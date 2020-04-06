 Спасатели установили первый в Украине палаточный городок для обсервации на выезде из Днепропетровщины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Работы организованы областной властью как пилотный проект изолированного городка для обсервации людей, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу управления. В лагере могут быть размещены около 130 человек.
В течение двух дней спасатели обустроили лагерь из 65 палаток, приспособленных для проживания людей, а также хозяйственную часть, зону санитарной обработки и палатки с душевыми и раздевалками для личной гигиены. Также на территории городка расположены 2 палатки для пребывания медицинского персонала.
Служба спасения также разместила на территории лагеря специальные рамки для проведения дезинфекции и автомобиль для термической обработки вещей и постельного белья.
К установлению городка привлечены две группы спасателей по 10 человек.
(и дай Бог что городок никогда не пригодился!!!)
Я тут окоп вырыл,и жду Корону-контру.Правда патронов-гандонов может не хватить.Помогите люди добрые.
Так шоле?
Раздали бы металлоискатели и квадратно гнездовым способом искать скифское золото
Если к нему добавить меховой или пуховой спальник......
.
А следующая область еще и на свой карантин запроторит?
Такі пункти повинні були вже три тижні тому стояти на всіх в'їздах в Україну та поблизу військоих летовищ, куди мали прибувати літаками "українські патріоти зарубіжжа".
То,что надо было развернуть такие городки раньше,эт да.
Кто в армии был,тот в цирке не смеётся и к таким удобствам привык.
Зрештою, літаками сюди не трудівників патріотичного закордоння звозили, а заблудших овєц петіротічєскої мобілізації.
У БУДЬ-ЯКОМУ випадку ВСІ вони повинні були відбути двотижневий карантин у спеціально відведених санжаріях.
Ще скажи, що "передача мамі грошей" разом з коронавірусим значно полегшить стан нашої багатостраждальної пенсійної системи та у важкий для економіки час підтримє славну медреформу та сферу ритуальних послуг.
За февраль- март въехало ок 3 млн заробитчан и отпускников. Три миллиона, а тут - на 130 чел. Показуха. Единственно что хорошо, что власть это понимает и не пыталась сооружать нечто подобное месяц назад из войсковых запасов - людей бы погробили.