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 Боец 93-й бригады об украинском бронеавтомобиле "Новатор": "В условиях, когда асфальта, дорог нет и грязи выше крыше - очень надежна и современна". ВИДЕО

Украинский бронеавтомобиль "Новатор" уже активно используется в подразделениях ВСУ, Нацгвардии и демонстрирует свои надежные технические характеристики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, надежность разработки конструкторов из "Украинской бронетехники" бойцы проверяют в очень сложных боевых условиях.

"Километраж и те условия, в которые машина попала – как вы видите, асфальта у нас нет, грязи выше крыши – она себя уверенно чувствует. Автомобиль – современного класса. Вот этот прошлый стиль "ХайТак" – он уже должен кануть в лету, закончиться. В машине абсолютно все – современные системы. Поэтому с точки зрения эксплуатации, запуска двигателя, морозов и прочего – никаких проблем не возникало. Уже не говоря о том, что комфорт и безопасность экипажа – совершенно на другом уровне. То есть чувствуешь себя на вооружении, которое соответствует современным реалиям", - говорит командир противотанкового дивизиона 93-й отдельной механизированной бригады "Серафим".

В 93-й бригаде бронеавтомобиль превратили в истребитель танков – на крыше установили универсальный кронштейн, на который можно ставить хоть ракетный комплекс, хоть гранатометы (АГС или СПГ), хоть пулемет. Дополнительно "Новатор" может транспортировать расчет с еще одной пусковой ракетной установкой. Время на десантирование и подготовку системы для огня – 35 секунд, отмечает командир. Кузов машины вмещает до 18 противотанковых ракет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Минобороны получило партию новейших бронеавтомобилей повышенной проходимости "Новатор". ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3187129
 
   
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Kavkaz Center ретвитнул(а)
Боец 93-й бригады об украинском бронеавтомобиле "Новатор": "В условиях, когда асфальта, дорог нет и грязи выше крыше - очень надежна и современна" - Цензор.НЕТ 912

Kirill Rodnoi@kirillrodnoi

Министерство обороны РФ сообщило, что ещё двадцать итальянских туалета намыты до блеска
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Хоть одна новость без вируса и намордников..... А кстати, где Аваковские псы? Ребята без намордников......
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Тільки не повідомили хто виробляє цей броньований автомобіль.
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Kavkaz Center ретвитнул(а)
Боец 93-й бригады об украинском бронеавтомобиле "Новатор": "В условиях, когда асфальта, дорог нет и грязи выше крыше - очень надежна и современна" - Цензор.НЕТ 912

Kirill Rodnoi@kirillrodnoi

Министерство обороны РФ сообщило, что ещё двадцать итальянских туалета намыты до блеска
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Хоть одна новость без вируса и намордников..... А кстати, где Аваковские псы? Ребята без намордников......
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Та ладно а мотор там от чего стоит ,а коробка ? Кугуары с Тойоты собирали идиоты и цена получилась как 2 Тайоты ЛК
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Ахххахххаххха!!! В... 93-й... бригаде...немогу!!! Автомобиль превратили)) Это апофигоз. Этож в США и нормальных армиях автомобили проектируют под определенные задачи, нам это чуждо: как ни крути - все тачанка какаято самодельная выходит. А потом если что - производитель виноват.
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Ты думаешь, что бронемашину для армии можно сделать за цену Таврии?
Шасси от Ford F-550 и двигаетель 6,7-литровый турбодизельный тоже Ford. Расход около 30 литров дизеля на 100 км.
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Тільки не повідомили хто виробляє цей броньований автомобіль.
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Кто уже 1000 грн к пенсии получал ? Я только что получил пенсию но там никакой 1000 грн доплаты нет .Где ее получать ?
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Моїй мамі сьогодні, сказали, що невідомо коли вона пенсію отримає, Немає якихось списків. Яка тисяча?
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Тисяча усім пенсіонерам, хто має пенсію менше 5000 грн. Таке рішення прийняв зеуряд. Я нещодавно із Сільпо, де стали пристойно більші ціни. А ще ловлять по дорозі пенсіонерів!
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Дык еще же изменений в бюджет соответствующих не внесли Вам же сказали - после изменений в бюджет...
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Хорошая новость . Больше уродов будут слушать концерт кобзона , всем лучше .
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На хороші новини вже й не знаєш, шо сказати )))
Слава Україні!
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При прочих равных любой предпочёл бы быть в танке, а противник чтобы в автомобиле.
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Смотря для чего. Смываться и шакалить лучше на автомобиле.
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изделие от убийцы пашинского. Бронеавтомобиль(должен останавливать пули) с ТЕНТОМ!
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То для грузов, а не людей. Это ж шасси от пикапа F-550!
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Еще можно миномет и град сверху было, прям там, в бригаде, приварганить)) Чё)) У нас каждый сам себе и конструктор и всё...
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Не пойму, чем сей броневичёк лучше БРДМ коих досталось Украине от совка точно пара тысяч? Просто поставить вместо башенки с КПВТ современный боевой модуль и воюй!
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Кстати, а вы в БРДМ внутри сидели? Сверхстесненные объемы советской техники плюс при ядерке но огромный минус в бд малой интенсивности.
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Уже не за горами из-за бугра слышен громкий цокот копыт "главного эксперта ЦН" по всем вопросам, укушенного в мозг гриценко, Igorя L !!!
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