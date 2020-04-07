EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Происшествия, Общество
  2239  28
Все про:майдан (4017) Нацполиция (11187) вандализм (468)

 Выставку музея Революции Достоинства не портили вандалы - ее сдуло ветром, - Нацполиция. ВИДЕО

Правоохранители провели проверку и установили, что экспозиции выставки Национального музея Революции Достоинства никто не портил, а повреждены они были в результате порыва ветра. В настоящее время с соответствующими заявлениями о повреждении этих плакатов администрация музея в органы полиции не обращалась.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

Сотрудники Шевченковского управления полиции просмотрели и проанализировали записи с уличных камер наблюдения, на которых видно, что никто элементы выставки не портил, а плакаты были просто поврежденные ветром.

Напомним, ранее пресс-служба Национального музея Революции Достоинства заявила, что на Майдане Незалежности в Киеве неизвестные испортили выставку "Столетие непокоренных", посвященную борьбе украинцев за свободу и достоинство в разные исторические периоды.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-глава АП Портнов угрожает уволить следователя ГБР, который предъявил подозрение полицейскому по делу Майдана

Источник: https://censor.net.ua/v3187310
 
 
 Топ комментарии
 
Плохой знак был 21.04.2019 -го. А это всего лишь природное явление.
 показать весь комментарий
 
- поручик, у вас сапоги мокрые. на улице дождь?
- нет, ветер.
 показать весь комментарий
 
😁 А ще - роса. Вдалий коментар саме до цієї новини.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
оба на...узнаю нашу полицию...каждый труп это самоубийство...каждый случай вандализма ветер пурга и прочие погодные катаклизмы
 показать весь комментарий
 
 
Из кино "Летучая мышь" год примерно 1979. Там одного мужика (Соломин) хотели осудить за браконьерство, но подсчитав количество дробинок в жопе лакея пришли к выводу см. выше
 показать весь комментарий
 
 
Плохой знак был 21.04.2019 -го. А это всего лишь природное явление.
 показать весь комментарий
 
 
Ой, а уже повесили пару подозреваемых... Так они и сознались уже...
 показать весь комментарий
 
 
- поручик, у вас сапоги мокрые. на улице дождь?
- нет, ветер.
 показать весь комментарий
 
 
😁 А ще - роса. Вдалий коментар саме до цієї новини.
 показать весь комментарий
 
 
а когда ветром сдует верховную зраду?
 показать весь комментарий
 
Знакомая *** история Выставку музея Революции Достоинства не портили вандалы - ее сдуло ветром, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7750склады рванули инопланетяне ,гречку съели мыши ,маски улетели сами , видимо бабки из бюджета тоже постоянно ветерком выдувает ...
 показать весь комментарий
 
 
шо,кацапа,майдан тебе муляет?ты готовься,то ли еще будет...***** уже готово,противотанковые надолбы вокруг ******* закапывает
 показать весь комментарий
 
 
Природа воспротивилась неучам.Забыли про парусность.Мосты разрушаются,а тут щиты.
 показать весь комментарий
 
а шо с вашим мостом то?ну,который в крым?тоже сдуло?
 показать весь комментарий
 
 
Сдует и его.Земля она круглая.Плешфюрер не указчик.9 апреля застолбил стрелку с саудитами.будет каяться.
 показать весь комментарий
 
 
...вот так проснуться а эту власть сдуло и я в 80-х
 показать весь комментарий
 
Очень грустное для патриотов. Ими прикрывались ворюги.
Статья

Трамп: «Украинские активисты времен Порошенко богаче наших миллионеров. Они украли 5 миллиардов» Видео

Источник: https://elise.com.ua/2020/04/07/tramp-ukrainskie-aktivisty-vremen-poroshenko-bogache-nashih-millionerov-oni-ukrali-5-milliardov-video/ © ELISE JOURNAL
 показать весь комментарий
 
"Элисе"??
да это такое *((?;НОЕУОУР ху
я это с 6 лет не читаю уже. оно еще срет? сочувствую те
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх