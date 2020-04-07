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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Киевские новости, Общество
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 В столице подготовлены 4 базы для обсервации киевлян, возвращающихся из-за границы, - Кличко. ВИДЕО

В Киеве подготовили уже 4 базы для обсервации тех киевлян, которые возвращаются из-за границы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы, полученные от журналистов.

"Насколько вы знаете, правительство своим решением ввело обязательную процедуру обсервации для всех прибывающих из-за рубежа. Несколько отелей и баз отдыха для обсервации подготовили министерства. - Это объекты, находящиеся на их балансе, - сказал Кличко. - Столица также подготовила уже 4 таких базы для киевлян. Таким образом Киев теперь может предоставить три тысячи мест для тех, кто будет проходить обсервацию", - отметил мэр столицы.

По его словам, сегодня 207 человек находятся на двухнедельной обсервации в столице.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки коронавирусом заболели еще 12 киевлян, один человек умер. Общее число зараженных в столице - 279, - Кличко

"На днях должны прибыть еще несколько самолетов с украинцами, возвращающимися из-за границы. Сколько среди них будет киевлян, нам информацию пока не предоставили", - отметил Кличко.

Источник: https://censor.net.ua/v3187291
 
 
 Топ комментарии
 
Так уже все вернулись, Виталя. И без обсервации. Ну, разве, что жона гидранта и членограя Ленка из швейцарии вернётся.
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по соотношению умерших и выздоровевших мы на уровне... бедных стран Африки
А еще год назад Украина была страной с профицитным бюджетом, растущим ВВП
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по соотношению умерших и выздоровевших мы на уровне... бедных стран Африки
А еще год назад Украина была страной с профицитным бюджетом, растущим ВВП
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БЫЛА! В столице подготовлены 4 базы для обсервации киевлян, возвращающихся из-за границы, - Кличко - Цензор.НЕТ 7833
Но год назад 73% населения подверглись атаке коронаЗЕвируса и их мозг был поражён ЗЕлёной плесень.
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Україна зараз бореться з наслідками 141 потужних реформ -
"потужна медична реформа" + "потужна реформа поліції" VS "населення країни"
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терь человека упрятать на 14 суток как два пальца об асфальт: подсылаем артиста, который сыграет роль "прокажённого" и...
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команды не было от начальства..
Виталик делает так и когда начальство прикажет...
На ринге как боксер крутой - как Мэр тряпка половая...
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"Таким образом Киев теперь может предоставить три тысячи мест для тех, кто будет проходить обсервацию"
Киев подготовил 3000 мест для обсервации, вчера мне зеленая ботва рассказывала, что 10 000 нереально обсервировать в Украине.
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Так уже все вернулись, Виталя. И без обсервации. Ну, разве, что жона гидранта и членограя Ленка из швейцарии вернётся.
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Біля Козацького поліція чергувала тиждень. І то, звідти втекло 60 чоловік. Зараз поліції там вже не видно.
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В общем, спать 16 часов в сутки-удовольствие, а больше-уже спорт
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когда всех уже завезли, сделали базу, для кого
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Опоздавшая обсервация , ушло 45 человеческих жизней .
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даже в хвалёной америке умирают от коронавируса - и почти все - старше 75-ти ... а могли бы жить да жить....
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Чмо Кличко, лёгший под клоунов, умер. Так же как и Усик и прочая срань...
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Раньше нужно было готовить , а не везти 72 человека в Санжары , чтобы всенародный цирк устраивать . После которого кстати просто забили на обсервацию , и вся эта зараза разнеслась по всей стране .
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