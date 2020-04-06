 Елизавета II на фоне распространения COVID-19 призвала британцев к самодисциплине, это ее пятое обращение к народу за 67 лет правления. ВИДЕО

Телеобращение заранее записали в Виндзорском замке, куда 93-летняя королева переехала из Лондона после начала эпидемии, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

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По словам королевы, страна сейчас переживает непростые времена, которые "кое-кому принесли горе, многим - финансовые трудности, а всем нам - огромные изменения в нашей повседневной жизни".

Она призвала британцев сохранять бодрость духа и солидарность, и выразила надежду на то, что страна с "гордостью" перенесет испытания, "и те, кто придет нам на смену, скажут, что нынешнее поколение британцев было столь же сильным, как и прежние".

Королева также обратилась со словами благодарности к медикам и всех, кто помогает пострадавшим от эпидемии.

За почти 68 лет, которые королева находится на троне, она лишь в пятый раз обратилась к народу с подобной речью. Последний раз это было в 2012 году по случаю 60-го юбилея ее пребывания на престоле.

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Также Елизавета II обращалась к народу в 2002 году, когда умерла ее мать, после смерти принцессы Дианы в 1997 году и во время войны в Персидском заливе в 1991 году.

Во время Второй мировой войны в 1940 году принцесса Елизавета, которой тогда было 14 лет, вместе с сестрой обращалась по радио к британским детям.

Отметим, что по состоянию на 5 апреля в Великобритании зафиксировали 48 406 случаев заражения коронавирусом. 4943 человека умерли, 229 - выздоровели.