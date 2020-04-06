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 За время карантина полицейские составили почти 4 тысячи админпротоколов на нарушителей ограничительных мер, - НПУ. ВИДЕО

С начала введения карантинных мероприятий на территории государства полицейские составили 3922 административных протокола.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

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Все они касались нарушения правил карантина людей, а 182 из них - нарушения режима самоизоляции. Кроме того, полиция расследует 46 уголовных производств.

Ежедневно к несению службы привлекается около 22 тысяч правоохранителей, в том числе полицейских и военнослужащих Нацгвардии. Кроме того, в течение минувших выходных в обеспечении общественной безопасности и порядка были задействованы более 7000 правоохранителей, которые контролировали соблюдение карантинных правил в парковых и рекреационных зонах.

Напомним, 6 апреля в Украине ужесточили ограничения, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Меры будут действовать до 24 апреля. В частности, запрещается находиться в общественных местах без маски или респиратора; перемещаться группой из более чем двух людей, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей; находиться в общественных местах детям до 14 лет без сопровождения совершеннолетних; посещать парки и другие зоны отдыха, кроме выгула собак в сопровождении одного человека и в случае служебной необходимости.

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Источник: https://censor.net.ua/v3187152
 
 
 Топ комментарии
 
Карантин, как средство наполнения бюджета?! За время карантина полицейские составили почти 4 тысячи админпротоколов на нарушителей ограничительных мер, - НПУ - Цензор.НЕТ 6860
Карантин это вообще то совершенно не то, что сегодня сотворили бездари от власти.
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Зебилам одеть намордники и не тявкать
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Гражданам Германии разрешается выходить на улицу для проезда на работу, похода в продуктовый магазин, для индивидуальных занятий спортом и прогулок.
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Гражданам Германии разрешается выходить на улицу для проезда на работу, похода в продуктовый магазин, для индивидуальных занятий спортом и прогулок.
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когда у нас будет Германия с ее медициной и инфраструктурой - нам тоже разрешат, но....боюсь не один век нужно подождать......
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Какой умный!

Прелагаю сберечь твой генофонд для будущих поколений, опустить тебя в соляную шахту с лучшими носителями генофонда, типо Зеленский, Мендель и др.
Мы вам будем на веревке опускать провизию - выйдете через два года, когда этого штама гриппа уже не будет.
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твои петя с улей угойдали медицину, а ты теперь на мою бубочку гонишь?? ты смотри, какой перец блин...жах! нет, тут только отстрел дебилов поможет. коронавирус безсилен!
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Тебя и отстреливать не надо будет - если до зимы не сдохнешь от гиподинамии, зимой точно сдохнешь с голоду.
Зато без всяких вирусов.
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а скока грошей в карманы положили - об этом ни гу-гу, прозрачность зашкаливает
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рукавички и пусть не забудут презервативы которые раскупили
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Карантин, как средство наполнения бюджета?! За время карантина полицейские составили почти 4 тысячи админпротоколов на нарушителей ограничительных мер, - НПУ - Цензор.НЕТ 6860
Карантин это вообще то совершенно не то, что сегодня сотворили бездари от власти.
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Кстати, даже на Рассии сегодня человека, который выгуливал собаку в неположенном месте и послал при этом ментов, штрафонули всего на 1000 р.
Коме того, дали звизьдюлей всем губернаторам за перегибы.
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Для беркутят Авакова золоті часи настали, лаве поперло.
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1298668967008914&id=100005974690927
полиция, которая вас бережет

напомню: карантин без ЧП касается ТОЛЬКО гос. служб разного вида и не имеет никакого отношения к физическим лицам (в соответствии с законом о карантине)
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А "лейба" на наморднике небось золотом нашита.
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Професор Лотар Вілером, вірусолог, керівник німецького Інституту Р.Коха. Він зазначив: головне - не допустити інфекційного вибуху, який призводить до колапсу медицини і великої кількості жертв!!! (с)
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у мусоров, мусорят и мусоренков наступил звездный час. всем "вяликим" мусорам можно практически безнаказанно выпячивать свое вяличие. даже мразям из "беркута" не было такой свободы во времена Майдана, как сейчас мусорам-авакятам.
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любой адвокат разз...т в суде по 33 ст.конституции эти все протоколы еще и кто их выносил на уголовку можно смело привлекать .у нас нет военного или чс положения
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Таке відчуття що дорослі люди а соромляться. Ведуть себе так, наче ця біда мене їх стороною.
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Астанавитесь! только что перечитала комменты под статьей про пловца и 33 богатырей 12-13 милициянтов. Так ржать нельзя! Я предполагаю, что особенно злостными оказались бабка в парке и мужик без маски.
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составили почти 4 тысячи админпротоколов..

И теперь их куда засунуть? И главное кому?
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В мене одне питання: хлопці, а де ви були 02.05.2014 р. в Одесі, чи раніш в Луганську, Донецьку, Слов'янську, у Севастополі, Сімферополі...? Таке враження, що до 2015 р. їх взагалі не було
За час карантину поліцейські склали майже 4 тисячі адмінпротоколів на порушників обмежувальних заходів, - НПУ - Цензор.НЕТ 9803
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Что-то непонятно.

Цитирую разъяснение:
"- Правда ли, что магазины, банки и аптеки должны обеспечивать посетителей масками или респираторами?
Нет, это неправда. Учреждения и магазины, работа которых разрешена в период карантина, должны только контролировать, чтобы посетители находились в зданиях и на территории заведений исключительно в масках и респираторах. Обязанность обеспечения себя масками возлагается на посетителей."
А теперь читаем постанову:
8) конец второго абзаца:
"торгівлі продуктами харчування ... засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення ... за умови забезпечення персоналу (зокрема захист обличчя та очей) та відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками ..."
8) 4-й абзац то же самое:
"... відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками ..."
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Штрафи вони можуть виписувати,а реально боротися з бандюками,ні.
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это мусора любят. это же не бандитов ловить
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Тож 68млн грн.... Поліція зараз більше з порушниками карантину буле боротись, як з порушниками ПДР - набагато прибутковіше
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Не витримало серце: пенсіонерку оштрафували за порушення карантину - вона померла.
Старенька продавала молоко у час карантину і поплатилася.
Її оштрафували на 17 тисяч грн.
Вона не змогла пережити такого удару, ледь не зійшла з розуму.
Приїхала додому і померла від серцевого нападу.https://vgolos.com.ua/news/ne-vytrymalo-sertse-pensionerku-oshtrafuvaly-za-porushennya-karantynu-vona-pomerla_1206115.html
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Нет чтобы все по уму сделать - так они просто штрафовать решили. У нас все как обычно, каждый только сам о себе должен заботиться. Пока только тут можно узнать что к чему https://covid-2019.net.ua
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