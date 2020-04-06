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 Россияне негативно воспринимают отправку гуманитарной помощи за границу. ВИДЕО

Жители российских регионов крайне негативно отреагировали в социальных сетях и мессенджерах на отправку гуманитарной помощи самолетами в Италию и США с медицинскими масками и оборудованием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Беларуская прауда.

Сотни критичных комментариев и отзывов в адрес российского руководства — таковы реалии, пишет arba.ru.

Также, в сети появился эмоциональный ролик о том, как российская власть и президент РФ Владимир Путин окончательно пустили ситуацию в России с короновирусом на самотек.

Вместо помощи российским регионам они отправляют якобы гуманитарную помощь за границу, где и без поливальных машин и военных вирусологов справятся и так.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число зараженных коронавирусом в РФ за сутки выросло почти на 1000 человек - до 6 343, - оперштаб

"Тем самым нам в который раз показали, чего для них жизнь простого россиянина", – говорится в ролике.

Также российским автором ролика отмечается: "А тем временем у нас количество больных новой заразой растет по экспоненте каждый час. В больницах нет самого элементарного – масок и простых защитных костюмов. Но пусть тебя, россиянин, тешит мысль, что Трамп назвал отправку Путиным в Штаты самолета с медоборудивание – "Очень милым". И да, если выживешь, не забудь сходить проголосовать за поправки в Конституцию".

Читайте: США купили у России "гумпомощь" после телефонного разговора Трампа и Путина, - Госдеп

Источник: https://censor.net.ua/v3187142
 
 
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да? а гумконвоями в дамбац - нормально???
и 200 обратно - ваще шикарно!!
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У нас теж є рузге свині, що кричать проти допомоги італії
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Видео дня

На Сахалине во время видеоконференции с губернатором, мэр Южно-Курильска Вячеслав Власенко что-то потерял между ног у своей заместительницы/


https://twitter.com/i/status/1246747313973985280



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а шо так?как ихтамнетов отправлять-так с удовольствием
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Мне это быдло на России вообще не жалко . Чем этого быдло меньше , тем меньше оно будет убивать людей в Украине, Грузии, Молдове , Сирии и т д .
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