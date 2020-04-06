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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
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 "Вот это пользу сделали для людей", - в Первомайске выстроилась километровая очередь желающих попасть на рынок. ВИДЕО

В городе Первомайске на Николаевщине после перерыва открылся центральный рынок, однако желающих попасть на него было столько, что очередь выстроилась на километр, при этом люди не соблюдали никаких дистанций.

Об этом сообщают в местные жители, передает Цензор.НЕТ.

"С 6 до 10 утра проход на рынок был беспрепятственный, в 10 утра прибежал кто-то из исполкома, дали команду полиции, закрыли ворота и началось... Люди выстроились в длиннющую очередь, не соблюдая никаких дистанций. О каком карантине может идти речь в такой ситуации", - рассказала очевидец Галина Давыдова, пишет Укринформ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Тысячи жителей Кривого Рога стоят в очереди за спецпропуском для проезда в общественном транспорте. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3186998
 
   
 Топ комментарии
 
Дикое стадо какое-то.
Чего вы туда претесь?
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да как-то по... голосовали за шута?!.. жрите суп вилкой!!!
"Вот это пользу сделали для людей", - в Первомайске выстроилась километровая очередь желающих попасть на рынок - Цензор.НЕТ 7720
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Так вот оказывается почему в Николаевской области еще не зарегистрировано ни одного зараженного, а мы все голову ломаем.
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Так вот оказывается почему в Николаевской области еще не зарегистрировано ни одного зараженного, а мы все голову ломаем.
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А когда вообще рынок закрыт был, то было лучше?
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Да хрен там.
От закрытия рынка потребность в питании не убавляется, поэтому все страждущие направляются в супермаркет, дополняя постоянных посетителей супермаркета и создавая толпы там (в закрытом помещении кстати). Некоторые ввели ограничения на количество людей...в результате очередь образуется снаружи. Не вижу чем это лучше того же рынка!
Кстати толпа на рынке, образовалась имено по причине ограничения (количество посетителей...), которые наложили на рынки!
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Если судить по видео - то явно было лучше....сейчас коронавирус хлопает в ладоши... "Вот это пользу сделали для людей", - в Первомайске выстроилась километровая очередь желающих попасть на рынок - Цензор.НЕТ 1635
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Дикое стадо какое-то.
Чего вы туда претесь?
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а это единственное место, где можно купить еду ?
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Думаете у всех есть неограниченный лимит средств? При том, что на отдельные группы товаров супермаркеты задрали цену на 60%.
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а думает у тех, кто висит друг у друга на плечах, обчихивая-обкашливая еще 3-4 соседа, будут средства лечиться-восстанавливаться? или (не дай Бог) хоронить???
супермаркеты задрали цену - согласен!...а Вы думаете на базаре нет???
это людская психология, передавшаяся нам с совка, с эпохи дефицита и наверное от искусственно устраиваемых Голодоморов... на последние деньги купить 2 мешка гречки и 5 банок олии... и пагаварить... а где ж еще можно пагаварить-поругать как не в давке!?!
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Так на базарах часто дорожче, чим у супермаркетах
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У большинства людей, закончатся средства уже через 2 недели, и это не считая того как супермаркеты загнали цены! Рынки хоть какую то конкуренцию составляли
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СОСТАВЛЯЛИ!!!!!!
Сейчас и рынки уровняют цены с барыжными маркетами.
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ЮРИЙ ГРЫМЧАК
Заместителя министра по делам временно оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака и его помощника Игоря Овдиенко задержали 14 августа 2018 года в Киеве за взятку. В Генпрокуратуре сообщили, что они вымогали деньги за влияние на чиновников Минкультуры. Грымчак за $80 тыс., используя свои связи, обещал обеспечить частной компании принятие необходимого решения. Задержанным вменяют ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Грымчака арестовали с правом выхода под залог в размере 6 млн грн, Овдиенко - 4 млн грн.
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Власти Первомайска взялись за размножение вируса среди своих граждан, молодцы, при чем безнаказанно. В Киеве ловит полиция тех кто без маски, а на периферии все пох.
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от этих дебилов что щас у власти больше вреда чем пользы
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Это точно, местные выборы должны были состояться в октябре чтоб всю соевую бестолочь выковырять из "самоуправления".
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Что бы и местные бюдэжнты рухнули через 3 месяцы? Будешь топить дровами, днепровский навозный жук.
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да как-то по... голосовали за шута?!.. жрите суп вилкой!!!
"Вот это пользу сделали для людей", - в Первомайске выстроилась километровая очередь желающих попасть на рынок - Цензор.НЕТ 7720
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Сейчас кого не спроси все говорят "не" "Оце так користь зробили для людей", - у Первомайську вишикувалася кілометрова черга охочих потрапити на ринок - Цензор.НЕТ 4797
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А хто тебе признается что его отимел козел
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Костюмчик лисого ще тоді всім зебілам какбе натякав.
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Как жалок шут, на троне короля,
Как глуп народ, который то позволил.
Роберт Бёрнс
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У меня нет другого объяснения, как то , что еврей Коломойский и еврейка Моника Зеленски сознательно утилизируют населения Украины, как по другому это можно обьяснить?
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а то шо население Украины на 73% - тупое стадо баранов, как объяснение не подходит?
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Порохобот, а давай я тебе страшную тайну открою, даже две; 1) на местах сидят поголовно представители шыкаладного цеха.2) у тебя нет мозгов.
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А , может, дебилы те, кто попёрлись на рынок...?
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Дебилов хватает везде...Но на этом видео они очень сконцентрированы...
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В АТБ є промаркована дистанція, обов'язкові маски і, головне, є кому ВИМАГАТИ дотримуватись цих вимог. На ринку завжди хаос і відсутність будь-якого контролю. Ну, а те, що завжди знайдеться купа дебілів, яким насрати на власне здоров'я - то не дивина, достатньо глянути на підсумки останніх трьох виборів президента.
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Знов "сам собі режисер" знімає відео в вертикальному положенні. ДЛБ БЛ.
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Ринки заборонені по всій Европі, який продажній дебіл дозволив працювати миколаївському? Владні жадібні корумповані злочинці ладні й рідну мати за копійчину продати.
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Аж интересно стало, что там такое продают на том рынке, чтоб в условиях эпидемии торчать в той очереди. Молодильные яблоки? Здоровую запасную печень? Мозги, в конце концов?
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Теперь понятно, почему там все за зеленого дебила проголосовали..
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Ватета не очередь, ватета зібрали всіх довбогризів в одному місці. Ну, скучили люди за базаром от і приперлися.
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Так идиоты на местах всегда были ,есть и будут ...эти люди просто не толпиться в этой очереди а пойти к тому кто это дело организовал и спросить зачем ,может это агенты ФСБ соорудили данную ситуейшен ... "Оце так користь зробили для людей", - у Первомайську вишикувалася кілометрова черга охочих потрапити на ринок - Цензор.НЕТ 2733
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что еще за первомайск такой? а ленинского там нету?
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Ленина там ещё в феврале 14-го снесли.
Мой родной город.
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Об'єднання в одне місто

Ольвіополь, Богопіль та Голта як окремі поселення проіснували до 1919 року. Цього року на мітингу 1 травня було прийняте рішення про об'єднання всіх трьох частин в одне місто і на честь дня солідарності трудящих назвати його Первомайськом.
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Вот какая гадкая власть,согнала тысячи людей на базар,фашизды.
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мне вот интересно, что на этом рынке протается такое чего нельзя купить в супермаркете?
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Там туса со всех окрестных сёл. Особенно по воскресеньям... Там всего хватает и того чего нельзя купить в супермаркете тоже.
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а что именно, кроме коз-собак-кроликов?
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Ну счас рынки вполне себе конкурент оуевшим маркетам ... А у народа, особенно 73%, баблишко уже того ...
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ну т.е. если ради того чтоб сэкономить пару гривен, народ не боится коронавируса, а когда в село возвращается здоровый заробитчанин и садится на самоизоляцию то это же стадо готово его сжечь вместе с хатой - жители села напали на приехавшего заробитчанина
Это все что надо знать о "мудром нариде".
Такой нарид заслуживает и Зеленского и Коломойского.
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Многие знают друг друга, имеют свои договорняки и едут к конкретному человеку за конкретным товаром ... Например запчасти к очень разной технике...
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сейчас весна - всякие там семена специфичные и рассады - то, чего точно нет в супермаркетах, да и продукты как правило более свежие
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А можеш уточнить какая влада, соевая или зелёная?
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Ну ты то голосовал за правЕльную, за соевую владу...че не рад то?
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и какие выводы ты сделал?
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а шо у вас Зеля мэром подрабатывает, а соевые депутаны резко стали слугами урода?
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теперь понимаете...почему одновременно пропадают масло, сахар, мука? почему делается искусственный ажиотаж? подогревается недовольство? и это карантин... да??? ужесточение))
потому что без очереди, с давкой, паники и угрозы для жизни.. ни сахар ни масло ни мука ни туалетная бумага - не представляют никакого стратегического ажиотажного интереса...
на том рынке может быть на 5 грн что-то и дешевле...но убиваться-матюкаться...это ж оно! это ж жизненно важно... ))) пипец, дурні люди!!!!
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Наша бубочка не виноват, то всё Порох.
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Продукти поштою? - ні не чули . Поштомати під кожним будинком + нормальна логістика , перетворюють магазини і ринки в непотріб 👍😁
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Широко живет население Украины.
Устлало покупать хамон и пармезан в супермаркетах, устало от отборх шампанских вин.
Ведь так?
Ведь верно?
Ведь это потому, что денег у украинцев куры не клюют люди на рынок в очередь встают?
Неужто они смерти от голода боятся больше, чем смерти от коронавируса?
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