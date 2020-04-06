 Россияне негативно воспринимают отправку гуманитарной помощи за границу. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Беларуская прауда.
Сотни критичных комментариев и отзывов в адрес российского руководства — таковы реалии, пишет arba.ru.
Также, в сети появился эмоциональный ролик о том, как российская власть и президент РФ Владимир Путин окончательно пустили ситуацию в России с короновирусом на самотек.
Вместо помощи российским регионам они отправляют якобы гуманитарную помощь за границу, где и без поливальных машин и военных вирусологов справятся и так.
"Тем самым нам в который раз показали, чего для них жизнь простого россиянина", – говорится в ролике.
Также российским автором ролика отмечается: "А тем временем у нас количество больных новой заразой растет по экспоненте каждый час. В больницах нет самого элементарного – масок и простых защитных костюмов. Но пусть тебя, россиянин, тешит мысль, что Трамп назвал отправку Путиным в Штаты самолета с медоборудивание – "Очень милым". И да, если выживешь, не забудь сходить проголосовать за поправки в Конституцию".
и 200 обратно - ваще шикарно!!
На Сахалине во время видеоконференции с губернатором, мэр Южно-Курильска Вячеслав Власенко что-то потерял между ног у своей заместительницы/
https://twitter.com/i/status/1246747313973985280