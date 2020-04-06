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 Общество
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Все про:алкоголь (1542) водители (456) Геращенко Антон (1047) штраф (913)

 Патрульные задержали пьяную киевлянку на Мерседесе, ездившую со скоростью 200 км/час: "Колхозники, сука, с деревни, бл#дь, которые и на метро не ездили, пишут мне какую-то дичь". ВИДЕО

Патрульные полицейские после погони задержали пьяную киевлянку, которая регулярно публиковала в соцсетях видеозапись своей езды с превышением скорости. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет замминистра МВД  Антон Геращенко.

"Знакомьтесь, это Анна Краснова. Она киевлянка, любит танцевать, выпивать, а потом ездить на Мерседесе, зарегистрированном на ее маму, со скоростью 200 километров в час, создавая угрозу жизни других водителей и пешеходов. Не знаю, знает ли Анна Краснова о судьбе другой молодой девушки из Харькова - Алены Зайцевой, которая погубила жизни 6 украинцев и травмировала ещё 7 человек. Суд приговорил ее к 10 годам лишения свободы за это. И вместо танцев с подругами она проводит своё время в колонии. Аня любит красоваться тем, как она ездит с запредельной скоростью, и регулярно публикует видео об этом в своих социальных сетях. В ночь со 2 на 3 апреля автомобиль Анны не остановился по требованию патрульных полицейских. После короткого преследования по улицам ночного Киева, патрульные вынудили Анну остановиться. Прибор для измерения алкоголя показал, что Анна управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. По ней составлен административный протокол по статье 130 КУпАП - вождение в состоянии алкогольного опьянения. Дальше своё слово скажет суд. Эта статья предусматривает штраф в размере 10 200 гривен и лишение прав сроком на один год. Не будьте такими как Анна Краснова!" - пишет Геращенко.

"В Верховной раде находится на рассмотрении законопроект номер 2695. Если его одобрят народные депутаты, то лица, которые повторно в течении одного года будут изобличены в вождении в нетрезвом виде, вместо штрафа в 20 400 гривен, могут получить 15 суток ареста. Логика этого законопроекта в том, что для таких как Анна Краснова или Алена Зайцева, заплатить 10 или 20 тысяч гривен за то, чтоб выпивать и ездить за рулём - небольшие деньги. А вот 15 суток под арестом, возможно, остановят таких как Анна или Алена Зайцева, сохранив жизнь и здоровье тысячам украинцев" - рассказал Геращенко о предложеном МВД методе борьбы с такими водителями.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "А знаєш чому випив? Бо коронавірус", - на Закарпатье пьяный водитель едва не протаранил патрульный автомобиль. ВИДЕО регистратора

Источник: https://censor.net.ua/v3187000
 
   
 Топ комментарии
 
Штраф 10200 грн. за езду в пьяном виде, штраф 17000 грн. за неношение маски.
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Я поражаюсь, с какой скоростью вчерашние колхозницы становятся аристократками, сев на папин Мерседес)
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Под Лабуду косит , губы надула для захвата лучшего ,думает красиво .Только чуть чуть есть деньги ,то все стают на одно лицо .Обычная шлюха ищущая своего депутата .
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ну с этой всё ясно. А шо там с вчерашними террористами из Черновцов, уже наказаны ??
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- Ванька, ты опять нажрался?!...
- А я не просто пью… Я противоборствую с коронавирусом…
- Это как?!...
- Англичане определили, что короновирус погибает в течение минуты, при обработке спиртовым антисептиком… Вот я организм и обрабатываю…
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Что то подсказывает что не к добру Геращенко Зайцеву вспомнил. На видио 0.29 эта "зайка" проезжает мимо велосипедиста, а вдали где то горит жёлтый свет. Скорее всего велосипедист прицепом получит наказание. Ведь не может быть что б пьяная плюющая на правила "зайка" сама во всём виновата была?
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Вообще то надо и штрафовать и сажать. И не на 15 суток - а минимум на 3 месяца. Исправительных работ. Погрязнее и чтоб воняло сильнее.
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потенциальная убийца! ходит (ездит) по улицам с заряженным калашниковым (на мерседесе) бухая и штраф ей! занавес!!!
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Психически больное безмозглое животное.Хотя нет !! животное умнее. Это существо...Членистоногое которое надо раздавить
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Первый раз предупредить, второй - расстрелять.
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Когда слышу чьокающий, и акающий акцент хочется сломать лицо.
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Какой нафиг акцент. Ты типа в сортах дерьма разбираешься?)
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Типа есть хароший кацапский и плахой кацапский? Ахаха)))
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ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПЛОХО ВЛИЯЮТ НА ПСИХИКУ )))
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Тупорылая колхозница дорвавшаяся до мерса.

Чем быстрее влетит в столб, тем больше здоровых людей останется.
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0.31 это ни о чем, в ряде стран ЕС норма до 0.6 промилле. Но учитывая что курица носиться 200 по городу и еще и этим гордиться - ******* нафиг по полной.
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Лаври Зайцевої цій сосухє не дають спокою.... )) Цікаво вона на мерс насосала чи заробила? ))
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Для такого контингента нужно изготавливать и применять специальные трубочки, 5х20 глубокого заглатывания, привычной для них формы. На первое время закупить в сексшопе и насверлить дырок.
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Дерьмо с копыт не обтрусило , а считает себя человеком !
Нечесть свинорылая!
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Одна такая уже из Харьковского цугундера переписывается с внешним миром .
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І що ви коментатори зробите? Ви ж терпите олігархів і інших мерзотників,а це чомусь вам неподобається.
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Только лишь то , что оно слушает эти звуки из акустики с узгочелюстным воКАЛОМ - показатель отсутствия мозга в голове. Что же собой представляют ее родители , внезапно ставшие киевлянами, не трудно представить...
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только штраф по 130-1? а ка же 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку), 122-3(Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на п'ятдесят кілометрів на годину ...), и "выплывающий" из них 122-4 (Порушення, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, що спричинили створення аварійної обстановки....) - понять, простить?
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Фраза "зуб даю" ...где то это уже звучало. Может стоит эту амебу обеспечить бетонной стеной навстречу и дать возможность рысануть под 200?
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