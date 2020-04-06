 Улицы Киева обрабатывают дезинфицирующими средствами круглосуточно и во всех районах, - Кличко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конфренции, отвечая на вопросы, полученные от СМИ.
"В городе ежедневно осуществляют мойку и обработку улиц. Работы ведутся круглосуточно: ночью, утром, в течение дня. И во всех районах Киева. Обрабатывают улицы специальными моющими средствами. В их составе есть компоненты, связывающие пыль, грязь, бактерии и не дающие им подняться в воздух. Также ежедневно моют все остановки общественного транспорта. Их обрабатывают антисептиками. Наиболее людные остановки обрабатывают дважды в день", - отметил Кличко.
По его словам, дезинфицируют и подземные пешеходные переходы в городе. Также коммунальные службы обрабатывают дезинфекторами подъезды в многоквартирных домах.
"Обрабатывают дезинфекторами подъезды в домах - ручки на дверях и окнах, лифтовые кабины, перила. - Места, в которых люди касаются всего. В Киеве, напомню, 11500 жилых домов", - сказал Кличко.
Он также прокомментировал информацию, которую распространяли в социальных сетях, будто бы городские власти планируют отключить лифты в домах, чтобы остановить распространение инфекции.
"Городская власть не собирается выключать лифты. Понятно, что на лифтовых кнопках собирается много бактерий. Коммунальные управляющие компании, согласно графику, обрабатывают лифтовые кабины дезинфицирующими средствами. Если лифт в вашем доме не работает - это не значит, что его отключили городские службы. А значит, что есть неисправность и ее устраняют. С заявкой о неисправности лифта обращайтесь в контактные центры города 15-51 или 15-57", - отметил Виталий Кличко.
У нас - так не только подъезд не обрабатывается, так он уже больше полугода даже не протирается и не моется дворником. Так что не завидуйте, все это брехня Педалика
Ладно у меня.... Но у 81-летеней мамы....
И это наше здравоохранение......
Или Вы на хлорке зарабатываете?
На проезжей части и на тротуарах лежит мелкоистертая пыль.
Дождей не было почти месяц. Каждая проезжающая машина поднимает за собой клубы пыли, как на просёлочной дороге.
Поливальные машины предназначены именно для смыва такой пыли в канализацию.
Но их упорно не применяют.
Город нужно мыть, а не деньги экономить.
Наблюдал красочную картину на ул. Антоновича 44, около остановки общественного транспорта среди бела дня рабочие мусоровоза без масок пересыпали содержимое мусорных контейнеров. При этом на людей на остановке и рабочих мусоровоза летела мусорная пыль.
И так происходит по всему городу.
Люди, скажите, а на что вы надеетесь?
Превратится хоть в дом.
Бьіл бьі я чистенький,
Умьітьій Виталькой Кличком
- Нет
- И я не вижу. А он есть.
- Понял
Так и о дезинфекции в Киеве.