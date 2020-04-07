 "В России более 5 тысяч зараженных, больше 40 тысяч погибших...", - пропагандистка Кремля Зейналова в эфире телеканала "НТВ". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, при этом с помощью студийной графики демонстрировалась официальная статистика - 45 умерших от коронавируса.
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Кстати, моя любимая ведущая - я знаю - о чём будет говорить зерада целую неделю...
ВИДЕОУРОК МАТЕМАТИКИ в кацапов=))
https://hahahahah.d3.ru/izderzhki-distantsionnogo-obucheniia-1957207/?sorting=rating
Вера Измайлова
Когда мой ребёнок спросит у меня , кто такие олигофрены , я покажу это фото. Кстати , это рекомендовано МО РФ , для парада на 9 мая , и это не шутка.
Зачотный сценарий должен был бы включать в себя сцену, как ВВП на дистанционном совещании Ж20 по жизненно важному для страны ограничению добычи нефти опять же ВНЕЗАПНО клеит уже анонсированные Стрелковыми ласты в прямом эфире. Душа бессменного лидера летит в рай, зрители в соплях, в памяти остается яркий образ скафандра цвета восходящего солнца... Занавес.
Сильно напрягает то, что в совсем зачотном сценарии в конце обычно что нибудь грандиозно бабахает...
https://twitter.com/i/status/1246743519894679552