 Перед пиком заболеваемости коронавирусом призываю не нарушать условия карантина, - Степанов. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном Фейсбуке Минздрава.

В обращении говорится: "Нас всех сейчас объединяет общая задача - остановить распространение коронавирусной инфекции в Украине.

Президент, Правительство и вся система здравоохранения работает над тем, чтобы замедлить распространение коронавируса. Мы принимаем необходимые решения, находим средства, утверждаем алгоритмы работы медиков. К решению проблемы привлечены все государственные учреждения. Активную позицию занимает бизнес и волонтеры, за что им отдельное спасибо.

С начала недели в Украине действует усиленный режим карантина. Многим из вас это не нравится - в социальных сетях часто встречаются негативные комментарии. Конечно, сидеть дома четвертую неделю нелегко. Это действительно трудно, но лучше пережить дискомфорт дома здоровым, чем не дай Бог заболеть.

Говорить о том, когда завершится карантин, пока рано. Наоборот, сейчас мы на пороге пика коронавирусной болезни в стране. В активных фазах пандемии количество пациентов резко возрастает, критически нагружая медицинскую систему. Проще говоря, пациентов становится больше настолько, что для оказания им помощи не хватает ни врачей, ни медикаментов, ни мест в больницах. К сожалению, такое уже произошло во многих странах.

Поэтому призываю вас, уважаемые украинцы, добросовестно соблюдать новые правила карантина и самоизоляции.

Мы занимаемся обеспечением средств индивидуальной защиты, лекарств и оборудования, чтобы медики могли работать в нормальных условиях. Еще раз подчеркиваю, что мощная поддержка идет со стороны бизнеса и волонтеров. А каждого из вас, уважаемые украинцы, я прошу поддержать наших врачей - на том месте, где вы есть, и тем способом, который вам доступен. Меньшее, что каждый из нас может сделать, - это оставаться дома.

Присоединяйтесь к движению # ПидтримуюЛікарів и не ждите особого случая, чтобы поблагодарить медицинских работникоав, им сейчас, как никогда, нужна наша поддержка. Даже простое "спасибо" многого стоит!

Все человечество переживает сложные времена, и от каждого из нас зависит, как мы выйдем из этого кризиса: вместе и победителями или в одиночку и с ужасными последствиями.

Поэтому я прошу вас быть сильными, помогать тем, кто в этом нуждается, и поддерживать близких. Ведь коронавирус пройдет, а человеческие отношения останутся.

Тем, кто болеет, я желаю скорейшего выздоровления. Всем остальным желаю не болеть! Цените и заботьтесь друг о друге. Оставайтесь на связи! И будьте здоровы".