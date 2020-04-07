 Мужчина, добравшийся вплавь в Гидропарк, объяснил свои действия: "Это мое право. Ни Аваков, ни Шмыгаль не могут ничего сделать". ВИДЕО

Об этом он рассказал на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Прежде всего, хочу сообщить о вполне серьезном отношении к пандемии коронавируса и подчеркнуть, что карантинные мероприятия должны воплощаться, но с соблюдением принципов конституционности и рациональности. Кроме того, каждый человек от рождения наделен неотъемлемыми правами и свободами, такими как: право на жизнь, право на собственную позицию, право на свободное передвижение в пространстве и тд", - говорится в сообщении.
По его словам, частичное и непродолжительное нарушение конституционных прав возможно только в двух случаях: чрезвычайное положение, военное положение.
"Принятое Кабмином Постановление прямо противоречит статьям 33 (свободное пребывание в пространстве), 29 (право на свободу) Конституции, а значит это постановление является незаконным, то есть преступным, а те кто ее выполняют - злоумышленники. Это тезис, который я пытался донести своей акцией. Хватит бояться, молчать и наблюдать то, как Аваков со Шмыгалями, пользуясь паникой и низким правосознанием и правовой осведомленностью общества, уничтожают демократию и пытаются установить полицейский режим! Помните, что мы все и каждый из нас несет личную ответственность за то, что происходит в нашей стране", - подчеркнул он.
Напомним, вчера полиция задержала парня, который вплавь пытался попасть в закрытый для посещений на время карантина киевский Гидропарк.
Мало того преЗедент, как гарант обязан принять все меры для устранения этого трэша...
Но вместо этого они начинают химичить со статистикой...
Эй, почитатели конституции, на которую пэтюнька нахезал, пропихнув алкаша собутыльника в геннедоразумение, сегодня что расскажите?
.... Тобі личить бути на свіжому повітрі
Серега Петров хмуро натянул маску и стал перебирать висящие в гардеробе светоотражающие жилеты. Красный, желтый, зеленый, синий… Он все время путался в цветовой дифференциации жилетов, потому скосил глаза на листок бумаги, приколотый к стене. «В магаз - желтый!» - было написано на нем, и Серега, взяв желтый жилет, вышел из квартиры.
Он работал электриком в городских «Энергосетях», дежурил сутки через трое, и считал, что ему повезло. В стране работали только предприятия систем жизнеобеспечения, органы власти и силы правопорядка, взявшие на себя обеспечение населения продуктами и услугами, так что не удивительно было видеть в ленте Инстаграма сплошь стриженные под ноль головы - парикмахеры Росгвардии иначе не умели.
В общем, Сереге повезло, он получал зарплату, а не пандемийное пособие, а значит - мог иногда побаловать себя колбасой, сыром и бананами. Впрочем, он, как и все, выбирал гречку и картошку, а сэкономленные деньги предпочитал тратить на алкоголь.
- Гражданин! - раздался оклик.
Серега обернулся. К нему приближался полицейский патруль, две фигуры в респираторах и с перекинутыми через плечо «калашами».
- Сержант Кутузов, курсант Суворов, - представил себя и коллегу тот, что был повыше. - Дежурный патруль Измайловского района. Пропуск, паспорт.
Серега достал из кармана паспорт с вложенным в него квитком временного пропуска, что выдавали им в отделе кадров на отдыхающие дни.
- Куар-код!
Серега протянул руку, на запястье которой синела свежая татуировка куар-кода. Пискнул сканер, полицейский удовлетворенно кивнул и достал планшет.
- Аккаунт в Инстаграме!
- Serega1980, - мрачно ответил Петров. Он уже понимал, что будет дальше.
Полицейский крутил ленту профиля Сереги.
- Так, позавчера нет фотографий. Почему?
- Бухал, - честно сказал Серега. - Не хотел свою пьяную рожу на весь мир выкладывать.
- Гражданин Петров! - строго сказал полицейский. - Согласно указу Президента РФ за номером 435 вы обязаны трижды в день выкладывать свое фото в Инстаграм с привязкой по геолокации и временной отметкой!
Он полистал ленту еще немного вниз.
- Ладно, вижу, в этом месяце только один день пропущен, так что обойдемся предупреждением. Куда направляетесь?
Серега ткнул пальцем в желтую ленту жилета.
- Куда направляетесь? - повторил вопрос сержант.
- Направляюсь за покупкой продуктов в ближайший к месту проживания магазин, - привычно протараторил Серега. - Таковым является магазин «Люкс» по адресу: улица Лесная, дом 35. Цвет жилета соответствует цели выхода из самоизоляции.
Система цветовой дифференциации, введенная пару месяцев назад, должна была сократить число выходов граждан на улицу без конкретной цели и ужесточить их дисциплину. Каждый получил набор светоотражающих жилетов: желтый - для похода в магазин, красный - чтобы дойти до места работы, синий - вынести мусор, зеленый - выгулять собаку.
Как раз в зеленом жителе мимо них прошла женщина, ведущая на поводке бигля. Ошейник пса подмигивал встроенным чипом, бигль весело рвался с поводка, вертя башкой направо-налево.
- Бибик, не крутись! - говорила женщина. - Бибик, просто пописай и пойдем домой. Мы не гулять вышли, Бибик.
Пес в ответ гавкнул, чем вспугнул ворону, взлетевшую с кучи мусора, рванулся за ней и вырвал поводок из рук хозяйки.
- Бибик! - закричала женщина.
Бибик весело бежал за вороной, когда на его ошейнике запищал предупреждающий сигнал. Раздался треск, пса выгнуло дугой и шмякнуло об землю. Запахло паленой шерстью.
- Бибик! - женщина подбежала к собаке. - Бибик, дурак!
Собака в ответ конвульсивно дернула лапой и обмочилась.
- Ну, вот и пописал, - хмыкнул полицейский.
Серега впервые видел в действии систему «Периметр». Ее ввели, чтобы прекратить спекуляции, связанные с выгулом собак. Через интернет находчивые граждане сдавали собак в аренду, чтобы любой желающий мог выходить на улицу, прикрываясь необходимостью выгулять животное. В ответ власти установили на домах «Периметр» - систему, к которой были привязаны все собаки, живущие в этом самом доме. Они получали ошейники с GPS-навигаторами, система отслеживала их перемещения, а стоило тем удалиться от дома больше, чем на сто метров, била их током. Каждый пес снабжался индивидуальным ошейником, электрический разряд рассчитывался, исходя из веса животного, и должен был парализовать пса после удара.
Конечно, как и все, что делалось поспешно, оно не всегда работало так, как надо. Серега вспомнил ролик, виденный им в Ю-Тубе, где какая-то «блогерка» надела на своего йоркшира ошейник для мастиффа, и «Периметр» оставил от собачонки только обугленную тушку.
Тем временем женщина волокла обмякшую собаку к подъезду и едва не попала под копыта выскочившей из-за угла лошади. На лошади восседал человек в форме, папахе и с нагайкой в руке. Высокие сапоги, эполеты и погоны выдавали в нем как минимум есаула войска казачьего имени великомученика Льва Лещенко.
Следом выехало с десяток казаков, они патрулировали улицы, помогая силам правопорядка выявлять нарушителей. Судя по зеленой форме, это были вегано-казаки, те, что охотились за любителями шашлыков на свежем воздухе. У есаула на поясе болтались три шампура, значит, как минимум, три группы анти-карантинщиков попали под его горячую руку. Есаул поглядел на Петрова и пафосным жестом огладил пышные усы.
- А эти почему не в масках? - спросил Серега.
- Их хранит Святой Дух Русский и Благодать Молитвы, - ответил сержант.
Серега посмотрел вслед колонне всадников, два последних казака постоянно кашляли и крестились.
Следом за казаками из-за угла вырулил БТР. На броне сидели два росгвардейца и крутили головами по сторонам. БТР лениво выкатился на перекресток, башенка повернулась и вечернюю тишину разрезала пулеметная очередь.
- Бродячие собаки, - пояснил сержант. - Позавчера женщина за хлебом выходила, на обратном пути наткнулась на стаю. Сожрали и хлеб, и бабу. Теперь зачищаем ваш район.
Полицейский протянул Сереге документы, махнул курсанту и патруль пошел вдоль дома. Серега спрятал документы и зашагал в противоположную сторону.
Вернувшись домой, он вышел на балкон и посмотрел на темный город. В воздухе медленно кружился первый снежок. Наступал ноябрь 2020-го года.
Автор: Василий Смирнов
На всякий случай,если к вам подошли...!☝️
Отже: вас пробують зупинити ПОЛІЦАЇ.Ваша перша фраза: Добрий день(вечір, ніч, ранок), Я ПОРУШИВ ЯКИЙСЬ ЗАКОН ? Я ПОРУШНИК ?
П.: зобов'язана представитись, пояснити яке положенння і який закон України ви порушили.Як що вони відповідають що ви НЕ порушили Закон України(Наприклад Закон "Про захист населення від інфекційних хвороб") а порушили ПОСТАНОВУ уряду, ви ще раз перепитуєте : тож я НЕ порушив ЖОДНОГО ЗАКОНУ ?- тоді я дякую за спілкування і допобачення. Постанова ?Вона РЕКОМЕНДАЦІЙНОГО характеру. Знову запитуюсь: чи є я порушник ЗАКОНУ ? Ні ? - Допобачення.
П. : Нікуди ви не підете. Ви порушили постанову(зачитують яку) уряду і вас оштрафують, складаємо протокол.
Ви: Окей ! Тепер послухайте мене:
- Я є громадянин України такий то,
- В мене як і у вас, є відповідно Конституції України, відповідні права, свободи і обов'язки. Один з обов'язків - дотримання Законів.
- Зараз в нас епідемія, і ВСІ положення ПОСТАНОВ уряду, мають бути в РАМКАХ положень і статей Закону, на який постанова ПОСИЛАЄТЬСЯ, Наразі ця постанова посилається на закон України "Про захист населення від інфекційних хвороб".
- стаття 20 цього закону говорить про те, що ОБМЕЖЕННЯ прав і свобід у відповідних МЕЖАХ, відбувається ВИКЛЮЧНО по відношенню ХВОРИХ на ту хворобу, що обумовила епідемією і карантин. Хворий, чи ні - визначається ТЕСТУВАННЯМ у лікарні, з отриманням ПОЗИТИВНОГО результату.
- стаття 20 діє під час статусу "Надзвичайна Ситуація(НС)",
- у випадку Надзвичайного Положення або Військового Положення, можливі ІНШІ ДОДАТКОВІ ОБМЕЖЕННЯ прав і свобод громадян.
- у нас - НС, тобто діє ст.20, а вона обмежує права і свободи ХВОРИХ.
- Я зараз ВИКЛИЧУ НАРЯД ПОЛІЦІЇ по телефону, мотивуючи що мене затримали люди, СХОЖІ на поліцію, і вони ПОРУШУЮТЬ Закон у частині Закону(зачитуєте назву і статтю 20). Приїде поліція і на вас ЯК НА ПОРУШНИКІВ закону, складуть протокол. Ваші дії - не законні. Тож прощаємось чи ні ? Викликати чи полюбовно прощаємось ?
- П : викликайте.
- Ви : окей(викликаєте і по приїзду ВСЕ ТЕ САМЕ розповідаєте і складаємо протокол: спочатку вас як позивача, потім перші поліціянти - на вас як "порушника").
БОРІТЬСЯ ЗА СВОЇ ПРАВА.
Інакше ви - БИДЛО і РАБИ.
У позивному протоколі, обов'язково позначте ФІО всіх хто вас затримав, номера жетонів а також № і дату/час протоколу, який вони на вас склали.В суді це буде ваша опора і де саме це відбулося. В суді ви легко поясните, що йшли до мами(тещі, бабусі і т.п.) і несли їй продукти(лік і т.п.).
Не дякуйте.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-%D0%BF
Але йому було слід звернутися до суду, тому що підзаконні акти протирічать Конституції. І тут ніхто нічого протиставити. Просто "целесообразность" не пройде.
Какой закон нарушен сим гражданином? Сцылочку пжста.
Это не брехливый ***** Єгор Чернєв: "Закликаю ваших читачів повідомляти мені у фейсбуці..." а когда ему сказали что есть факты подрывной деятельности Ермака - он начал что-то булькать типо - ну, если его посадят, то я конечно же заклеймлю его позором...
чмо.