 За время карантина полицейские составили почти 4 тысячи админпротоколов на нарушителей ограничительных мер, - НПУ. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление коммуникации Национальной полиции Украины.
Все они касались нарушения правил карантина людей, а 182 из них - нарушения режима самоизоляции. Кроме того, полиция расследует 46 уголовных производств.
Ежедневно к несению службы привлекается около 22 тысяч правоохранителей, в том числе полицейских и военнослужащих Нацгвардии. Кроме того, в течение минувших выходных в обеспечении общественной безопасности и порядка были задействованы более 7000 правоохранителей, которые контролировали соблюдение карантинных правил в парковых и рекреационных зонах.
Напомним, 6 апреля в Украине ужесточили ограничения, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Меры будут действовать до 24 апреля. В частности, запрещается находиться в общественных местах без маски или респиратора; перемещаться группой из более чем двух людей, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей; находиться в общественных местах детям до 14 лет без сопровождения совершеннолетних; посещать парки и другие зоны отдыха, кроме выгула собак в сопровождении одного человека и в случае служебной необходимости.
Прелагаю сберечь твой генофонд для будущих поколений, опустить тебя в соляную шахту с лучшими носителями генофонда, типо Зеленский, Мендель и др.
Мы вам будем на веревке опускать провизию - выйдете через два года, когда этого штама гриппа уже не будет.
Зато без всяких вирусов.
Карантин это вообще то совершенно не то, что сегодня сотворили бездари от власти.
Коме того, дали звизьдюлей всем губернаторам за перегибы.
полиция, которая вас бережет
напомню: карантин без ЧП касается ТОЛЬКО гос. служб разного вида и не имеет никакого отношения к физическим лицам (в соответствии с законом о карантине)
33 богатырей12-13 милициянтов. Так ржать нельзя! Я предполагаю, что особенно злостными оказались бабка в парке и мужик без маски.
И теперь их куда засунуть? И главное кому?
Цитирую разъяснение:
"- Правда ли, что магазины, банки и аптеки должны обеспечивать посетителей масками или респираторами?
Нет, это неправда. Учреждения и магазины, работа которых разрешена в период карантина, должны только контролировать, чтобы посетители находились в зданиях и на территории заведений исключительно в масках и респираторах. Обязанность обеспечения себя масками возлагается на посетителей."
А теперь читаем постанову:
8) конец второго абзаца:
"торгівлі продуктами харчування ... засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення ... за умови забезпечення персоналу (зокрема захист обличчя та очей) та відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками ..."
8) 4-й абзац то же самое:
"... відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками ..."
Старенька продавала молоко у час карантину і поплатилася.
Її оштрафували на 17 тисяч грн.
Вона не змогла пережити такого удару, ледь не зійшла з розуму.
Приїхала додому і померла від серцевого нападу.https://vgolos.com.ua/news/ne-vytrymalo-sertse-pensionerku-oshtrafuvaly-za-porushennya-karantynu-vona-pomerla_1206115.html