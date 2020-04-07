EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Общество
  972  2
Все про:пожар (3970) ГСЧС (2567)

 В Чернобыльской зоне продолжается пожар четвертый день: огнем охвачено 10,5 га территории, ситуация контролируемая. ВИДЕО

В Чернобыльской зоне сотрудники ГСЧС четвертый день пытаются потушить пожар. Продолжается пожар на площади 10,5 га.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение ГСЧС.

Отмечается, что продолжается пожар травяного настила и лесной подстилки между пгт Полесское и с. Владимировка (10, 16 квартал) на площади около 6,5 га и вблизи с. Рудня Осошня (58, 77, 79 квартал) на площади около 4 га.

"Ситуация полностью контролируемая. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.

В настоящее время вертолетами ГСЧС проводится воздушная разведка.

Радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев - 0,013 мР/час, Киевская область - в пределах 0,011 мР/ч. при допустимом фоне 0,05 мР/ч). В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения уровни мощности эквивалентной дозы гамма излучения не изменились.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пожаром в Чернобыльской зоне охвачены еще 20 га территории, повышения радиационного фона нет, - ГСЧС

Источник: https://censor.net.ua/v3187224
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вообще- то на Харьковщине радиоактивный фон -0.012-13 .И не повышалась даже при Чернобыле.Природные пожары -естественный способ обновления природы.Главное- чтобы это не происходило регулярно,как у нас на Харьковщине.Нужно поделить чернобыльскую зону на квадраты и регулярно опахивать осенью.Это дешевле и пользительней.Купить защищённый от невзгод бульдозер гигантский с дисками.Сначала раскорчевать противопожарные полосы,потом продисковать.А потом регулярно ,уже простым тракторцом поддерживать землю этих противопоржарных полос в безрастительном состоянии.Заодно будет служить контрольно-следовой полосой.Собака сразу приведёт к нарушителю .
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх