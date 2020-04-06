 13 медиков заболели коронавирусом на Кировоградщине, - ОГА. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил глава Кировоградской ОГА Александр Балонь.

"Состояние 15 человек средней тяжести, у 19 - легкое течение болезни, у шести - тяжелое течение болезни. Но ни один из них не находится на принудительной вентиляции легких", - отметил глава ОГА.

По его словам, среди заболевших есть 13 медиков - врачи, медсестры и санитарки.

"У них были контакты с больными, в связи с чем и заболели еще до того, как было известно, что больные на пневмонию в тоже время болели и коронавирусной инфекцией", - заявил Балонь.

Глава ОГА отметил, что врачи находятся на самоизоляции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Тернопольской области у 44 медицинских работников подтвердили заболевание на COVID-19.

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