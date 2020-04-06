 Средний темп прироста больных на COVID-19 составляет 27%, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
"Если мы посмотрим на ситуацию в мире, то мы имеем 1 млн 276 тыс. случаев: за день был прирост 73,5 тыс. случаев в сутки. Средний темп прироста за последние 12 дней в Украине составляет 27%, а за последние сутки мы имеем прирост 7%", - отметил он.
По его словам, если посмотреть динамику роста в мире, то количество новых случаев в Италии и Испании существенно замедлилось, в то же время, в нескольких европейских странах растет количество смертельных случаев, в частности во Франции, Великобритании и Швеции.
"В частности растет количество летальных случаев во Франции, это плюс 518 за сутки, в Великобритании - плюс 621 случая за сутки, и в Швеции растет количество летальных случаев", - добавил Ляшко.
Назови цифры, всего две:
- сколько всего людей умерли в Украине за последний месяц;
- и сколько из них были моложе 70 лет, умерев от макароно-вируса ?
Когда ты назовёшь эти две цифры, все вопли про "пандемию" можно спустить в унитаз.
Варадкар походить із родини медиків. Його батько - лікар-терапевт, а мати - медсестра. Свою базову освіту майбутній прем'єр Ірландії отримав на медичному факультеті дублінського Трініті коледжу. Диплом терапевта був виданий йому в 2010 році, а три роки після того він був виключений з лікарського реєстру, так як пішов у політику.
Наприкінці березня Національна санітарна служба оголосила кампанію з набору людей, що мають медичну кваліфікацію, щоб забезпечити кадрові резерви в умовах епідемії коронавірусу, що розповсюджується. Допомогти організації погодилися 50 тисяч осіб. Серед них і голова уряду Ірландії.
"Прем'єр буде займатися лікарською практикою раз в тиждень відповідно до наявної у нього кваліфікації", - йдеться в публікації.
Перший випадок зараження коронавірусом нового виду був виявлений в Ірландії 29 лютого, а перша смерть зафіксована 11 березня. Загальна кількість хворих на території Ірландії досягла позначки 4994, а число смертей - 158.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/370907-cherez_koronavirus_premjer_irlandiji_bude_pratsjuvati_likarem
...пора й "нашого" КЛОУНА повернути до цирку ...
Варадкар походить із родини медиків. Його батько - лікар-терапевт, а мати - медсестра. Свою базову освіту майбутній прем'єр Ірландії отримав на медичному факультеті дублінського Трініті коледжу. Диплом терапевта був виданий йому в 2010 році, а три роки після того він був виключений з лікарського реєстру, так як пішов у політику.
Наприкінці березня Національна санітарна служба оголосила кампанію з набору людей, що мають медичну кваліфікацію, щоб забезпечити кадрові резерви в умовах епідемії коронавірусу, що розповсюджується. Допомогти організації погодилися 50 тисяч осіб. Серед них і голова уряду Ірландії.
"Прем'єр буде займатися лікарською практикою раз в тиждень відповідно до наявної у нього кваліфікації", - йдеться в публікації.
Перший випадок зараження коронавірусом нового виду був виявлений в Ірландії 29 лютого, а перша смерть зафіксована 11 березня. Загальна кількість хворих на території Ірландії досягла позначки 4994, а число смертей - 158.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/370907-cherez_koronavirus_premjer_irlandiji_bude_pratsjuvati_likarem
...пора й "нашого" КЛОУНА повернути до цирку ...
Супер!
Але чому дезінфікують тільки центральні вулиці Києва, що, в інших місцях немає живих людей, чи може там живуть люди іншого сорту?
Де ділись звичайні поливальні машини, та чому для поливання використовують спецтехніку нацгвардії, якої точно не вистачить?