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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Здоровье
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 Посольство США поблагодарило украинских медиков, которые борются с коронавирусом. ВИДЕО

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин во Всемирный день здоровья поблагодарила всех украинских врачей, медсестер и должностных лиц, которые борются с распространением Covid-19 в Украине.

Об этом говорится в видеообращении Квин, опубликованном на странице посольства США в Украине в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, во Всемирный день здоровья я бы хотела поблагодарить всех украинских врачей, медсестер, должностных лиц и других, кто неутомимо работает ради того, чтобы мы все в Украине оставались здоровыми во время пандемии Covid-19. Моя команда в посольстве США продолжает тесное сотрудничество с нашими украинскими партнерами ради того, чтобы американцы и украинцы были в безопасности. США предоставляют 1,2 млн. долларов США медицинской и гуманитарной помощи на уменьшение распространения Covid-19 в Украине", - сказала она.

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Источник: https://censor.net.ua/v3187253
 
   
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ждём день победобесия дедываяваленков
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Китайский миллиардер, глава Alibaba Джек Ма решил помочь России в борьбе с коронавирусом, сообщили «Ленте.ру» в «AliExpress Россия» (входит в Alibaba Group).

Благотворительный Фонд Alibaba и Фонд Джека Ма доставили в Россию груз медицинских товаров, который включает тесты на коронавирус, медицинские маски, защитную одежду и другие средства для предотвращения распространения заболевания. Китайские тесты на коронавирус прошли сертификацию и рекомендованы к использованию в других странах, отметили в организациях.

А Путин и компания продали ее в США ! Хахаха
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тем временем на россии ............Царь сидит в бункере в Сибири, власть отдал губерам на местах (пишут заявы об увольнении), Кадырыч-акадЭмик перекрыл Чечню (фактически давно отделилась).... это кацапы ждали/требовали сильно руки, а рука прячется, потому что "там хде утин, там ТОЛЬКО победа", (утин же выиграл ВОВ), а с Вирусом Победы НЕТ-НЕТ и утина....
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ждём день победобесия дедываяваленков
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Сообщаю Зеленскому и в прокуратуру, руководители мед. учреждений наживаются на больных коронавирусом. Тест системы, и маски, аппараты ИВЛ, которые закуплены за счет бюджетных средств, больные оплачивают из своего кармана. Выручка поступает в карманы мед. мафии по всей цепочке от министерства до руководителей мед учреждений. ПС. Куда смотрит СБУ, полиция, прокуратура, налоговая и КРУ.???
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Китайский миллиардер, глава Alibaba Джек Ма решил помочь России в борьбе с коронавирусом, сообщили «Ленте.ру» в «AliExpress Россия» (входит в Alibaba Group).

Благотворительный Фонд Alibaba и Фонд Джека Ма доставили в Россию груз медицинских товаров, который включает тесты на коронавирус, медицинские маски, защитную одежду и другие средства для предотвращения распространения заболевания. Китайские тесты на коронавирус прошли сертификацию и рекомендованы к использованию в других странах, отметили в организациях.

А Путин и компания продали ее в США ! Хахаха
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это действительно правда ?
это зашквар
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Спасибо Народу США за помощь в борьбе с красной московской чумой
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Величие России держит в руках кронпринц Мохаммеда бен Сальмана .

Саудовская Аравия выставила ультиматум РФ

https://charter97.org/ru/news/2020/4/7/372169/
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Заголовок статьи жжёт Посольство США подякувало українським медикам, які борються з коронавірусом - Цензор.НЕТ 9861 Сколько уже было ультиматумов к этой рашке и где они все.
Не нужно что то там выставлять, а конкретно и молча давить , давить ...
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Забрали ЯО, дали помощи как 2 ракеты из 1240, стоимостью.... Возможно Ленин что-то знал.....
Ракета против "Джавеллина" по стоимости - как тягач с фурой - Вольво - против велосипеда "Украина".
спасибо Сравчук, спасибо Сучма, чтоб вы .... померли от Короны на башке.
И не спасут от дефолта походу даже Посольство США подякувало українським медикам, які борються з коронавірусом - Цензор.НЕТ 2812
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