 13 медиков заболели коронавирусом на Кировоградщине, - ОГА. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил глава Кировоградской ОГА Александр Балонь.
"Состояние 15 человек средней тяжести, у 19 - легкое течение болезни, у шести - тяжелое течение болезни. Но ни один из них не находится на принудительной вентиляции легких", - отметил глава ОГА.
По его словам, среди заболевших есть 13 медиков - врачи, медсестры и санитарки.
"У них были контакты с больными, в связи с чем и заболели еще до того, как было известно, что больные на пневмонию в тоже время болели и коронавирусной инфекцией", - заявил Балонь.
Глава ОГА отметил, что врачи находятся на самоизоляции.
Напомним, ранее сообщалось, что в Тернопольской области у 44 медицинских работников подтвердили заболевание на COVID-19.
ааа... Держстату (государству) было настолько ПОФИГ, что в 2019 году даже не считал умерших от гриппа и ОРЗ, хотя в 2018 насчитал таковых аж 13000 человек...
в Италии было бы в несколько раз меньше "умерших от коронавируса", если бы туда не записывали всех подряд
вот, кстати, сравнительная статистика, говорящая о том,что в первые недели 2018 года по всей Европе была смертность заметно выше, чем сейчас на "пике эпидемии"
https://off-guardian.org/2020/03/30/covid19-yet-to-impact-europes-overall-mortality/
Вы что-то об этом в новостях слышали?
По состоянии на 22.00 в Украине 1320 случаев COVID-19.
МОЗ сообщает что это заслуга тотального карантина и что уже через неделю он будет полностью снят.
хвороба ще може спалахнути
тим більше, в країну знову заїхали "туристи", тобто чекати ще три тижні.
Нашим медикам сейчас лучше в Италию ехать, чем в Украине быть. Там больше шансов, что их вылечат.
Печально все. Являемся страной где тесты почти не делаем - живем и боремся с эпидемией в слепую.
Зато за плавающим "нарушителем" по 20 полицейских бегает(((