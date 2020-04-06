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 Елизавета II на фоне распространения COVID-19 призвала британцев к самодисциплине, это ее пятое обращение к народу за 67 лет правления. ВИДЕО

Королева Великобритании Елизавета II вечером 5 апреля выступила со специальным обращением к народу в связи с эпидемией коронавируса.

Телеобращение заранее записали в Виндзорском замке, куда 93-летняя королева переехала из Лондона после начала эпидемии, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

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По словам королевы, страна сейчас переживает непростые времена, которые "кое-кому принесли горе, многим - финансовые трудности, а всем нам - огромные изменения в нашей повседневной жизни".

Она призвала британцев сохранять бодрость духа и солидарность, и выразила надежду на то, что страна с "гордостью" перенесет испытания, "и те, кто придет нам на смену, скажут, что нынешнее поколение британцев было столь же сильным, как и прежние".

Королева также обратилась со словами благодарности к медикам и всех, кто помогает пострадавшим от эпидемии.

За почти 68 лет, которые королева находится на троне, она лишь в пятый раз обратилась к народу с подобной речью. Последний раз это было в 2012 году по случаю 60-го юбилея ее пребывания на престоле.

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Также Елизавета II обращалась к народу в 2002 году, когда умерла ее мать, после смерти принцессы Дианы в 1997 году и во время войны в Персидском заливе в 1991 году.

Во время Второй мировой войны в 1940 году принцесса Елизавета, которой тогда было 14 лет, вместе с сестрой обращалась по радио к британским детям.

Отметим, что по состоянию на 5 апреля в Великобритании зафиксировали 48 406 случаев заражения коронавирусом. 4943 человека умерли, 229 - выздоровели.

Источник: https://censor.net.ua/v3186940
 
   
 Топ комментарии
 
А давайте нашего клоуна с этой мужественной женщиной сравним. Ложь, трусость,метания из стороны в сторону и ,самое главное, полная потеря рассудка.
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Это мечта всех свинособак и 73 процентных малороссов
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+ COVID-19 Що це, Кара за все добре?

Так?
Ні? - Ото ж бо!
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ну, там Софійку, чи Марусю - то ясно за шо: за обісраний памперс бубочки
а його за шо?
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А давайте нашего клоуна с этой мужественной женщиной сравним. Ложь, трусость,метания из стороны в сторону и ,самое главное, полная потеря рассудка.
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А давайте Зелю на трон! Ничего решать нельзя ему будет. И премьером кто будет? А-ну, петики!
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Зеленский - глава государства. С бабушкой Елизаветой формально они равны. Никуда его двигать не надо кроме как в крематорий.
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Ты написал,что ты и твоя семья выздоровели после коронавирусной инфекции. Может, Цензору нужно взять интервью у такой семьи?
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Ты лжив и жалок. И пофиг, что ты этого не осознаешь.
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У тебя истерика. Может тогда цензору с половиной страны интервью затеять? Вирус СТРАХА поразил и тебя.
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Королева призвала британцев сохранять бодрость духа и солидарность, и выразила надежду на то, что страна с "гордостью" перенесет испытания...

Номинально королева является главой Великобритании...
Где запрещающие и истерические вопли со стороны главы Великобритании, как у нас? Нет.
У нас, если выступают Зеля или премьер Шмыгаль или даже Кличко, то обязательно какой нибудь запрет впаривают или маразм.
Один маски всех заставляет одеть и сидеть дома.
Другой впаривает запрет на нахождение на улице без маски, штрафы и обязательное ношение паспорта...
Третий вообще закрыл метро, общественный транспорт и хочет вообще запретить ездить на своих автомобилях людям.
В Лондоне же метро не закрыто, а закрыто только 40 станций из 240.
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