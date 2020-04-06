 "Вы можете отойти, а то я маску собираюсь снять?", - в Киеве полиция задержала мужчину, пытавшегося вплавь добраться в закрытый на карантин Гидропарк. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, мужчина преодолел вплавь один из днепровских проливов и вышел на песчаный берег Гидропарка, где его ожидало около деяти полицейских. Мужчину задержали и увезли в полицейский участок.

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