 "Вот это пользу сделали для людей", - в Первомайске выстроилась километровая очередь желающих попасть на рынок. ВИДЕО

Об этом сообщают в местные жители, передает Цензор.НЕТ.
"С 6 до 10 утра проход на рынок был беспрепятственный, в 10 утра прибежал кто-то из исполкома, дали команду полиции, закрыли ворота и началось... Люди выстроились в длиннющую очередь, не соблюдая никаких дистанций. О каком карантине может идти речь в такой ситуации", - рассказала очевидец Галина Давыдова, пишет Укринформ.
От закрытия рынка потребность в питании не убавляется, поэтому все страждущие направляются в супермаркет, дополняя постоянных посетителей супермаркета и создавая толпы там (в закрытом помещении кстати). Некоторые ввели ограничения на количество людей...в результате очередь образуется снаружи. Не вижу чем это лучше того же рынка!
Кстати толпа на рынке, образовалась имено по причине ограничения (количество посетителей...), которые наложили на рынки!
Чего вы туда претесь?
супермаркеты задрали цену - согласен!...а Вы думаете на базаре нет???
это людская психология, передавшаяся нам с совка, с эпохи дефицита и наверное от искусственно устраиваемых Голодоморов... на последние деньги купить 2 мешка гречки и 5 банок олии... и пагаварить... а где ж еще можно пагаварить-поругать как не в давке!?!
Сейчас и рынки уровняют цены с барыжными маркетами.
Заместителя министра по делам временно оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака и его помощника Игоря Овдиенко задержали 14 августа 2018 года в Киеве за взятку. В Генпрокуратуре сообщили, что они вымогали деньги за влияние на чиновников Минкультуры. Грымчак за $80 тыс., используя свои связи, обещал обеспечить частной компании принятие необходимого решения. Задержанным вменяют ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Грымчака арестовали с правом выхода под залог в размере 6 млн грн, Овдиенко - 4 млн грн.
Как глуп народ, который то позволил.
Роберт Бёрнс
Мой родной город.
Ольвіополь, Богопіль та Голта як окремі поселення проіснували до 1919 року. Цього року на мітингу 1 травня було прийняте рішення про об'єднання всіх трьох частин в одне місто і на честь дня солідарності трудящих назвати його Первомайськом.
Это все что надо знать о "мудром нариде".
Такой нарид заслуживает и Зеленского и Коломойского.
потому что без очереди, с давкой, паники и угрозы для жизни.. ни сахар ни масло ни мука ни туалетная бумага - не представляют никакого стратегического ажиотажного интереса...
на том рынке может быть на 5 грн что-то и дешевле...но убиваться-матюкаться...это ж оно! это ж жизненно важно... ))) пипец, дурні люди!!!!
Устлало покупать хамон и пармезан в супермаркетах, устало от отборх шампанских вин.
Ведь так?
Ведь верно?
Ведь это потому, что денег у украинцев куры не клюют люди на рынок в очередь встают?
Неужто они смерти от голода боятся больше, чем смерти от коронавируса?