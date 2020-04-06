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 Политика Украины
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 Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом: за минувшие сутки шесть человек умерли, трое - выздоровели. ВИДЕО

Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Цензор.НЕТ предлагает запись брифинга.

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По данным Минздрава, на утро 6 апреля в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки были зафиксированы 68 новых случаев.

"Выздоровели за прошедший день три человека, умерло - шесть человек... Вчера умер мужчина 71 год, мужчина 60 лет с сердечно-сосудистым заболеванием, женщина 84 года с сопутствующей патологией, мужчина 77 лет с сердечно-сосудистым заболеванием", - сказал Ляшко.

"Достаточно часто и достаточно много вопросов сегодня касается людей, которым постановлением о новых условиях карантина на территории Украины запрещено выходить из дома... людям старше 60 лет; кроме тех, кто работает на объектах критической инфраструктуры для обеспечения жизнедеятельности государства на улице", - сказал Ляшко.

Он привел несколько примеров из вчерашней статистики по летальности, вспомнив по крайней мере четырех человеках пожилого возраста, которые имели хронические заболевания и умерли от коронавируса в течение последних 24 часов.

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"У людей старше 60 лет в Украине, к сожалению, у большинства есть хронические заболевания. Эти хронические заболевания приводят к несовместимых с жизнью состояний при подключении коронавирусной болезни. Именно поэтому было принято решение - для того, чтобы исключить риск инфицирования людей старше 60 лет, которые имеют хронические заболевания и без них, принято решение не выходить им за пределы своего жилого дома. Это ограничит риск инфицирования и спасет жизнь нашим гражданам", - подчеркнул замминистра.

По его словам, в Украине изготовили около 20 тыс. ПЦР-тестов, которых хватит, чтобы провести два миллиона тестирований на наличие коронавируса COVID-19. Всего отечественный производитель намерен выпускать около тысячи ПЦР-тестов в сутки.

"Процедура (похорон умерших с коронавирусом. - Ред.) будет четко прописана в постановлении главного государственного санитарного врача, но алгоритм уже утвержден распоряжением руководителя по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В наших рекомендациях на сегодняшний день прописано, что в случае значительного выделения физиологических жидкостей из тела умершего человека, оно должно быть вложено в герметичный мешок, после этого кладется в гроб", - сказал Ляшко.

Он отметил, что все, кто контактируют с телом умершего человека, должны быть одеты в средства индивидуальной защиты.

Источник: https://censor.net.ua/v3186976
 
 
 Топ комментарии
 
Везде рассказывают что смертность от 2 % до 5.5 %. Но если 2 умирают, а один выздоравливает то смертность 66 %. В Европе 21 % умерших и 79 % выздоровевших. Это какая-то хитрая математика ? Или просто называют низкие цифры чтобы не было паники ?
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Вот вот, а Комаровский это осовремененный Кашпировский!
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Верить совковым статистам себя не уважать
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Эти брифинги уже до Конца Света. Так как вирус с нами навсегда то такие сводки будут всегда с нами....
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Везде рассказывают что смертность от 2 % до 5.5 %. Но если 2 умирают, а один выздоравливает то смертность 66 %. В Европе 21 % умерших и 79 % выздоровевших. Это какая-то хитрая математика ? Или просто называют низкие цифры чтобы не было паники ?
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Подивіться у вікі про різницю між смертністю і летальністю. Окрім того точну цифру можуть сказати коли пік захворювання пройде і набереться більш-менш необхідне число для статистики. Поки-що статистичні дані взяті з досвіду інших країн. Паніки у нас насправді і не повинно бути. Бо вірус появився в Китаї ще до Нового року. І у нас він певно вже давно "фунциклює". Але коли китайці показали світу страшну картинку (вони знають для чого це робили), то зеленське привезло показово в Нові Санжари кілька десятків. Певно в надії заразити непокірну Полтавську область. Трохи є хворих, але більшість приїхало із Європи. ТОді зеленське обьявило, що тих хто лазить по світу не пустять в Україну. Нервні і туристи рвонули бігом поки не закрили кордони. В той час, як я розумію, кордон із ордло і росією ще відкритий (там же наші люді). І все одно буйства вірусу, епідемії тобто, нема. Є лише істерія по телевізору.
До речі: ті, хто легально працює в Європі і хто трохи розумніший - сидять там.
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Лайфхак для власти - если тестить меньше больных а лучше по максимуму игнорировать и госпитализировать здоровых то можно существенно улучшить статистику показав всему миру силу украинской медицины. ))
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За последние сутки в России выявлено 954 случая коронавируса, за все время болезнь диагностировали у 6343 человек. 406 выздоровели (плюс 51 человек за сутки), 47 человек погибли (за сутки - двое, это жители Коми и Подмосковья)
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идёт зомбирование - дело Чумака живёт! Главное - делать прыпез.еное лицо...

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люди - ставьте 3-х литровые банки с водой под телефизором и потом в течение дня пейте эту воду...
помогает...
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Вот вот, а Комаровский это осовремененный Кашпировский!
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Только в Украине количество умерших превышает количество выздоровевших. Это приговор министерству захоронения и зелёным.
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В Британії померло 4900, одужало 135 ! Також померло більш ніж одужало в Нідерландах, Швеції, Бразилії, Португалії,Індонезії, Еквадорі, Ірландії, Філіпінах, Алжирі, Норвегії, Домінікані, коли Україна встигла захопити ці всі країни?
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ВАЖНО
Советую посмотреть на ivi.ru фильм Териус у меня за спиной 1 сезон 10 серия с 52 минуты.Фильм 2018 года.И из корона-вирусом все станет на свои места и откуда он взялся.
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Статистика - дело лукавое.Мне хотелось бы знать рекорды выздоровевших среди пожилых.Большинство молодых переносят заразу легче.А вот пожилые?Сколько из выздоровевших после ИВЛ?Ведь именно выжившие пожилые -показатель уровня медицины.
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Верить совковым статистам себя не уважать
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Срочно раздать всем от 60-ти бесплатно герметичные мешки для гробов и не париться,ляшку на вырост...
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Каждый день сообщают, что умирает в два раза больше, чем выздоравливают.. И Позавчера и вчера и сегодня ... И говорят, что смертность 2%.
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, в Украине изготовили около 20 тыс. ПЦР-тестов, которых хватит, чтобы провести два миллиона тестирований на наличие коронавируса COVID-19. Источник: https://censor.net.ua/v3186976

Це як?? 20 тисячами тестів ми протестуємо 2 мільони? Це по десять разів однією тестсистемою?? Чи як?? Блін.. Що в вас з мізками, влада?? Корона??
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