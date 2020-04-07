 В столице подготовлены 4 базы для обсервации киевлян, возвращающихся из-за границы, - Кличко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы, полученные от журналистов.
"Насколько вы знаете, правительство своим решением ввело обязательную процедуру обсервации для всех прибывающих из-за рубежа. Несколько отелей и баз отдыха для обсервации подготовили министерства. - Это объекты, находящиеся на их балансе, - сказал Кличко. - Столица также подготовила уже 4 таких базы для киевлян. Таким образом Киев теперь может предоставить три тысячи мест для тех, кто будет проходить обсервацию", - отметил мэр столицы.
По его словам, сегодня 207 человек находятся на двухнедельной обсервации в столице.
"На днях должны прибыть еще несколько самолетов с украинцами, возвращающимися из-за границы. Сколько среди них будет киевлян, нам информацию пока не предоставили", - отметил Кличко.
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