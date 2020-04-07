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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Общество, За рубежом
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 "В России более 5 тысяч зараженных, больше 40 тысяч погибших...", - пропагандистка Кремля Зейналова в эфире телеканала "НТВ". ВИДЕО

Российская пропагандистка Ирада Зейналова во время выпуска новостей сказала, что в РФ более 40 тысяч погибших от коронавируса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, при этом с помощью студийной графики демонстрировалась официальная статистика  - 45 умерших от коронавируса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Число зараженных коронавирусом в РФ за сутки выросло почти на 1000 человек - до 6 343, - оперштаб

Источник: https://censor.net.ua/v3187237
 
   
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нет никакого вируса!-так мокшанские бабаньки сказали и сожгли вирус в ведре "В России более 5 тысяч зараженных, больше 40 тысяч погибших...", - пропагандистка Кремля Зейналова в эфире телеканала "НТВ" - Цензор.НЕТ 9642
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Та ні, це ж прокремлівська *****. В Антизомбі багато її брехні про Україну проаналізували.
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- там тоже все "схавают" - практически как у нас...
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Наближення до реальної ситуації, але помножувати треба на 10....
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Не всё же время ей врать...
Кстати, моя любимая ведущая - я знаю - о чём будет говорить зерада целую неделю...
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не жалко. мордовские бабы еще нарожают.
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Вера Измайлова



Когда мой ребёнок спросит у меня , кто такие олигофрены , я покажу это фото. Кстати , это рекомендовано МО РФ , для парада на 9 мая , и это не шутка.

"У Росії понад 5 тисяч заражених, більш як 40 тисяч загиблих ...", - пропагандистка Кремля Зейналова в ефірі телеканалу "НТВ" - Цензор.НЕТ 8862
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Война - войной ,а парад по расписанию. "У Росії понад 5 тисяч заражених, більш як 40 тисяч загиблих ...", - пропагандистка Кремля Зейналова в ефірі телеканалу "НТВ" - Цензор.НЕТ 416
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Что у нее с голосом? Запор, что ли? А эти движения руками... Это она готовится к записи нового ролика для Brazzers?
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Она же сказала, что оговорилась, госпаде, ну и новости.
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Особо доставляет картина маслом, на которой изображено как Путин, который на особо охраняемые тусовки больших Ж ездит со своим закрытым стаканчиком, а рыбаков и типа прочих простолюдинов, млеющих от сияния Солнцеликого, изображает специально отобранная массовка ФСО, ВДРУГ ВНЕЗАПНО поперся в сосредоточие инфекции и давай там обтираться с каким то безвестным холопом. Ярко оранжевый скафандр показывает телеЖрителю как же там неимоверно опасно и чотко выделяет сабж из основной массы. Ну и потом так же ВНЕЗАПНО оказывается, что у уже не безвестного холопа тест оказывается положительным, а Путин объявляет карантин и покзательно самоизолируется. В это время потихоньку начинает нагоняться саспенс всякими Стрелковыми и прочими, чтобы зритель не отвлекался от действия, пока борта с братской помощью плодотворно помогают из последних сил.
Зачотный сценарий должен был бы включать в себя сцену, как ВВП на дистанционном совещании Ж20 по жизненно важному для страны ограничению добычи нефти опять же ВНЕЗАПНО клеит уже анонсированные Стрелковыми ласты в прямом эфире. Душа бессменного лидера летит в рай, зрители в соплях, в памяти остается яркий образ скафандра цвета восходящего солнца... Занавес.
Сильно напрягает то, что в совсем зачотном сценарии в конце обычно что нибудь грандиозно бабахает...
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Будемо надіятися, що не збрехала. Ждемо гарних новин про *****, бо йому вже далеко за 60. Пора вже, пора...
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За ней на єкране написано: 45 погибших. Оговорилась старушка. Надеюсь, её за єто не замочили в сортире.
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Она бы еще сказала что возраст 67 лет( возраст Пу) для коронавируса самый оптимальный.
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