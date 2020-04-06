 Водитель пересекающего границу авто может взять двух-трех пассажиров, - представитель ГПСУ Лысюк. ВИДЕО

Об этом сообщил заместитель начальника департамента - начальник управления организации пограничного контроля генерал-майор Юрий Лысюк, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

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"Можно брать пассажиров. Если едет один человек и возьмет с собой двух или трех пассажиров и будет пересекать границу Украины, никаких проблем мы в этом не видим", - сказал он.

Лысюк напомнил, что с 7 апреля Украина вводит очередные ограничения на границе, в том числе временно прекращается пешеходное сообщение.

Между Польшей и Украиной будет функционировать только два пункта пропуска: Ягодин - Дорогуск и Краковец - Корчева. Пересечение гражданами Украины будет осуществляться только на автомобиле. На границе со Словакией будет действовать проезд Ужгород - Вишне-Немецкое, с Венгрией - Чоп (Тиса) - Захонь, с Румынией - Дьяково - Халмеу; Порубное - Сирет.

Напомним, государственную границу Украины с 7 апреля можно будет пересечь только автотранспортом и только в 19 пунктах пропуска.