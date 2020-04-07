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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
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Все про:Аваков (3024) Кабмин (11975) Киев (18887) Шмыгаль Денис (205)

 Мужчина, добравшийся вплавь в Гидропарк, объяснил свои действия: "Это мое право. Ни Аваков, ни Шмыгаль не могут ничего сделать". ВИДЕО

Мужчина, который вплавь пытался попасть в закрытый для посещений на время карантина киевский Гидропарк, объяснил свой поступок.

Об этом он рассказал на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Прежде всего, хочу сообщить о вполне серьезном отношении к пандемии коронавируса и подчеркнуть, что карантинные мероприятия должны воплощаться, но с соблюдением принципов конституционности и рациональности. Кроме того, каждый человек от рождения наделен неотъемлемыми правами и свободами, такими как: право на жизнь, право на собственную позицию, право на свободное передвижение в пространстве и тд", - говорится в сообщении.

По его словам, частичное и непродолжительное нарушение конституционных прав возможно только в двух случаях: чрезвычайное положение, военное положение.

"Принятое Кабмином Постановление прямо противоречит статьям 33 (свободное пребывание в пространстве), 29 (право на свободу) Конституции, а значит это постановление является незаконным, то есть преступным, а те кто ее выполняют - злоумышленники. Это тезис, который я пытался донести своей акцией. Хватит бояться, молчать и наблюдать то, как Аваков со Шмыгалями, пользуясь паникой и низким правосознанием и  правовой осведомленностью общества, уничтожают демократию и пытаются установить полицейский режим! Помните, что мы все и каждый из нас несет личную ответственность за то, что происходит в нашей стране", - подчеркнул он.

Напомним, вчера полиция задержала парня, который вплавь пытался попасть в закрытый для посещений на время карантина киевский Гидропарк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня в сеть коммунальных аптек "Фармация" поступят 200 тыс. защитных масок, - Кличко

Мужчина, добравшийся вплавь в Гидропарк, объяснил свои действия: Это мое право. Ни Аваков, ни Шмыгаль не могут ничего сделать 01

Источник: https://censor.net.ua/v3187319
 
   
 Топ комментарии
 
Він написав пост українською, а ти собачою...
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От цікаво, чим заважають спортсмени в Гідропарку? Там відстань між тренажерами більше 2 м, займаються вони в рукавичках частіше всього (бо там ручки - голий метал, без гуми)... Тим більше, спорт посилює імунітет!
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Та не звертайте уваги. Це мисцевий юродивий.
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фамилию почитай, нет у меня в телефоне украинской раскладки.
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Геній, ідеолог українського націоналізму - Дмитро Донцов... Він срускій??
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І так в Андроїді укр. розкладка ставить за 5 хв... Навіть у смартфонах з алі-експресу - дружині саме на такий ставив!
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Сейчас каждый русский пытается выглядеть больше украинцем чем сами украинцы. Поэтому так делают. А украинцам на это плевать. Им нечего доказывать перед патриотами.
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ти еле еле поц...поліція це ОЗУ, а за це колись будуть відповідати..все зелене лайно на чолі з сабаковими, шмигалями та іншими злочинцями
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Только за постановление о карантине (с многократным нарушением норм конституции) премьера, министра юстиции, министра здравоохранения, министра внутренних дел нужно не только отправлять в отставку, но и под суд. А учитывая, что решения принимаются на Банковой - то и гаранта туда же...

Мало того преЗедент, как гарант обязан принять все меры для устранения этого трэша...

Но вместо этого они начинают химичить со статистикой...
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упорный дурачок
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От цікаво, чим заважають спортсмени в Гідропарку? Там відстань між тренажерами більше 2 м, займаються вони в рукавичках частіше всього (бо там ручки - голий метал, без гуми)... Тим більше, спорт посилює імунітет!
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Надо 4 метра и сильный иммунитет, при «реактивной» развивающейся атипичной пневмонии вредительств даже!
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Там ніколи не буває аншлагу, на пару десятків тренажерів зазвичай навіть у вихідні по 5-7 людей одночасно...
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Договорился до того, что поставил Коституцию выше Авакова.
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Опять видео не полностью.
Эй, почитатели конституции, на которую пэтюнька нахезал, пропихнув алкаша собутыльника в геннедоразумение, сегодня что расскажите?
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Женя, а борзеть не надо.
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Надо добавить в МОЙ ломбард Чоловік, який дістався вплав у Гідропарк, пояснив свої дії: "Це моє право. Ні Аваков, ні Шмигаль не можуть нічого зробити" - Цензор.НЕТ 7673
.... Тобі личить бути на свіжому повітрі Чоловік, який дістався вплав у Гідропарк, пояснив свої дії: "Це моє право. Ні Аваков, ні Шмигаль не можуть нічого зробити" - Цензор.НЕТ 5429
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За хлебом

Серега Петров хмуро натянул маску и стал перебирать висящие в гардеробе светоотражающие жилеты. Красный, желтый, зеленый, синий… Он все время путался в цветовой дифференциации жилетов, потому скосил глаза на листок бумаги, приколотый к стене. «В магаз - желтый!» - было написано на нем, и Серега, взяв желтый жилет, вышел из квартиры.
Он работал электриком в городских «Энергосетях», дежурил сутки через трое, и считал, что ему повезло. В стране работали только предприятия систем жизнеобеспечения, органы власти и силы правопорядка, взявшие на себя обеспечение населения продуктами и услугами, так что не удивительно было видеть в ленте Инстаграма сплошь стриженные под ноль головы - парикмахеры Росгвардии иначе не умели.
В общем, Сереге повезло, он получал зарплату, а не пандемийное пособие, а значит - мог иногда побаловать себя колбасой, сыром и бананами. Впрочем, он, как и все, выбирал гречку и картошку, а сэкономленные деньги предпочитал тратить на алкоголь.
- Гражданин! - раздался оклик.
Серега обернулся. К нему приближался полицейский патруль, две фигуры в респираторах и с перекинутыми через плечо «калашами».
- Сержант Кутузов, курсант Суворов, - представил себя и коллегу тот, что был повыше. - Дежурный патруль Измайловского района. Пропуск, паспорт.
Серега достал из кармана паспорт с вложенным в него квитком временного пропуска, что выдавали им в отделе кадров на отдыхающие дни.
- Куар-код!
Серега протянул руку, на запястье которой синела свежая татуировка куар-кода. Пискнул сканер, полицейский удовлетворенно кивнул и достал планшет.
- Аккаунт в Инстаграме!
- Serega1980, - мрачно ответил Петров. Он уже понимал, что будет дальше.
Полицейский крутил ленту профиля Сереги.
- Так, позавчера нет фотографий. Почему?
- Бухал, - честно сказал Серега. - Не хотел свою пьяную рожу на весь мир выкладывать.
- Гражданин Петров! - строго сказал полицейский. - Согласно указу Президента РФ за номером 435 вы обязаны трижды в день выкладывать свое фото в Инстаграм с привязкой по геолокации и временной отметкой!
Он полистал ленту еще немного вниз.
- Ладно, вижу, в этом месяце только один день пропущен, так что обойдемся предупреждением. Куда направляетесь?
Серега ткнул пальцем в желтую ленту жилета.
- Куда направляетесь? - повторил вопрос сержант.
- Направляюсь за покупкой продуктов в ближайший к месту проживания магазин, - привычно протараторил Серега. - Таковым является магазин «Люкс» по адресу: улица Лесная, дом 35. Цвет жилета соответствует цели выхода из самоизоляции.
Система цветовой дифференциации, введенная пару месяцев назад, должна была сократить число выходов граждан на улицу без конкретной цели и ужесточить их дисциплину. Каждый получил набор светоотражающих жилетов: желтый - для похода в магазин, красный - чтобы дойти до места работы, синий - вынести мусор, зеленый - выгулять собаку.
Как раз в зеленом жителе мимо них прошла женщина, ведущая на поводке бигля. Ошейник пса подмигивал встроенным чипом, бигль весело рвался с поводка, вертя башкой направо-налево.
- Бибик, не крутись! - говорила женщина. - Бибик, просто пописай и пойдем домой. Мы не гулять вышли, Бибик.
Пес в ответ гавкнул, чем вспугнул ворону, взлетевшую с кучи мусора, рванулся за ней и вырвал поводок из рук хозяйки.
- Бибик! - закричала женщина.
Бибик весело бежал за вороной, когда на его ошейнике запищал предупреждающий сигнал. Раздался треск, пса выгнуло дугой и шмякнуло об землю. Запахло паленой шерстью.
- Бибик! - женщина подбежала к собаке. - Бибик, дурак!
Собака в ответ конвульсивно дернула лапой и обмочилась.
- Ну, вот и пописал, - хмыкнул полицейский.
Серега впервые видел в действии систему «Периметр». Ее ввели, чтобы прекратить спекуляции, связанные с выгулом собак. Через интернет находчивые граждане сдавали собак в аренду, чтобы любой желающий мог выходить на улицу, прикрываясь необходимостью выгулять животное. В ответ власти установили на домах «Периметр» - систему, к которой были привязаны все собаки, живущие в этом самом доме. Они получали ошейники с GPS-навигаторами, система отслеживала их перемещения, а стоило тем удалиться от дома больше, чем на сто метров, била их током. Каждый пес снабжался индивидуальным ошейником, электрический разряд рассчитывался, исходя из веса животного, и должен был парализовать пса после удара.
Конечно, как и все, что делалось поспешно, оно не всегда работало так, как надо. Серега вспомнил ролик, виденный им в Ю-Тубе, где какая-то «блогерка» надела на своего йоркшира ошейник для мастиффа, и «Периметр» оставил от собачонки только обугленную тушку.
Тем временем женщина волокла обмякшую собаку к подъезду и едва не попала под копыта выскочившей из-за угла лошади. На лошади восседал человек в форме, папахе и с нагайкой в руке. Высокие сапоги, эполеты и погоны выдавали в нем как минимум есаула войска казачьего имени великомученика Льва Лещенко.
Следом выехало с десяток казаков, они патрулировали улицы, помогая силам правопорядка выявлять нарушителей. Судя по зеленой форме, это были вегано-казаки, те, что охотились за любителями шашлыков на свежем воздухе. У есаула на поясе болтались три шампура, значит, как минимум, три группы анти-карантинщиков попали под его горячую руку. Есаул поглядел на Петрова и пафосным жестом огладил пышные усы.
- А эти почему не в масках? - спросил Серега.
- Их хранит Святой Дух Русский и Благодать Молитвы, - ответил сержант.
Серега посмотрел вслед колонне всадников, два последних казака постоянно кашляли и крестились.
Следом за казаками из-за угла вырулил БТР. На броне сидели два росгвардейца и крутили головами по сторонам. БТР лениво выкатился на перекресток, башенка повернулась и вечернюю тишину разрезала пулеметная очередь.
- Бродячие собаки, - пояснил сержант. - Позавчера женщина за хлебом выходила, на обратном пути наткнулась на стаю. Сожрали и хлеб, и бабу. Теперь зачищаем ваш район.
Полицейский протянул Сереге документы, махнул курсанту и патруль пошел вдоль дома. Серега спрятал документы и зашагал в противоположную сторону.
Вернувшись домой, он вышел на балкон и посмотрел на темный город. В воздухе медленно кружился первый снежок. Наступал ноябрь 2020-го года.
Автор: Василий Смирнов
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Скоро Авакян и в Украине такие порядки наведет, если молчать будем
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А мы, некто, не молчим, присоединяйтесь.
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Умный парень! Граждане не позволяйте вертухаям борзеть, прикрываясь ситуацией!!!
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Обираючи клоунів, потрібно чекати цирку, і ніяк інакше.
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Геннадий Корсаков4 апреля в 11:53
На всякий случай,если к вам подошли...!☝️

Отже: вас пробують зупинити ПОЛІЦАЇ.Ваша перша фраза: Добрий день(вечір, ніч, ранок), Я ПОРУШИВ ЯКИЙСЬ ЗАКОН ? Я ПОРУШНИК ?
П.: зобов'язана представитись, пояснити яке положенння і який закон України ви порушили.Як що вони відповідають що ви НЕ порушили Закон України(Наприклад Закон "Про захист населення від інфекційних хвороб") а порушили ПОСТАНОВУ уряду, ви ще раз перепитуєте : тож я НЕ порушив ЖОДНОГО ЗАКОНУ ?- тоді я дякую за спілкування і допобачення. Постанова ?Вона РЕКОМЕНДАЦІЙНОГО характеру. Знову запитуюсь: чи є я порушник ЗАКОНУ ? Ні ? - Допобачення.

П. : Нікуди ви не підете. Ви порушили постанову(зачитують яку) уряду і вас оштрафують, складаємо протокол.
Ви: Окей ! Тепер послухайте мене:
- Я є громадянин України такий то,
- В мене як і у вас, є відповідно Конституції України, відповідні права, свободи і обов'язки. Один з обов'язків - дотримання Законів.
- Зараз в нас епідемія, і ВСІ положення ПОСТАНОВ уряду, мають бути в РАМКАХ положень і статей Закону, на який постанова ПОСИЛАЄТЬСЯ, Наразі ця постанова посилається на закон України "Про захист населення від інфекційних хвороб".
- стаття 20 цього закону говорить про те, що ОБМЕЖЕННЯ прав і свобід у відповідних МЕЖАХ, відбувається ВИКЛЮЧНО по відношенню ХВОРИХ на ту хворобу, що обумовила епідемією і карантин. Хворий, чи ні - визначається ТЕСТУВАННЯМ у лікарні, з отриманням ПОЗИТИВНОГО результату.
- стаття 20 діє під час статусу "Надзвичайна Ситуація(НС)",
- у випадку Надзвичайного Положення або Військового Положення, можливі ІНШІ ДОДАТКОВІ ОБМЕЖЕННЯ прав і свобод громадян.
- у нас - НС, тобто діє ст.20, а вона обмежує права і свободи ХВОРИХ.
- Я зараз ВИКЛИЧУ НАРЯД ПОЛІЦІЇ по телефону, мотивуючи що мене затримали люди, СХОЖІ на поліцію, і вони ПОРУШУЮТЬ Закон у частині Закону(зачитуєте назву і статтю 20). Приїде поліція і на вас ЯК НА ПОРУШНИКІВ закону, складуть протокол. Ваші дії - не законні. Тож прощаємось чи ні ? Викликати чи полюбовно прощаємось ?
- П : викликайте.
- Ви : окей(викликаєте і по приїзду ВСЕ ТЕ САМЕ розповідаєте і складаємо протокол: спочатку вас як позивача, потім перші поліціянти - на вас як "порушника").

БОРІТЬСЯ ЗА СВОЇ ПРАВА.
Інакше ви - БИДЛО і РАБИ.
У позивному протоколі, обов'язково позначте ФІО всіх хто вас затримав, номера жетонів а також № і дату/час протоколу, який вони на вас склали.В суді це буде ваша опора і де саме це відбулося. В суді ви легко поясните, що йшли до мами(тещі, бабусі і т.п.) і несли їй продукти(лік і т.п.).
Не дякуйте.
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и он прав. Я же не раз писал, что правки от 04.04.2020 в постановление Кабмина на столько явно не конституционные, что они не стали их даже публиковать на сервере Верховной Рады. А без публикации они не имеют никакой силы.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-%D0%BF
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Не треба його травити. Він правий, це порушення основного права людини.
Але йому було слід звернутися до суду, тому що підзаконні акти протирічать Конституції. І тут ніхто нічого протиставити. Просто "целесообразность" не пройде.
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Так самое смешное что не с чем обращаться - Шмагаль не дебил и не стал публиковать не законные изменения к постанове, на сайте Рады последняя редакция от 31.04.2020. А менты - идиоты, т.к. теперь им светит реальный срок за незаконное задержание.
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я даже не вижу целесообразности: гишпанцы с итальянцами сидят под домашним арестом и всё равно вирус свирепствует
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сегодня они не дают ходить, завтра не дадут дышать.
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Так кто за их и голосовал? Марсианин? Хотели это ? Получите и распишитесь!
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Это мое право. Ни Аваков, ни Шмыгаль не могут ничего сделать" -- что за дэбил это говорить ? Что значить Аваков или шмыгал ? Какое его право ? Есть закон , и надо быть законопослушным конец точка . Все должны соблюдать законы . Если он их нарушив, то зачем он вообще пи и з про Авакова и Шмыга ? Если закон не нарушил , тогда должен быть свободным как птица .
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Дядя, ты зебил?

Какой закон нарушен сим гражданином? Сцылочку пжста.
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Наступил тот день, когда ходить пешком по улице дороже, чем ездить пьяным за рулём.
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Я не буду выполнять никакие идиотские распоряжения. В их так называемой постанове ничего не сказано о запрете плавать. Та хто вони в биса щоб запрєщать, свіже повітря, річкову воду, то, шо людині дав БОГ?!
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Это больше похоже на пиар-акцию - чувак закладывает основу для своего участия в каких-нибудь будущих выборах?
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Все как-то пытаются поиметь гешефт. А населению надо лавировать, чтобы пережить этот бред. Если чувак готовится к выборам, флаг ему в руки, если его кция поспособствует отогнать милицейскую свору от днепровской воды.
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Если так - то я за него проголосую...

Это не брехливый ***** Єгор Чернєв: "Закликаю ваших читачів повідомляти мені у фейсбуці..." а когда ему сказали что есть факты подрывной деятельности Ермака - он начал что-то булькать типо - ну, если его посадят, то я конечно же заклеймлю его позором...
чмо.
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Молодец Бурьянов, подождём только когда гражданское общество созреет до осознания средств, которыми защищаются Конституция и конституционные права.
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Есть большая вероятность перманентного карантина. Чуть отпустили намордники, снова стянули и так далее. Если наступление на граждан продолжится, то выборов, о которых говорят, может не быть вообще.
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Плавати Дніпром не можна, а "мутити" зраду з кремлядямі треба!?
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Мусор кукарекает ,что они не попугаи Чоловік, який дістався вплав у Гідропарк, пояснив свої дії: "Це моє право. Ні Аваков, ні Шмигаль не можуть нічого зробити" - Цензор.НЕТ 3934ясный хер ,что нет ,у любого попугая ума раз в 100 больше ...
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Место Авакова и Шмыгаля на НАРАХ ,кстати там-же должны оказаться и их опричники за выполнение заведомо преступных приказов !!!
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Типичный Шариков. Всегда ведет разговор про "маи права", но совершенно не волнуется по поводу обязанностей, как и прав окружающих.
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Ну а то, что юридически безграмотен и видит в законах только то, что ему выгодно и что его устраивает - это само собой разумеется, обязательный штрих к портрету типичного Шарикова.
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кацап, абы насрать... даже комментировать тупость не хочу...
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Їду на машині сьогодні зупиняють мусара,і перше питання чумо я не в маскі, я акуєл, кажу чого я її повинен надівати в себе в автомобілі, кажу їм більшої зарази як ви тут немає пока що .
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Вже направлений позов до суду проти Кабміну за протиправні дії в оголошенні карантину. Ждемо і діємо.
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