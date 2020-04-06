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 13 медиков заболели коронавирусом на Кировоградщине, - ОГА. ВИДЕО

По состоянию на 14:00 6 апреля на Кировоградщине лабораторным методом зарегистрирован 41 случай заболевания коронавирусом, из которых один летальный.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил глава Кировоградской ОГА Александр Балонь.

"Состояние 15 человек средней тяжести, у 19 - легкое течение болезни, у шести - тяжелое течение болезни. Но ни один из них не находится на принудительной вентиляции легких", - отметил глава ОГА.

По его словам, среди заболевших есть 13 медиков - врачи, медсестры и санитарки.

"У них были контакты с больными, в связи с чем и заболели еще до того, как было известно, что больные на пневмонию в тоже время болели и коронавирусной инфекцией", - заявил Балонь.

Глава ОГА отметил, что врачи находятся на самоизоляции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Тернопольской области у 44 медицинских работников подтвердили заболевание на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 19 тыс. медиков заразились коронавирусом в Испании

Источник: https://censor.net.ua/v3187105
 
 
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сообщите также о показателях за прошлый год, иначе не с чем сравнивать
ааа... Держстату (государству) было настолько ПОФИГ, что в 2019 году даже не считал умерших от гриппа и ОРЗ, хотя в 2018 насчитал таковых аж 13000 человек...
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13 тыс это за год или за пару недель как в Италии при жестком карантине?
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за год, а точнее, если логически мыслить, в основном за сезон (с декабря по апрель)
в Италии было бы в несколько раз меньше "умерших от коронавируса", если бы туда не записывали всех подряд
вот, кстати, сравнительная статистика, говорящая о том,что в первые недели 2018 года по всей Европе была смертность заметно выше, чем сейчас на "пике эпидемии"
https://off-guardian.org/2020/03/30/covid19-yet-to-impact-europes-overall-mortality/

Вы что-то об этом в новостях слышали?
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Вчера наблюдал картину: компания из 8 чел жарят шашлыки в парке. Ясное дело, все без масок. И поймал себя на мысли, что не желаю этим ушлепкам ничего хорошего. Не разубеждайте их. Они того не стоят.
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Инсайдерская информация.
По состоянии на 22.00 в Украине 1320 случаев COVID-19.
МОЗ сообщает что это заслуга тотального карантина и что уже через неделю он будет полностью снят.
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ранувато.
хвороба ще може спалахнути
тим більше, в країну знову заїхали "туристи", тобто чекати ще три тижні.
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На линии фронта первые сейчас медики, а государство им ничем почти не помогает...
Нашим медикам сейчас лучше в Италию ехать, чем в Украине быть. Там больше шансов, что их вылечат.
Печально все. Являемся страной где тесты почти не делаем - живем и боремся с эпидемией в слепую.
Зато за плавающим "нарушителем" по 20 полицейских бегает(((
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керівник облздрава вже під вартою? так ото ж...
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