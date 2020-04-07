 Выставку музея Революции Достоинства не портили вандалы - ее сдуло ветром, - Нацполиция. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.
Сотрудники Шевченковского управления полиции просмотрели и проанализировали записи с уличных камер наблюдения, на которых видно, что никто элементы выставки не портил, а плакаты были просто поврежденные ветром.
Напомним, ранее пресс-служба Национального музея Революции Достоинства заявила, что на Майдане Незалежности в Киеве неизвестные испортили выставку "Столетие непокоренных", посвященную борьбе украинцев за свободу и достоинство в разные исторические периоды.
- нет, ветер.
Это анекдот?
Статья
Трамп: «Украинские активисты времен Порошенко богаче наших миллионеров. Они украли 5 миллиардов» Видео
Источник: https://elise.com.ua/2020/04/07/tramp-ukrainskie-aktivisty-vremen-poroshenko-bogache-nashih-millionerov-oni-ukrali-5-milliardov-video/ © ELISE JOURNAL
да это такое *((?;НОЕУОУР ху
я это с 6 лет не читаю уже. оно еще срет? сочувствую те