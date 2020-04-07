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Все про:Николаев (1256) покушение (811) Нацполиция (11187) Цуцкиридзе Максим (12)

 Полиция рассматривает пять версий в связи с покушением на николаевского авторитета Титова по кличке Мультик. ВИДЕО

Следствие рассматривает пять версий в связи с покушением в Николаеве на местного авторитета Михаила Титова.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказал замглавы Нацполиции – начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе.

"Первая – преступление совершено на почве мести. Вторая – оно связано с перераспределением криминальных сфер влияния в регионе. Не исключаем, что также поводом послужило конкуренция в бизнесе. Четвертая версия – преступление совершено из-за невозвращенных долгов или на почве неприязненных отношений. Пятая – это покушение было совершено на заказ", - рассказал Цуцкиридзе.

В полиции пока не выделяют ни одну из версий, как приоритетную, отрабатывая все направления.

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Напомним, 6 апреля в полицию поступило сообщение о стрельбе возле бизнес-центра на пр. Центральном (г. Николаев), во время которого Титов получил огнестрельное ранение в голову.

По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 "Покушение на умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Источник: https://censor.net.ua/v3187230
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
почему бандита называют "авторитетом"?
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Да ладно . Вот например клоуна называют президентом ...
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Потому что для ментов он авторитет.
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Это что, так важно, за что стреляли в бандюка?!
Или он просто личный друг Авакова?
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А я вот подумал может это Звиробий и Федына так завуалировано опять угрожают ослику ?
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А якби підстрелили сантехніка Васю? Скільки б було версій? )))
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Да вроде по словам картавого Луценко он был задержан в 18 году вместе с своей бандой и сидит?
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ну тут то ви будете жопу рвать..єто вам не убійство мандзючки под контролем зеленского..
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аваков под себя все подминает он главный бандюган
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а я проти, щоб гроші з моїх податків йшли на розслідування вбивст всяких урок і вбивць... І чому поліція з таким завзяттям не розслідує вбивство простих українців без грошей? Чи не тому, що урки платять поліції за якісне розслідування, а прості українці без грошей ні?
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Поллюция против эволюции ? Бросьте, не стоит. Это ж типичный социал-дарвинизм - "выживает сильнейший".
"А кто кого переживет - то и докажет, кто был прав, когда припрут".
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Таких авторитетів і авторитетних олігархів, чинуш які злочинним шляхом, грабунком народного добра, корупцією НАГРАБУВАЛИ свої статки давно пора зачищати таким шляхом. ВСІ ЦІ СТАТКИ ВОНИ НАЖИЛИ ЗЛОЧИНИМ ШЛЯХОМ, ЗНАЧИТЬ ЗЛОЧИНЦІ.А ЗЛОЧИНЦІВ ЩО?! .....! МОЖЕ ТОДІ НАРОД ЗАЖИВЕ В ДОСТАТКУ?!
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