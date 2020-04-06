 Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом: за минувшие сутки шесть человек умерли, трое - выздоровели. ВИДЕО

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По данным Минздрава, на утро 6 апреля в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки были зафиксированы 68 новых случаев.

"Выздоровели за прошедший день три человека, умерло - шесть человек... Вчера умер мужчина 71 год, мужчина 60 лет с сердечно-сосудистым заболеванием, женщина 84 года с сопутствующей патологией, мужчина 77 лет с сердечно-сосудистым заболеванием", - сказал Ляшко.

"Достаточно часто и достаточно много вопросов сегодня касается людей, которым постановлением о новых условиях карантина на территории Украины запрещено выходить из дома... людям старше 60 лет; кроме тех, кто работает на объектах критической инфраструктуры для обеспечения жизнедеятельности государства на улице", - сказал Ляшко.

Он привел несколько примеров из вчерашней статистики по летальности, вспомнив по крайней мере четырех человеках пожилого возраста, которые имели хронические заболевания и умерли от коронавируса в течение последних 24 часов.

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"У людей старше 60 лет в Украине, к сожалению, у большинства есть хронические заболевания. Эти хронические заболевания приводят к несовместимых с жизнью состояний при подключении коронавирусной болезни. Именно поэтому было принято решение - для того, чтобы исключить риск инфицирования людей старше 60 лет, которые имеют хронические заболевания и без них, принято решение не выходить им за пределы своего жилого дома. Это ограничит риск инфицирования и спасет жизнь нашим гражданам", - подчеркнул замминистра.

По его словам, в Украине изготовили около 20 тыс. ПЦР-тестов, которых хватит, чтобы провести два миллиона тестирований на наличие коронавируса COVID-19. Всего отечественный производитель намерен выпускать около тысячи ПЦР-тестов в сутки.

"Процедура (похорон умерших с коронавирусом. - Ред.) будет четко прописана в постановлении главного государственного санитарного врача, но алгоритм уже утвержден распоряжением руководителя по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В наших рекомендациях на сегодняшний день прописано, что в случае значительного выделения физиологических жидкостей из тела умершего человека, оно должно быть вложено в герметичный мешок, после этого кладется в гроб", - сказал Ляшко.

Он отметил, что все, кто контактируют с телом умершего человека, должны быть одеты в средства индивидуальной защиты.