороге пика коронавирусной болезни в стране.


"На пороге пика" - бессмысленное словосочетание. Да и кто это может определить? А может это только начальная стадия?

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я бы сказал, что мы на начальной стадии польема первой волны. а так да - нужно брать лопату и садить продукты - именно поэтому все страны сбрасывают деньги в обмен на продукты....деньгами сыт не будешь...
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Может хоть этот вирус подтолкнет здешнюю публику к активным действиям.
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Пик будет тогда, когда начнут тестировать, а тестировать похоже никто не будет, им так спокойней...
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вы знаете...мне уже не один человек, близкий к медицине, тихонько говорил о негласном приказе - поменьше использовать тесты, даже если они есть в наличии... вариантов ответа два - первый (невероятное) - беречь, для действительно больных людей, и второй (очевидное) - беречь нервы и имидж преЗЕдента и не ухудшать статистику...
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у меня нет человеков близких к тамошней медицине, но точно к таким выводам я пришёл и сам, наблюдая происходящее. плюс в придачу к такому подходу - вероятно смертность в Украине будет одной из самых высоких в мире. и бонусом - по той простой причине, что те кто выживут, так и не будут тестированы, и с большой степенью вероятности могут оказатся латентными носителями, которые будут провоцировать последующие постэпидемии. поэтому - в этом году поездка в Украину отменяется ((.
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Коли саме буде цей пік? Краще міністром був би Ємець.
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А КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ ЭТА ЗЕЛЕНАЯ ОБЕЗЬЯНА ИМЕЕТ К МЕДИЦИНЕ ?
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почему зеленая.. он и при шоколадной власти неплохо банані жрал
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Это тот самый поц, который зажимал баблишко перед выборами и на Парашенка при этом помои вёдрами набрызгивал.
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Вот тут вы ошибаетесь Степанов как раз не зелёная обезьяна, а порохобот.
Он при Порошенко был главой Одесской ОГА.
Зелик туда назначил какого-то своего импотента.
Степанов имеет медицинское образование, закончил Донецкий мединститут, естественно, еще в глубоко довоенное время.
Просто у нелоха никаких вменяемых из его новых лиц нет, вот и приходится на ключевые сейчас позиции ставить порохоботов.
Министр финансов нынешний тоже из этой когорты, был замом министра финансов в правительстве Гройсмана.
В общем, печалька, новые лица закончились так и не начавшись.
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Да нет, не ошибаемся, именно что зелёная, токо врядли всеголишь абизяна.
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Это зависит от того , будет ли к тому времени что украсть в Украине .
Как только ничего не останется - так и карантину конец !
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за що "ім окрема подяка"
"пережити дискомфорт "здАровим""
да ПНЗХ или да, ПНХ.
буду слухати далі... шо то за чувак?
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"не дай боб захворіти"... ну.... мощі, іконочки, попи, лизати хрести.....
слухати більш не буду. "лікар" трендить за одного(якого?) з мільйонів т.з. "богів"...... так собі "лікар"
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Заколебали уже со своим пиком. Карантин закончился 3го апреля.
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ну то вперёд по парку.. без маски и с песней Перед пиком заболеваемости коронавирусом призываю не нарушать условия карантина, - Степанов - Цензор.НЕТ 2935
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Можно медбратом и медсестрой законно выйти на встречу тому, над чем ерничает.
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а я при чем.. это у него карантин закончился Перед пиком заболеваемости коронавирусом призываю не нарушать условия карантина, - Степанов - Цензор.НЕТ 4509
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Це буде не пік, а перевал. Крок вправо, крок вліво - шлях до нових піків. Сидіть дома та дивіться телівізор.
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Словесный мусор, рассчитанный на зе- де- билов. Подонок заслужил скафизм. Никакого пика не будет. Просто власти ссут прямо выступить против Пасхи. И делаю то, что по их мнению умею делать лучше всего: врут и запугивают. Перед пиком заболеваемости коронавирусом призываю не нарушать условия карантина, - Степанов - Цензор.НЕТ 426
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О!
привет!
а говорили, что тебя накрыли вместе с ботофермой!
как тебе удалось сбежать? Перед пиком заболеваемости коронавирусом призываю не нарушать условия карантина, - Степанов - Цензор.НЕТ 4292
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нда... "каким ты был, таким ты и остался"... всё ещё не сомневаешься в правильности прошлогоднего выбора?
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Прєд ліцом віруса заклинаю вас, носіть марлічку освячену лише УПЦ МП! Перед пиком заболеваемости коронавирусом призываю не нарушать условия карантина, - Степанов - Цензор.НЕТ 8043
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25% Надо копытально изолировать.Они не в сосчтоянии перевести слова карантин,тем более соблюдать.170 медиков заражены.И где? Сами знаете .В логове украинского корововируса
Поэтому медиков из заражённых больниц убрать и прислать туда военных медиков с войсками.Все очаги должны быть блокированы наглухо.Никого не выпускать.Пищу завозить местным волонтёрам на околицы.Зе боится блокировать области -очаги.В Киеве тоже надо блокировать кварталы -очаги.Николаевщине-Виват от Харьковщины.Окромя богатых сусликов у нас никто не заражён!Мы первые должны выйти из карантина на внутриобластном уровне!Можем принимать больных из других регионов!.Сейчас меня земляки и местная власть затюкают.
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Ага,понятно.Мы уже эпидпорог преодолели,когда?Ты про пики телочкам расскажи,им это нравится.А остальным украинцам доложи как министр здравоохранения
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Немає в аптеках масок - нашили власних. Немає антисептика - придбали 70% абсент. і далі по списку. Місяць, мої робили що казали. Тепер воно вилазить і каже "пациентов становится больше настолько, что для оказания им помощи не хватает ни врачей, ни медикаментов"
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Тут все хорохорятся до первого мертвого родственника.
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Хто прокоментує куди треба звертатися про неможливість піклування?

Особам, які потребують самоізоляції (крім осіб, які хворі на COVID-19) та заявили про неможливість забезпечення піклування про них у період самоізоляції іншими особами, дозволяється відвідування місць торгівлі продуктами харчування, засобами гігієни, лікарськими засобами, медичними виробами, які розміщені на відстані не більше ніж 2 кілометри від місця самоізоляції, за умови використання засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок без клапану видиху.
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звертайся до пороха, вiн пiклується за всiх.
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Естонцям не пощастило, свого пороха немає.
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Якщо ти нічого не знаєш, то не відповідай. Пиши на естонських сайтах.
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Откуда он вообще знает когда пик или не пик, если тестов практически не делается?
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так это фишка.. этим пиком можно крутить как цыган солнцем и получать финансирование Перед піком захворюваності на коронавірус закликаю не порушувати умов карантину, - Степанов - Цензор.НЕТ 8735
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Піп причащає за церквою щоб не порушувати умов карантину. Відео:

https://www.facebook.com/100004060670981/videos/2063329160479086/
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пипец.
Московский патриархат?
Не удивлюсь если они, падлы, специально это делают по приказу свыше...
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Заклики - це добре , але за останні 300 років свою ефективність реально довів тільки один метод : щира молитва і активний відстріл порушників карантину . В усі часи це реально зупиняло поширення зарази . Так що парламенту є над чим працювати .
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Пишу коментарі дуже рідко, але зараз просто хочу щоб ті неадеватні люди які проти карантину чесно сказали : "Мені насрати на себе, на своїх близьких і тим більше на оточуючих! Захворію сам і позараджаю всіх! Хай повмирають всі!"
Дуже дивно читати коментарі таких пофігістів... Гляньте на Італію, іспанію.... Невже ви хочете такого самого сценарію? Чи просто у вас немає стареньких рідних? Чи ви безсмертні?
Невже це так дуже важко посидіти вдома і втримати від зайвих походеньок і свою родину і родичів і знайомих...????
Може на час спільної біди треба забути про політику і подумати про людей? про себе, про свою родину...
Якби не дай Боже хтось з ваших найблизьких родичів захворів - ХТО БУДЕ ВИННИЙ???? Дайте відповідь передусім перед своєю совістю!!!!
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