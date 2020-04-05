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 С 6 апреля для учащихся средних и старших классов начинает работу "Всеукраинская школа онлайн", - Елена Зеленская. ВИДЕО

6 апреля, в 10:00, для всех украинских школьников средних и старших классов, а также для всех желающих, начнет работу "Всеукраинская школа онлайн".

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила супруга Президента Украины Елена Зеленская, информирует Цензор.НЕТ.

"Более 40 учителей записали для вас видеоуроки по 11 школьным предметам и приложили все усилия, чтобы сделать их интересными и полезными", - отметила Зеленская.

Каждое утро, в 10:00, с понедельника по пятницу, уроки будут транслировать такие украинские телеканалы:

5-й класс - "Плюсплюс" и "112 Украина"
6-й класс - ZOOM и NewsOne
7-й класс - ZIK и "5 канал"
8-й класс - "Индиго" и УНИАН
9-й класс - "Рада" и UA: Культура
10-й класс - UA: Первый
11-й класс - М1

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Всеукраинская школа онлайн": видеоуроки будут доступны для школьников из ОРДЛО и временно оккупированного Крыма, - ОП

Все уроки можно будет посмотреть на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube, на медиасервисах и интернет-платформах 1 + 1 video, ТСН.ua, УНИАН, а также на Megogo и oll.tv, на которых уроки "Всеукраинской школы онлайн" будут бесплатно доступны даже для незарегистрированных пользователей.

Источник: https://censor.net.ua/v3186912
 
   
 Топ комментарии
 
Ровно таким же боком как и квартальные кловуны к политике.
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А тепер усі виконують тільки не свою роботу, бо за свою треба відповідати!
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А почему елена зеленская...почему не моя жена например ...у нее 20 лет работы в школе?
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А вот и духовная наставница зеленской...передача пидагогических традиций можна сказать..
Із 6 квітня для учнів середніх і старших класів розпочинає роботу "Всеукраїнська школа онлайн", - Олена Зеленська - Цензор.НЕТ 2520
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т.ж. видосики взялась снимать, как и Зечмо?
в Швеции хорошо оттянулась? Із 6 квітня для учнів середніх і старших класів розпочинає роботу "Всеукраїнська школа онлайн", - Олена Зеленська - Цензор.НЕТ 3719
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Жаль, что названия книжек не разглядеть на заднем плане. Или это фотообои в расейском посольстве в Швеции?
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Так что, учителей увольнять, школы закрывать. Школа будет в телевизоре.
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О. Уже и эвакуировавшаяся пытается вставить 5 копеек,изображая нужную деятельность. Совсем у муженька рейтинг того?
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А як дітям дивитися уроки там, де відключили українські канали на супутнику? Просити Росію в свої програми ставити?
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