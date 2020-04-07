 Почему на самом деле полиция задержала владельца кофейни в Одессе. Полное ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи зафиксированы словесные пререкания, которые предшествовали задержанию. Судя по видео, полицейские требовали у человека, назвавшегося владельцем, документы на бизнес и настаивали на закрытии кофейни. Мужчина доказывал, что его предприятие - это мини-маркет, который может работать в условиях карантина, но соответствующих документов не предъявил.

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