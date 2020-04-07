 За сутки от коронавируса в Украине умерли 7 пациентов. Случай в Александровской больнице Киева будет рассматриваться отдельно, - Минздрав. ВИДЕО

Об этом сообщил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
"К сожалению, за минувшие сутки у нас опять есть летальные случаи. Их 7. Это люди от 42 до 70 лет. Имеем случай по Киеву, который произошел в Александровской больнице. Он еще не попал в статистику за минувшие сутки. Мы его будем рассматривать отдельно. Мы видим, что большинство (летальных. - Ред.) случаев, которые были зарегистрированы за минувшие сутки, это люди 70, 61, 72 года, которые имели сопуствующие заболевания. Всего у нас умерли 45 человек", - рассказал Ляшко.
"Показатель заболеваемости COVID-19 3,5 на 100 тыс. человек, показатель летальности - 3,1 (расчитывается как процент умерших от общего числа заболевших. - Ред.). Если мы посотрим показатели летальности в сравнении с другими странами мира, то мы увидим, что самая лучшая ситуация относительно летальности в Южной Корее и Германии. Там показатель летальности не достигает 2%. Ситуация относительно летальных случаев, например, в Испании, Италииявляется напряженной. В Испании мы имеем показатель летальности около 12, в Италии также более 11", - добавил Ляшко.
"К сожалению, мы потеряли пациента. За его жизнь мы боролись последние несколько недель. В течение всего лечения пациент был тяжелый, с прогрессирующим ухудшением, что привело к подключению к аппарату ИВЛ и ЭКМО", - написала в Фейсбуке главный врач Александровской клинической больнице Киева Людмила Антоненко.
Она также сообщила, что у второго пациента, находившегося на ЭКМО, состояние нестабильное, тяжелое.
"Сейчас продолжается ЭКМО. Надеемся на лучшее и выполняем свою работу", - отметила Антоненко.
Главврач проинформировала, что в настоящее время в Александровской клинической больнице находится 65 пациентов в инфекционных отделениях, из них - 43 с подтвержденным коронавирусом, 20 - с подозрением, 4 - в реанимации, 1 - на ЭКМО.
"В последние дни распространяется много фейковых мыслей псевдоэкспертов о том, что статистика ежегодной смертности не превышает смертность от COVID-19. Я понимаю, что всем сильно надоело сидеть на карантине, однако советую не заигрывать с судьбой и не проверять на себе действительно ли "волну короны вы уже успели перенести в январе или в феврале", действительно ли "большинство переносит бессимптомно и уже имеет иммунитет"… Если бы вы сейчас поработали врачом в инфекционном отделении или в лаборатории, такие неосмотрительные мысли вас бы не трогали", - отметила Антоненко.
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Ах да, я уж молчу про то, что как не сходить к куму набраться самогонки до полного отказа опорно-двигательного аппарата? Одна надежда только на то, что в такой среде и вирус не виживет...
А какого хрена с подозрением места в больнице занимают вместо самоизоляции?
Израиль стал одной из первых стран, куда доставлено из Японии вероятное лекарство от коронавируса. Что известно про "Авиган"
Ян Голд, 06/04/20 20:29
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Авиган
Reuters
В последние дни Израиль получил первую поставку препарата под названием «Авиган» (имеет также название «Фавипиравир). Это лекарство в настоящее время тестируется, как возможный эффективный ответ для лечения коронавируса на ранних стадиях, уменьшения продолжительности заболевания и предотвращения ухудшения состояния в сложных случаях.
Груз прибыл в Израиль из Японии благодаря сотрудничеству между посольством Израиля и министерством иностранных дел Японии. Испытания действенности препарата пройдут в больницах «Ихилов» и «Хадасса» на почти 80-ти пациентах.
В последние недели посол Израиля в Японии Яффа Бен Ари работал вместе с экспертом по профилактике инфекционных заболеваний в больнице «Хадасса», профессором Раном Нир-Пасом, вице-президентом по информационным системам и операциям больницы «Ихилов» доктором Эсти Саягом и официальными лицами правительства Японии, чтобы обеспечить поставку препарата для использования в Израиле.
Израиль стал одной из первых стран в мире, получившей «Авиган» - лекарство, в котором заинтересованы десятки стран.
На прошлой неделе первая партия прибыла в Израиль и была одобрена министерством здравоохранения
Хельсинкский комитет по разрешениям на клинические испытания собрался сегодня, в понедельник, 6 апреля, в «Хадассе», чтобы рассмотреть несколько многообещающих первых результатов по испытанию на пациентах с коронавирусом и, в принципе, одобрил начало лекарственной терапии.
Avigan (generic name: Favipiravir)
Согласно плану, после полного одобрения местными комиссиями и министерством здравоохранения, лечение начнется в ближайшие недели / дни.
Министр иностранных дел Исраэль Кац сказал: «Я поздравляю израильское посольство в Токио в сотрудничестве с министерством здравоохранения, профессором Нир-Пасом и д-ром Саягом за их успехи в проведении этого новаторского исследования. Министерство иностранных дел находится на переднем краю борьбы с коронавирусом и вместе с другими правительственными чиновниками возглавляет усилия по поиску необходимого медицинского оборудования и медицинских решений».
Посол Израиля в Японии Яффа Бен Ари добавил: «Я благодарю правительство Японии и особенно корпорацию Fujifilm за признание важности сотрудничества с израильскими медицинскими исследователями. Мы продолжаем заниматься дополнительной поставкой лекарств, чтобы помочь Израилю остановить обострение коронавирусной болезни среди многих других пациентов».
Профессор Ран Нир-Пас из «Хадассы» отметил, что «этот препарат входит в Японии в рекомендации по лечению, как один из основных препаратов. Цель израильских исследований - проверить, действительно ли это эффективное лекарство».
Доктор Эсти Саяг из «Ихилова» отметил: «Мы пытаемся лечить пациентов с коронавирусом широким спектром лекарств, действие некоторые из которых эмпирически известно. Препарат «Авиган» является перспективным с точки зрения потенциала для лечения на первых этапах болезни и предотвращения ухудшения. Он может способствовать возможности справляться с уровнем заболеваемости, с которым мы сталкиваемся в стране».
UKROP Забугорный
@UKRop_za_bugrom
·1 ч
Тільки в Україні статистика померлих перевищує кілткість людей, які виздоровіли... нас чекають страшні часи...
Днепрянин Максим Кравченко (36 лет) вел здоровый образ жизни: не пил и занимался спортом. Мужчина много путешествовал и играл в волейбол.
Максим две недели боролся с коронавирусом, а 6 апреля умер в Александровской больнице города Киев.
...
Жена умершего от коронавируса COVID-19 30-летнего киевлянина рассказала, как протекала болезнь от начала до трагического конца.
"Вот такой вердикт на сегодняшний день. Три скорые и ни одна не диагностировала, частная в том числе, и даже не постаралась! Пять дней температура 40! Кашель просто дикий, не переставая! И последняя скорая усиленно пыталась нам отказать в госпитализации, мол еще посидите три дня и пейте противовирусное", - написала она.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/371219-skoraja_ne_hotela_zabiratj_vyjasnilisj_detali_smerti_ot_koronavirusa_30-letnego_kievljanina
на всяк випадок, щоб раптом щось не вийшло невдобного..
економія на тестах не дає зрозуміти картинку поширювання,
тому там, де підрахунок ведуть зацікавлені чиновники,
потрібен альтернативний підрахунок
Від туберкульозу в Україні кожен день помирають, від інфарктів кожен день в Україні помирають і це більше ніж від твого короновірусу порізнь.
Добре подумай перед тим як розповсюджувати паніку.
А померлих від звичайної пневмонії і інших штамів грипу теж будуть записувати як померлих від короновірусу для виправдання антиконституційних заходів проти народу Україна?