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 Улицы Киева обрабатывают дезинфицирующими средствами круглосуточно и во всех районах, - Кличко. ВИДЕО

Улицы столицы обрабатывают дезинфицирующими средствами круглосуточно и во всех районах, а наиболее людные остановки общественного транспорта обрабатывают антисептиками дважды в день.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конфренции, отвечая на вопросы, полученные от СМИ.

"В городе ежедневно осуществляют мойку и обработку улиц. Работы ведутся круглосуточно: ночью, утром, в течение дня. И во всех районах Киева. Обрабатывают улицы специальными моющими средствами. В их составе есть компоненты, связывающие пыль, грязь, бактерии и не дающие им подняться в воздух. Также ежедневно моют все остановки общественного транспорта. Их обрабатывают антисептиками. Наиболее людные остановки обрабатывают дважды в день", - отметил Кличко.

По его словам, дезинфицируют и подземные пешеходные переходы в городе. Также коммунальные службы обрабатывают дезинфекторами подъезды в многоквартирных домах.

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"Обрабатывают дезинфекторами подъезды в домах - ручки на дверях и окнах, лифтовые кабины, перила. - Места, в которых люди касаются всего. В Киеве, напомню, 11500 жилых домов", - сказал Кличко.

Он также прокомментировал информацию, которую распространяли в социальных сетях, будто бы городские власти планируют отключить лифты в домах, чтобы остановить распространение инфекции.

"Городская власть не собирается выключать лифты. Понятно, что на лифтовых кнопках собирается много бактерий. Коммунальные управляющие компании, согласно графику, обрабатывают лифтовые кабины дезинфицирующими средствами. Если лифт в вашем доме не работает - это не значит, что его отключили городские службы. А значит, что есть неисправность и ее устраняют. С заявкой о неисправности лифта обращайтесь в контактные центры города 15-51 или 15-57", - отметил Виталий Кличко.

Источник: https://censor.net.ua/v3187015
 
 
 Топ комментарии
 
Да, только в Киеве, ведь нигде больше коронавируса нет.
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Да, только в Киеве, ведь нигде больше коронавируса нет.
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В Киеве это все видит только Кличко, по факту остальные эти дезинфекции не видят...
У нас - так не только подъезд не обрабатывается, так он уже больше полугода даже не протирается и не моется дворником. Так что не завидуйте, все это брехня Педалика
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хз,на Борщаге переходы подземные моют, и машини поливающие пару раз видел.Ну ,а дворник это личные проблемы живущих в доме,собирайте собрание в жеке и ставьте вопрос о увольнении,у меня в подьезде так и сделали,все моется,все убирается и лифт и парадняк.
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Ага, хернёй какой то, от которой потом в глотке и в носу дерет.
Ладно у меня.... Но у 81-летеней мамы....
И это наше здравоохранение......
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Это при всём при том, что она постоянно дома сидит, не выходит никуда...
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Вы бы еще за жоппу брали тек, кто плюет и сморкается на асфальт на улицах и штрафовали. Тогда заболеваемость упадет и коронавирусом и туберкулезом.
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Да уже ведь упала. Скоро у нас будет первая из 204 стран которая выздоровеет от коронавируса. Никто не смог а Украина да. "СЛАВА УКРАИНИ".
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Виталя, когда метро откроете?
Или Вы на хлорке зарабатываете?
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Да вот же пишут в середине мая снимут карантин. Тогда и откроют.
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Господа, читайте между строк )) Они готовы обрабатыать хоть 36 часов в сутки, представляете сколько на этом воруют? ))
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Да уже нечего воровать. Через пару дней примут законы для МВФ и тогда...ну Вы поняли...
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А где поливальные машины?
На проезжей части и на тротуарах лежит мелкоистертая пыль.
Дождей не было почти месяц. Каждая проезжающая машина поднимает за собой клубы пыли, как на просёлочной дороге.
Поливальные машины предназначены именно для смыва такой пыли в канализацию.
Но их упорно не применяют.
Город нужно мыть, а не деньги экономить.
Наблюдал красочную картину на ул. Антоновича 44, около остановки общественного транспорта среди бела дня рабочие мусоровоза без масок пересыпали содержимое мусорных контейнеров. При этом на людей на остановке и рабочих мусоровоза летела мусорная пыль.
И так происходит по всему городу.
Люди, скажите, а на что вы надеетесь?
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Бьіть хочу улицей,
Превратится хоть в дом.

Бьіл бьі я чистенький,

Умьітьій Виталькой Кличком
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Правда, обрабатывают не только лишь все улицы.
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- Видишь суслика?
- Нет
- И я не вижу. А он есть.
- Понял

Так и о дезинфекции в Киеве.
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Ну вот живу в Деснянськом районе, тут не видели дезинфекторов или тут не Киев, или не люди?
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в лифтах обработайте ,там обычно сцут несознательные граждане
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обрабатывать надо поручни и ручки дверей за что берется человек руками ,тратуары это бесполезное занятие
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