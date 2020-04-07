 Посольство США поблагодарило украинских медиков, которые борются с коронавирусом. ВИДЕО

Об этом говорится в видеообращении Квин, опубликованном на странице посольства США в Украине в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, во Всемирный день здоровья я бы хотела поблагодарить всех украинских врачей, медсестер, должностных лиц и других, кто неутомимо работает ради того, чтобы мы все в Украине оставались здоровыми во время пандемии Covid-19. Моя команда в посольстве США продолжает тесное сотрудничество с нашими украинскими партнерами ради того, чтобы американцы и украинцы были в безопасности. США предоставляют 1,2 млн. долларов США медицинской и гуманитарной помощи на уменьшение распространения Covid-19 в Украине", - сказала она.
Благотворительный Фонд Alibaba и Фонд Джека Ма доставили в Россию груз медицинских товаров, который включает тесты на коронавирус, медицинские маски, защитную одежду и другие средства для предотвращения распространения заболевания. Китайские тесты на коронавирус прошли сертификацию и рекомендованы к использованию в других странах, отметили в организациях.
А Путин и компания продали ее в США ! Хахаха
это зашквар
Thank you very much!
Саудовская Аравия выставила ультиматум РФ
https://charter97.org/ru/news/2020/4/7/372169/
Не нужно что то там выставлять, а конкретно и молча давить , давить ...
Ракета против "Джавеллина" по стоимости - как тягач с фурой - Вольво - против велосипеда "Украина".
спасибо Сравчук, спасибо Сучма, чтоб вы .... померли от Короны на башке.
И не спасут от дефолта походу даже