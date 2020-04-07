 Перед пиком заболеваемости коронавирусом призываю не нарушать условия карантина, - Степанов. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном Фейсбуке Минздрава.
В обращении говорится: "Нас всех сейчас объединяет общая задача - остановить распространение коронавирусной инфекции в Украине.
Президент, Правительство и вся система здравоохранения работает над тем, чтобы замедлить распространение коронавируса. Мы принимаем необходимые решения, находим средства, утверждаем алгоритмы работы медиков. К решению проблемы привлечены все государственные учреждения. Активную позицию занимает бизнес и волонтеры, за что им отдельное спасибо.
С начала недели в Украине действует усиленный режим карантина. Многим из вас это не нравится - в социальных сетях часто встречаются негативные комментарии. Конечно, сидеть дома четвертую неделю нелегко. Это действительно трудно, но лучше пережить дискомфорт дома здоровым, чем не дай Бог заболеть.
Говорить о том, когда завершится карантин, пока рано. Наоборот, сейчас мы на пороге пика коронавирусной болезни в стране. В активных фазах пандемии количество пациентов резко возрастает, критически нагружая медицинскую систему. Проще говоря, пациентов становится больше настолько, что для оказания им помощи не хватает ни врачей, ни медикаментов, ни мест в больницах. К сожалению, такое уже произошло во многих странах.
Поэтому призываю вас, уважаемые украинцы, добросовестно соблюдать новые правила карантина и самоизоляции.
Мы занимаемся обеспечением средств индивидуальной защиты, лекарств и оборудования, чтобы медики могли работать в нормальных условиях. Еще раз подчеркиваю, что мощная поддержка идет со стороны бизнеса и волонтеров. А каждого из вас, уважаемые украинцы, я прошу поддержать наших врачей - на том месте, где вы есть, и тем способом, который вам доступен. Меньшее, что каждый из нас может сделать, - это оставаться дома.
Присоединяйтесь к движению # ПидтримуюЛікарів и не ждите особого случая, чтобы поблагодарить медицинских работникоав, им сейчас, как никогда, нужна наша поддержка. Даже простое "спасибо" многого стоит!
Все человечество переживает сложные времена, и от каждого из нас зависит, как мы выйдем из этого кризиса: вместе и победителями или в одиночку и с ужасными последствиями.
Поэтому я прошу вас быть сильными, помогать тем, кто в этом нуждается, и поддерживать близких. Ведь коронавирус пройдет, а человеческие отношения останутся.
Тем, кто болеет, я желаю скорейшего выздоровления. Всем остальным желаю не болеть! Цените и заботьтесь друг о друге. Оставайтесь на связи! И будьте здоровы".
Це прогнози Світового центру даних при Київській політехніці.
Світовий центр даних «Геоінформатика і сталий розвиток» на базі Київської політехніки працює під егідою Міжнародної ради з науки (International Science Council). Він є одним із 53 світових центрів даних, розташованих в 13 країнах світу, які накопичують, аналізують та обробляють великі обсяги наукових даних різної природи (Big Data). Останнім часом одним з найактуальніших завдань Міжнародної ради з науки і підпорядкованих їй світових центрів даних стало дослідження пандемії коронавірусу у світі і застосування передових досягнень науки для її подолання.
Працюючи за цією стратегією, українські вчені зі Світового центру даних «Геоінформатика і сталий розвиток» проаналізували вплив пандемії коронавірусу на економіку України, розробили прогнозну математичну модель, провели комп'ютерне моделювання цього явища і розробили сценарії можливого розвитку подій. Результати сценарного моделювання показують, що для України функція швидкості змінювання кількості випадків COVID-19 набуває свого максимуму на 51-52 день від першого зареєстрованого хворого, а саме на другу половину квітня 2020 року (22-23 квітня). Після досягнення цього максимуму, як наслідок запровадження жорстких карантинних заходів у країні, має відбутися «злам» попередньої тенденції і мусить розпочатися зниження швидкості зростання кількості випадків захворювання.
Згідно з песимістичним сценарієм, до кінця квітня 2020 р. кількість інфікованих може сягнути 60 тисяч, а людські втрати можуть перевищити 4500 осіб.
За оптимістичним сценарієм, який може відбутися за умови збігу низки важливих обставин, включаючи можливі ефективні дії влади, названі показники можна зменшити як мінімум втричі.
Результати цього дослідження можуть використовуватися владою України для розробки плану дій, спрямованих на упередження пандемії і подолання її наслідків.
"На пороге пика" - бессмысленное словосочетание. Да и кто это может определить? А может это только начальная стадия?
Он при Порошенко был главой Одесской ОГА.
Зелик туда назначил какого-то своего импотента.
Степанов имеет медицинское образование, закончил Донецкий мединститут, естественно, еще в глубоко довоенное время.
Просто у нелоха никаких вменяемых из его новых лиц нет, вот и приходится на ключевые сейчас позиции ставить порохоботов.
Министр финансов нынешний тоже из этой когорты, был замом министра финансов в правительстве Гройсмана.
В общем, печалька, новые лица закончились так и не начавшись.
Как только ничего не останется - так и карантину конец !
"пережити дискомфорт "здАровим""
да ПНЗХ или да, ПНХ.
буду слухати далі... шо то за чувак?
слухати більш не буду. "лікар" трендить за одного(якого?) з мільйонів т.з. "богів"...... так собі "лікар"
привет!
а говорили, что тебя накрыли вместе с ботофермой!
как тебе удалось сбежать?
Поэтому медиков из заражённых больниц убрать и прислать туда военных медиков с войсками.Все очаги должны быть блокированы наглухо.Никого не выпускать.Пищу завозить местным волонтёрам на околицы.Зе боится блокировать области -очаги.В Киеве тоже надо блокировать кварталы -очаги.Николаевщине-Виват от Харьковщины.Окромя богатых сусликов у нас никто не заражён!Мы первые должны выйти из карантина на внутриобластном уровне!Можем принимать больных из других регионов!.Сейчас меня земляки и местная власть затюкают.
Особам, які потребують самоізоляції (крім осіб, які хворі на COVID-19) та заявили про неможливість забезпечення піклування про них у період самоізоляції іншими особами, дозволяється відвідування місць торгівлі продуктами харчування, засобами гігієни, лікарськими засобами, медичними виробами, які розміщені на відстані не більше ніж 2 кілометри від місця самоізоляції, за умови використання засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок без клапану видиху.
https://www.facebook.com/100004060670981/videos/2063329160479086/
Московский патриархат?
Не удивлюсь если они, падлы, специально это делают по приказу свыше...
Дуже дивно читати коментарі таких пофігістів... Гляньте на Італію, іспанію.... Невже ви хочете такого самого сценарію? Чи просто у вас немає стареньких рідних? Чи ви безсмертні?
Невже це так дуже важко посидіти вдома і втримати від зайвих походеньок і свою родину і родичів і знайомих...????
Може на час спільної біди треба забути про політику і подумати про людей? про себе, про свою родину...
Якби не дай Боже хтось з ваших найблизьких родичів захворів - ХТО БУДЕ ВИННИЙ???? Дайте відповідь передусім перед своєю совістю!!!!