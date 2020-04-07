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 Политика Украины, Здоровье
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 За сутки от коронавируса в Украине умерли 7 пациентов. Случай в Александровской больнице Киева будет рассматриваться отдельно, - Минздрав. ВИДЕО

Умершие с COVID-19 за минувшие сутки это люди в возрасте от 42 до 70 лет.

Об этом сообщил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, за минувшие сутки у нас опять есть летальные случаи. Их 7. Это люди от 42 до 70 лет. Имеем случай по Киеву, который произошел в Александровской больнице. Он еще не попал в статистику за минувшие сутки. Мы его будем рассматривать отдельно. Мы видим, что большинство (летальных. - Ред.) случаев, которые были зарегистрированы за минувшие сутки, это люди 70, 61, 72 года, которые имели сопуствующие заболевания. Всего у нас умерли 45 человек", - рассказал Ляшко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На утро 7 апреля зафиксированы 1462 случая COVID-19 в Украине, 45 человек умерли, 28 - выздоровели, - Минздрав

"Показатель заболеваемости COVID-19 3,5 на 100 тыс. человек, показатель летальности - 3,1 (расчитывается как процент умерших от общего числа заболевших. - Ред.). Если мы посотрим показатели летальности в сравнении с другими странами мира, то мы увидим, что самая лучшая ситуация относительно летальности в Южной Корее и Германии. Там показатель летальности не достигает 2%. Ситуация относительно летальных случаев, например, в Испании, Италииявляется напряженной. В Испании мы имеем показатель летальности около 12, в Италии также более 11", - добавил Ляшко.

"К сожалению, мы потеряли пациента. За его жизнь мы боролись последние несколько недель. В течение всего лечения пациент был тяжелый, с прогрессирующим ухудшением, что привело к подключению к аппарату ИВЛ и ЭКМО", - написала в Фейсбуке главный врач Александровской клинической больнице Киева Людмила Антоненко.

Она также сообщила, что у второго пациента, находившегося на ЭКМО, состояние нестабильное, тяжелое.

"Сейчас продолжается ЭКМО. Надеемся на лучшее и выполняем свою работу", - отметила Антоненко.

Главврач проинформировала, что в настоящее время в Александровской клинической больнице находится 65 пациентов в инфекционных отделениях, из них - 43 с подтвержденным коронавирусом, 20 - с подозрением, 4 - в реанимации, 1 - на ЭКМО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине 691 человек с COVID-19 госпитализирован, из них 34 - дети, - главный санврач Ляшко

"В последние дни распространяется много фейковых мыслей псевдоэкспертов о том, что статистика ежегодной смертности не превышает смертность от COVID-19. Я понимаю, что всем сильно надоело сидеть на карантине, однако советую не заигрывать с судьбой и не проверять на себе действительно ли "волну короны вы уже успели перенести в январе или в феврале", действительно ли "большинство переносит бессимптомно и уже имеет иммунитет"… Если бы вы сейчас поработали врачом в инфекционном отделении или в лаборатории, такие неосмотрительные мысли вас бы не трогали", - отметила Антоненко.

За сутки от коронавируса в Украине умерли 7 пациентов. Случай в Александровской больнице Киева будет рассматриваться отдельно, - Минздрав 01
За сутки от коронавируса в Украине умерли 7 пациентов. Случай в Александровской больнице Киева будет рассматриваться отдельно, - Минздрав 02
За сутки от коронавируса в Украине умерли 7 пациентов. Случай в Александровской больнице Киева будет рассматриваться отдельно, - Минздрав 03

Источник: https://censor.net.ua/v3187242
 
 
 Топ комментарии
 
" Случай в Александровской больнице Киева будет рассматриваться отдельно" ???

что за шишка умерла
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36-летний Максим Кравченко, спортсмен из Днепра, обычный парень.
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" Случай в Александровской больнице Киева будет рассматриваться отдельно" ???

что за шишка умерла
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36-летний бородатый ЗОЖ мужчина, про него был раньше сюжет, почти месяц был на ИВЛ - и в итоге не получилось спасти
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ЗОЖ еще не значит, что не хроник, например диабетик.. диабетикам я смотрю особо опасна єта болезнь, к сожалению..
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та почему нет? я помню был очень удивлен - помните была такая биатлонистка Карин Ниогре, в свое время была лучшей в мире, после окончания эпохи Магдалены Форсберг. И вот как-то смотрю трансляцию - Ниогре впереди, Зубрилова там что-то пытается ее безуспешно догнать, а после финиша Ниогре достает ингалятор и начинает заливаться лекарством. Оказывается у нее бронхиальная астма! Спортсменка мирового уровня, причем по беговому виду спорта - и с бронхиальной астмой!
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у неё никогда не было никакой бронхиальной астмы это точно... диагноз бронхиальная астма - это инвалид и к соревнованиям со здоровыми её никогда бы не допустили .. скорее речь идёт о "норвежском допинге" или каком то стимуляторе для бронхов..."астма физического усилия"...
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я не ее лечащий врач, не знаю, как там на самом деле. факт - она использовала ингалятор и комментатор (если не ошибаюсь на англоязычном Евроспорте) сказал, что у нее бронхиальная астма
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я до 2000 бегал , тоже пользовались ингаляторами , если давали нагрузку и ещё и мороз ,тоже пользовались ингаляторами , но это не значит , что мы все были "инвалиды" с астмой... комментатор наверное неудачно пошутил ...
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не секрет, що протиастматичні засоби застосовують як допінг... і от професійні спортовці раптом поставали "астматиками"
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где ты видел спортсмена долгожителя?
из за насилия над организмом при тренировках страдает сердце
"Умер легендарный украинский баскетболист Григорий Хижняк
"
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36-летний Максим Кравченко, спортсмен из Днепра, обычный парень.
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Молодой факт, а вот то что здоровый не факт. Может недообследованый
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Не бывает здоровых людей, есть люди с не выявленными заболеваниями...
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"В последние дни распространяется много фейковых мыслей псевдоэкспертов о том, что статистика ежегодной смертности не превышает смертность от COVID-19." Так если это фейк то можно привести цифры?Источник: https://censor.net.ua/n3187242
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Ув. завсегдатаи цензора, выскажите свои предположения плз: кто мог поступить в Александровскую больницу несколько недель назад с подозрением на корону?
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"Короно ""Вірус" із Паціентом....всього навсього
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Депутаты, Богдан, Гриша Суркис... и еще человек 100 из Ылиты Украины.
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Главврач забыл добавить, что умер мужчина 36 лет, который вел здоровый образ жизни. Просто тяжёлое течение болезни и всё. И таких после праздничных шашлычков скоро прибавится..
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Вести здоровый образ жизни и быть полностью здоровым, увы не одно и тоже. Может у него таки были заболевания негаттвно влияющие на иммунитет.
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у нас після Пасхи буде піз.дец. Селянам неможливо щось пояснити. І так полізуть на службу до церкви, а потім почнуть лазити по родичах на гостинки...
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як ви вже всі заїбали диванні експерти! Розззуй очі їблан ! тебе найобують
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дебіл, додай інформативності у свій висєр!
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А что он неправильно написал? Паски святить что-ли не пойдут? В очереди вокруг храма в три круга хором стоять не будут? Да не, не верю, так не бывает.
Ах да, я уж молчу про то, что как не сходить к куму набраться самогонки до полного отказа опорно-двигательного аппарата? Одна надежда только на то, что в такой среде и вирус не виживет...
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Сообщаю Зеленскому и в прокуратуру, руководители мед. учреждений наживаются на больных коронавирусом. Тест системы, и маски, аппараты ИВЛ, которые закуплены за счет бюджетных средств, больные оплачивают из своего кармана. Выручка поступает в карманы мед. мафии по всей цепочке от министерства до руководителей мед учреждений. ПС. Куда смотрит СБУ, полиция, прокуратура, налоговая и КРУ.??? ПС 2. Прошу распостранить обращение.
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Кому ви повідомляєте? Паскуді, що нажилась на засобах захисту? ааа, ви з тих наївних ідіотів, що вірять у доброго царя та поганих бояр? Коли Зеля Генпрокурора призначав, він про законність думав у останню чергу інакше би це був дійсно спеціаліст, а не віддана йому дилетантка.
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"Главврач проинформировала, что в настоящее время в Александровской клинической больнице находится 65 пациентов в инфекционных отделениях, из них - 43 с подтвержденным коронавирусом, 20 - с подозрением, 4 - в реанимации, 1 - на ЭКМО."

А какого хрена с подозрением места в больнице занимают вместо самоизоляции?
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Может у них пневмония, а коронавирус еще не подтвердился.
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А какого хрна тов. с пневмонией делают в ИНФЕКЦИОННОМ отделении?
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В Израиль прибыл экспериментальный препарат от коронавируса
Израиль стал одной из первых стран, куда доставлено из Японии вероятное лекарство от коронавируса. Что известно про "Авиган"

Ян Голд, 06/04/20 20:29

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За добу від коронавірусу в Україні померли 7 пацієнтів. Випадок в Олександрівській лікарні Києва розглядатиметься окремо, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1752
Авиган
Reuters

В последние дни Израиль получил первую поставку препарата под названием «Авиган» (имеет также название «Фавипиравир). Это лекарство в настоящее время тестируется, как возможный эффективный ответ для лечения коронавируса на ранних стадиях, уменьшения продолжительности заболевания и предотвращения ухудшения состояния в сложных случаях.
Груз прибыл в Израиль из Японии благодаря сотрудничеству между посольством Израиля и министерством иностранных дел Японии. Испытания действенности препарата пройдут в больницах «Ихилов» и «Хадасса» на почти 80-ти пациентах.
В последние недели посол Израиля в Японии Яффа Бен Ари работал вместе с экспертом по профилактике инфекционных заболеваний в больнице «Хадасса», профессором Раном Нир-Пасом, вице-президентом по информационным системам и операциям больницы «Ихилов» доктором Эсти Саягом и официальными лицами правительства Японии, чтобы обеспечить поставку препарата для использования в Израиле.
Израиль стал одной из первых стран в мире, получившей «Авиган» - лекарство, в котором заинтересованы десятки стран.
На прошлой неделе первая партия прибыла в Израиль и была одобрена министерством здравоохранения
Хельсинкский комитет по разрешениям на клинические испытания собрался сегодня, в понедельник, 6 апреля, в «Хадассе», чтобы рассмотреть несколько многообещающих первых результатов по испытанию на пациентах с коронавирусом и, в принципе, одобрил начало лекарственной терапии.
За добу від коронавірусу в Україні померли 7 пацієнтів. Випадок в Олександрівській лікарні Києва розглядатиметься окремо, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1752
Avigan (generic name: Favipiravir)

Согласно плану, после полного одобрения местными комиссиями и министерством здравоохранения, лечение начнется в ближайшие недели / дни.
Министр иностранных дел Исраэль Кац сказал: «Я поздравляю израильское посольство в Токио в сотрудничестве с министерством здравоохранения, профессором Нир-Пасом и д-ром Саягом за их успехи в проведении этого новаторского исследования. Министерство иностранных дел находится на переднем краю борьбы с коронавирусом и вместе с другими правительственными чиновниками возглавляет усилия по поиску необходимого медицинского оборудования и медицинских решений».
Посол Израиля в Японии Яффа Бен Ари добавил: «Я благодарю правительство Японии и особенно корпорацию Fujifilm за признание важности сотрудничества с израильскими медицинскими исследователями. Мы продолжаем заниматься дополнительной поставкой лекарств, чтобы помочь Израилю остановить обострение коронавирусной болезни среди многих других пациентов».
Профессор Ран Нир-Пас из «Хадассы» отметил, что «этот препарат входит в Японии в рекомендации по лечению, как один из основных препаратов. Цель израильских исследований - проверить, действительно ли это эффективное лекарство».
Доктор Эсти Саяг из «Ихилова» отметил: «Мы пытаемся лечить пациентов с коронавирусом широким спектром лекарств, действие некоторые из которых эмпирически известно. Препарат «Авиган» является перспективным с точки зрения потенциала для лечения на первых этапах болезни и предотвращения ухудшения. Он может способствовать возможности справляться с уровнем заболеваемости, с которым мы сталкиваемся в стране».
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UKROP Забугорный

@UKRop_za_bugrom

·1 ч

Тільки в Україні статистика померлих перевищує кілткість людей, які виздоровіли... нас чекають страшні часи...
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Это твит даун написал. Так как умирают быстрее чем выздоравливают, более того куча людей с безсимптомным течением болезни
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Житель Днепра умер от коронавируса в киевской больнице.
Днепрянин Максим Кравченко (36 лет) вел здоровый образ жизни: не пил и занимался спортом. Мужчина много путешествовал и играл в волейбол.

Максим две недели боролся с коронавирусом, а 6 апреля умер в Александровской больнице города Киев.

За добу від коронавірусу в Україні померли 7 пацієнтів. Випадок в Олександрівській лікарні Києва розглядатиметься окремо, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9729 За добу від коронавірусу в Україні померли 7 пацієнтів. Випадок в Олександрівській лікарні Києва розглядатиметься окремо, - МОЗ - Цензор.НЕТ 334

...
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Скорее всего подхватил заразу где-то на отдыхе, пока прелетел сюда прошло несколько дней и дало осложнения.
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Мне кажется, что ИВЛ не помагает больным кроновирусом или врачи не могут правильно настроить апарат для конкретного больного. Выздоравливают только те, кто в легкой форме.
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Если бы выздоравливали только те кто в легкой форме то умерших было бы раз в 5 больше. Не пишите ерунды
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Навіть в розвинених країнах помирає 30% тих хто на ІВЛ. ІВЛ ще вміти користуватись треба. так що не пишить ерунди.

Жена умершего от коронавируса COVID-19 30-летнего киевлянина рассказала, как протекала болезнь от начала до трагического конца.

"Вот такой вердикт на сегодняшний день. Три скорые и ни одна не диагностировала, частная в том числе, и даже не постаралась! Пять дней температура 40! Кашель просто дикий, не переставая! И последняя скорая усиленно пыталась нам отказать в госпитализации, мол еще посидите три дня и пейте противовирусное", - написала она.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/371219-skoraja_ne_hotela_zabiratj_vyjasnilisj_detali_smerti_ot_koronavirusa_30-letnego_kievljanina
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Чому? У нас тупо відмовляються шпиталізувати. Дійшло до того, що приватні клініки самостійно організували виїзди бригад, через відмову лікарів державних закладів охорони здоров'я працювати.
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здається що влада приховує справжню картину,
на всяк випадок, щоб раптом щось не вийшло невдобного..

економія на тестах не дає зрозуміти картинку поширювання,
тому там, де підрахунок ведуть зацікавлені чиновники,
потрібен альтернативний підрахунок
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Чому помер такий молодий та фізично здоровий чоловік? Чим його там лікували? Аспірин з вітаміном С давали чи шо?
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чекали коли на лапу дасть. Це ж наша державна/безкоштовна медицина. Вони і раніше так працювали - дав, лікуємо, не дав - подихай у коридорі.
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Один ДВЕ НЕДЕЛИ в реанимации, а другой молодой через ДВА ДНЯ "копыта откинул" после неудавшегося побега (а чтоб бежать нужно быть в хорошей физической форме). что наводит на мысль, не вирус виновник, а возможно сАбаковцы (которые вполне могли нанести беглецу травмы несовместимые с жизнью)!
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Хай ці п+дари кажуть скільки в України померає від інших хвороб кожної доби. І це буде справді жах....
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Звиняй але ти дебіл чи як?
Від туберкульозу в Україні кожен день помирають, від інфарктів кожен день в Україні помирають і це більше ніж від твого короновірусу порізнь.
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Чомусь всі думають, що від ковіда помирають виключно старі, хворі та слабкі... Роззуйте очі! Це страшна біологічна зброя, вірус, який мутував вже не один раз, який має геном ВІЧ (на цьому ж сайті писали). Ви справді думає, що це просто різновид грипу? Він вбиває, в тому числі, молодих і здорових!Ніхто не застрахований!
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А ти впевнений що всі вмерлі від короновірусу, а не від інших штамів грипу і звичайної пневмонії ?
Добре подумай перед тим як розповсюджувати паніку.
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"К сожалению, за минувшие сутки у нас опять есть летальные случаи. Их 7. Это люди от 42 до 70 лет. Имеем случай по Киеву, который произошел в Александровской больнице. Он еще не попал в статистику за минувшие сутки. Мы его будем рассматривать отдельно. Мы видим, что большинство (летальных. - Ред.) случаев, которые были зарегистрированы за минувшие сутки, это люди 70, 61, 72 года, которые имели сопуствующие заболевания. Всего у нас умерли 45 человек", - рассказал Ляшко. Источник: https://censor.net.ua/v3187242

А померлих від звичайної пневмонії і інших штамів грипу теж будуть записувати як померлих від короновірусу для виправдання антиконституційних заходів проти народу Україна? За добу від коронавірусу в Україні померли 7 пацієнтів. Випадок в Олександрівській лікарні Києва розглядатиметься окремо, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7978
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