 Спасатели установили первый в Украине палаточный городок для обсервации на выезде из Днепропетровщины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Работы организованы областной властью как пилотный проект изолированного городка для обсервации людей, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу управления. В лагере могут быть размещены около 130 человек.

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В течение двух дней спасатели обустроили лагерь из 65 палаток, приспособленных для проживания людей, а также хозяйственную часть, зону санитарной обработки и палатки с душевыми и раздевалками для личной гигиены. Также на территории городка расположены 2 палатки для пребывания медицинского персонала.

Служба спасения также разместила на территории лагеря специальные рамки для проведения дезинфекции и автомобиль для термической обработки вещей и постельного белья.

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К установлению городка привлечены две группы спасателей по 10 человек.











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Фото: dp.dsns.gov.ua