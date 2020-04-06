 "Вот это пользу сделали для людей", - в Первомайске выстроилась километровая очередь желающих попасть на рынок. ВИДЕО

Об этом сообщают в местные жители, передает Цензор.НЕТ.

"С 6 до 10 утра проход на рынок был беспрепятственный, в 10 утра прибежал кто-то из исполкома, дали команду полиции, закрыли ворота и началось... Люди выстроились в длиннющую очередь, не соблюдая никаких дистанций. О каком карантине может идти речь в такой ситуации", - рассказала очевидец Галина Давыдова, пишет Укринформ.

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