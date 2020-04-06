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 Политика Украины, Курьезы, Общество
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Все про:Гидропарк (23) задержание (5623) карантин (2433) патрульная полиция (1392)

 "Вы можете отойти, а то я маску собираюсь снять?", - в Киеве полиция задержала мужчину, пытавшегося вплавь добраться в закрытый на карантин Гидропарк. ВИДЕО

Полиция задержала мужчину, который вплавь пытался попасть в закрытый для посещений на время карантина киевский Гидропарк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, мужчина преодолел вплавь один из днепровских проливов и вышел на песчаный берег Гидропарка, где его ожидало около деяти полицейских. Мужчину задержали и увезли в полицейский участок.

Видео APnews

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На двух задержанных в столичном Гидропарке были составлены админпротоколы за несоблюдение правил карантина, - Нацполиция

 

Источник: https://censor.net.ua/v3187058
 
 
 Топ комментарии
 
Сколько нужно ментов Авакова, чтобы поймать одного моржа?

А они все неплохие зарплаты получают между прочим..., при нашем то бедном бюджете...

"Вы можете отойти, а то я маску собираюсь снять?", - в Киеве полиция задержала мужчину, пытавшегося вплавь добраться в закрытый на карантин Гидропарк - Цензор.НЕТ 7910
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ЭТО кадр дня ===== 13 бездельников за мои деньги....
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Молодец мужик! Мусора преступники нарушающие Конституцию Украины!
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Главного зебеляку теперь должны оправдывать только потохососы, ибо потрох и зе теперь подельники по распродаже украинской земли.
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Оманского Мародера надо судить за измену Украине!
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А шо кремлёвский пукин щас в Омане?или в тумане
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ви помилися адресою. Цензор це не ресурс для міфічних "зебилы".
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отправлять таких санитарами в инфекционные отделения на месяц.

он же морж, ему не страшно ! "Вы можете отойти, а то я маску собираюсь снять?", - в Киеве полиция задержала мужчину, пытавшегося вплавь добраться в закрытый на карантин Гидропарк - Цензор.НЕТ 1231
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Весенние посадки продавцов должностей заменят посадками пловцов и проходимцев по улицам))
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Молодец мужик! Мусора преступники нарушающие Конституцию Украины!
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Он то молодец, а вот где "горячий чай, сухая одежда"
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Какая конституция во время эпидемии, ты идиот?
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Конституция это верховный закон, а значит все постановления и законы власти по карантину должны соответствовать Конституции. И не ругайся, недоносок.
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Эпидемия в миру и в Украине, умирают люди, нужен карантин. Жизни люде важнее конституции, Вся Европа сидит дома. Не доходит?
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хорош фейкать, Европа работает и не одевают им намордники
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Є механізм обмеження конституційних прав, і жодних проблем. Не може кожна постанова і папірець чиновника, які часто-густо суперечать одна одній, регулювати конституційні права та свободи громадян.
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Зачем вам какие то механизмы, вы что, сами не доганяете, что надо сидеть дома и не ходить на улицу в эпидемию??
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Есть такая аналогия "забастовка по-итальянски" - это скрупулезно выполнять все предписания и правила и в итоге парализовать сам процесс (кстати "по-итальянски" это о чем-то говорит)
Пройдет время и люди разберутся что было важнее - параграф закона или жизни людей.
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це погана практика, що породжує правовий нігілізм
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почему нигилизм?... Это осознанное/продуманное действие группы должностных лиц по предварительному сговору...
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я мав на увазі у пересічних громадян..які бачачи такий приклад органу влади й самі будуть х*р класти на Конституцію і закони
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А ты пытаешься сейчас подтереться карантином, а это убьет кучу людей.
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я не против карантина. пускай делают по Закону... Конституция позволяет такие действия.... сегодня раз подтерлись, а завтра (войдя во вкус и почувствовав безнаказанность) к тебе, юноша, придут домой и выкинут тебя на улицу(хоть ты и несовершенолетний), потому что кто-то (КабМин, местные власти и т.д.) написали какую-то писульку....
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Жизнь людей дороже конституции, во время эпидемии нужен карантин, нужно всем сидеть дома, а не лазить в парках, так считают все страны ЕС и США. Почему до вас это не доходит?
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Юноша, человечество давно решило эти противоречия путем создания Законов. Благими намерениями вымощена дорога в ад... Не знаешь как быть - поступай по Закону.... Если ты этого не понимаешь, то реально не сталкивался с Жизнью (по твое житье на улице - я писал выше)... про ЕС и США ты мне не пой - нам до их правоохранительной системы далеко
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А он просто выгуливал своего домашнего крокодила.
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в связи с карантином и самоизоляцией, количество идиотов будет расти..
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якими треба бути імбецилами, щоб закрити для людей парки..?
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Сколько нужно ментов Авакова, чтобы поймать одного моржа?

А они все неплохие зарплаты получают между прочим..., при нашем то бедном бюджете...

"Вы можете отойти, а то я маску собираюсь снять?", - в Киеве полиция задержала мужчину, пытавшегося вплавь добраться в закрытый на карантин Гидропарк - Цензор.НЕТ 7910
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ЭТО кадр дня ===== 13 бездельников за мои деньги....
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В Чернівцях коли стріляли, то поліція навіть до лікарні боялась зайти. Бандюки під дулами автоматів лікарями керували

Бутафорна поліція, бутофорні закони, бутафорна влада
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Эй, а чего это они толпой больше двух человек сбежались? Всем штрафы по 17 тыс!
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тю, мля...
а де бэтэры, катера, хранцузские вертульки..?

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Дуже адекватна людина, дивіться повне відео. Чоловік говорить прямо, це протест на беззаконня та обмеження його конституційних прав. Пояснює абсурдність постанови кабінету мінітсрів та суперечливість базовим засадам конституції.
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Да ментам пофиг КУ, им главное чтобы приказы начальника выполнять, а тот прикроет .
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надеюсь напишет заяву за незаконное задержание, менты тупые в кму никто не ответит, а им за превышение могут ******** вкачать
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Не в сьогоднішній Україні. Сьогодні без доказів можути кинути за грати любого, як це відбувається з ветеранами та волонтерами.
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Андрюха по коням, возможно криминал. Морж в Днепре.
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Придурок какой-то
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да нет...
свободный человек...
тебе не понять..
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Когда заболеет, то будет орать, лечите миняяяяя, я свободный чилавек.
Придурь он, как и ты
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понятно...
что ты или вертухай, или обиженный...
иди лесом...
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свободные птицы - они гадят на голову. "Вы можете отойти, а то я маску собираюсь снять?", - в Киеве полиция задержала мужчину, пытавшегося вплавь добраться в закрытый на карантин Гидропарк - Цензор.НЕТ 102


а люди повязаны узами социальных обязательств ( я уже не говорю о правовых) !
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Конечно, а еще они изобрели коронавирус и отправили его в Китай.
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Потому что город для людей а не для тех кто присосался к корыту и грабит народ.
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Моржа коронавирусом не испугать. У таких вавка в башке. У меня был такой знакомый. Любил шокировать зимой, когда в транспорте в сандалиях и рубашонке на работу ездил. Потом попустило, когда серьезно простудился и чуть ласты не откинул. Это сродни альпинистам и прочим экстремальным чудикам.
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А поліціянтів набігло, наче терориста беруть. Чувак в одних треселях, шо він вам може зробити, придурки.
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менты боятся спортсменов сильных духом...
этот Чел из таких...
так что меньше чем семером они на таких не подписываются.... "Ви можете відійти, бо я маску збираюся зняти?" - у Києві поліція затримала чоловіка, який намагався вплав дістатися в закритий на карантин Гідропарк - Цензор.НЕТ 1005
Еще собак ментовских там не хватает для полного позора...
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А дійсно смішно, що на одного хлопця без зброї та навіть без шкарпеток прибігло аж 14 чоловік. Може він плавець та хотів потренуватись, це ж не заборонено.
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Более того - ты содержишь миллионы, миллиарды людей!
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******, не страна а дурдом, тупым ментам нехнер заняться? у государства дохера денег держать этих дармоедов которые ****** занимаются?
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Берите глобально - у народа дохера денег держать это государство, которое занимается ******.
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странно почему торпедный катер не вызвали
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Шесть лет назад мусора исполняли одни незаконные приказы, сейчас - другие.
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Не считается...вертолета не было во время задержания... "Вы можете отойти, а то я маску собираюсь снять?", - в Киеве полиция задержала мужчину, пытавшегося вплавь добраться в закрытый на карантин Гидропарк - Цензор.НЕТ 6495
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ни одно существо не дало куртку согреться
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Какую куртку, утопить надо было прямо на месте гниду.
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В честь сміливого юнака і безстрашних мєнтяків,ставимо в нашому етері цей зажигатєльний хіт :Микола Ковальський - Гідропарк
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Как-то мало мусоров задерживают одного моржа, подкрепление бы надо вызвать, человек 40 не меньше!!
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Вообще то мудак. Есть постановление Кабмина, плохое оно или хорошее, но оно принято. Нужно саблюдать и понимать что в Украине карантинные меры, чтоб не дать распространиться вирусу.
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Бумага все стерпит? Принять можно, что угодно. Но есть базовые конституционные права и свободы и механизм их ограничений, иначе никак! Завтра Вам запретят какать или прикажут каждому второму выпрыгнуть из окна! Тоже выполнять будете?
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Надо было из воды его не выпускать, хай оздоравливается по полной.
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И сново в каждом ролике журналисты стоят кучкой не соблюдая карантин.
Полицаи так-же все поголовно нарушают (на заднем плане они просто кучкуются без всякой необходимости).
Дальше можно не комментировать
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Мужик вот просто молодец! Человек с большой буквы.
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Мужчину задержали и увезли в полицейский участок в дурдом. "Ви можете відійти, бо я маску збираюся зняти?" - у Києві поліція затримала чоловіка, який намагався вплав дістатися в закритий на карантин Гідропарк - Цензор.НЕТ 8027
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Скоро Пасочка... Потеплеет... У народа в арсенале дохрена всяких кругов, матрасов, надувных лодок... Заи..ться ловить, кароче
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Державний переворот, якого ми не помітили.
Одна із фундаментальних засад демократії - принцип обмеженої влади. Полягає він в тому, що органи та посадові особи, наділені владними повноваженнями, зобов'язані діяти лише в межах Конституції.
Одна із фундаментальних засад демократії - принцип обмеженої влади. Полягає він в тому, що органи та посадові особи, наділені владними повноваженнями, зобов'язані діяти "лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами" конкретної держави. Що чорним по білому записано в частині другій статті 19 Конституції України, яку я і зацитував вище.

Здається, все гранично просто та зрозуміло. Суб'єкти владних повноважень можуть робити ТІЛЬКИ те, що їм дозволяють чи прямо приписують робити правові акти, а особи приватного права, не наділені владними повноваженнями, - все, що прямо не заборонено законом.
Конституція України, як правовий акт найвищої юридичної сили (т.зв. акт установчої влади), норми якого є нормами прямої дії (обидва приницпи закріплені в ст. 8 Основного Закону) містить невичерпний перелік прав і свобод людини і громадянина. Цьому присвячений цілий другий розділ Конституції, який може бути змінений тільки на референдумі. Стаття 22 Конституції України урочисто проголошує: "Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані", а ст. 64 уточнює: "Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України".
Конституція передбачає лише 2 (два) випадки універсального (тобто не конкретної особи, а необмеженого кола осіб) обмеження цих засадничих прав та свобод - запровадження надзвичайного або воєнного стану (ст. 64 Конституції). Рівно два. Але навіть за воєнного чи надвичайного стану не можуть бути обмежені "права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції".
Уряд своєю постановою від 2 квітня2020 р. № 255 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211" обмежив одразу низку фундаментальних прав, гарантованих Конституцією:
- право на свободу та особисту недоторканність (ст. 29 Конституції);
- право на свободу пересування (ст. 33 Конституції);
- право на свободу віросповідання (ст. 35 Конституції);
- право на мирні збори (ст. 39 Конституції);
- право на підприємницьку діяльність (ст. 42 Конституції);
- право на працю (ст. 43 Конституції);
- право на страйк (ст. 44 Конституції).
Зовсім невдовзі ми відчуємо (а деякі наші співгромадяни вже відчувають) обмеження та фактичне позбавлення права на медичну допомогу (ст. 49 Конституції), а медики - на безпечні та здорові умови праці (ст. 43 Конституції). Але обмеження та позбавлення цих прав не оформлятимуть жодним правовим актом. Тому повернемось до шедевральної постанови Кабміну № 211 (в редакції Постанови КМУ від 2 квітня 2020 р. № 255).
Отже, Уряд своїм актом обмежив наші права і свободи, порядок і випадки обмеження яких чітко встановлені Конституцією. Повторюсь, цих випадків ЛИШЕ два: надзвичайний та воєнний стан, який вводить своїм указом Президент і затверджує своїм рішенням Верховна Рада.
Отже, постанова Кабміну № 211 (в редакції Постанови КМУ від 2 квітня 2020 р. № 255) - це відверте перевищення повноважень. Бо Кабінет Міністрів, згідно з Конституцією України, зобов'язаний вживати "заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина" (пункт 2 статті 116 Конституції України), але аж ніяк не свавільно обмежувати їх.
З правової точки зору дії Кабміну Денис Шмигаль порушують щонайменше дві статті Основного Закону (6-ту та 19-ту), а також містять склад злочину, передбачений ст. 365 Кримінального Кодексу України "Перевищення влади або службових повноважень". Конституційне право називає такий вихід державного органу за межі своїх повноважень узурпацією влади, і тому стаття 60 Основного закону звільняє від відповідальності тих, хто відмовляється підпорядковуватись незаконним наказам узурпатора: "Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази."
Посилання на статтю 29 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" в преамбулі постанови КМУ від (в редакції Постанови КМУ від 2 квітня 2020 р. № 255) є нікчемним, оскільки норми законів не можуть суперечити прямим приписам Основного Закону: "Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй" (ст. 8 Конституції).
Отже, 6 квітня в країні завершиться заздалегідь оголошений державний перворот, коли неуповноважений орган державної влади обмежить наші фундаментальні права та свободи у непередбачений Конституцією спосіб, а "правоохоронні" органи почнуть застосовувати штрафні санкції за невиконання незаконних приписів.
Внесу ясність. Я не проти карантинних заходів - я всіляко за. Однак, коли ці заходи запроваджуються у відверто антиконституційний спосіб, я категорчично проти. Відносна свобода - це все, що залишилось в цій країні. Якщо ми обміняємо її та рештки права на примарний шанс вижити в умовах пандемії, вона може ніколи не повернутись на ці терени. Тоді ми остаточно перетворимось на бідну євразійську переферію. Злиденну і невільну.
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