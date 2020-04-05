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 Более тысячи тест-систем и 300 литров дезинфицирующих средств передает фонд "Открой Украину" больницам Черновцов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Завтра больницам города Черновцы будет передано более 1000 сертифицированных тест-систем для диагностики пациентов с подозрением на COVID-19 и 300 литров дезинфицирующих средств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Фонда Арсения Яценюка "Открой Украину".

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"Сегодня Фонд Арсения Яценюка "Открой Украину" направляет свою работу на оказание помощи Черновицкой области как наиболее пораженной коронавирусом территории. Мы приобщаемся к совместной борьбе с недугом, как и тысячи других сознательных украинцев. Будьте сознательными, в этом так нуждается Украина", - отметила директор Фонда Рамина Шут.

В целом город Черновцы от Фонда Арсения Яценюка "Открой Украину" получил 15 тысяч перчаток, 1 тысячу респираторов FFP3 и 200 комплектов защитных костюмов для медицинского персонала, более тысячи сертифицированных тест-систем для определения COVID-19 и 300 литров средств для дезинфекции.

Отмечается, что первая партия помощи была доставлена ​​20 марта в Черновицкую городскую больницу №1, которая определена базовой для лечения больных COVID-19.

Более тысячи тест-систем и 300 литров дезинфицирующих средств передает фонд Открой Украину больницам Черновцов 01

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Более тысячи тест-систем и 300 литров дезинфицирующих средств передает фонд Открой Украину больницам Черновцов 02
Более тысячи тест-систем и 300 литров дезинфицирующих средств передает фонд Открой Украину больницам Черновцов 03
Более тысячи тест-систем и 300 литров дезинфицирующих средств передает фонд Открой Украину больницам Черновцов 04
Более тысячи тест-систем и 300 литров дезинфицирующих средств передает фонд Открой Украину больницам Черновцов 05

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Напомним, по данным МОЗ, на утро 5 апреля подтвержден 1251 случай COVID-19 в Украине, 32 человека умерли, 25 - выздоровели. В Черновицкой области - 220 случаев.

Источник: https://censor.net.ua/v3186911
 
   
 Топ комментарии
 
Яценюк надав допомогу, а слуги народу?
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Может вот так вот, с миру по нитке и обеспечат больницы. Главное, чтобы использовалось по назначению.
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У Києві "слуги" збирають маски у волонтерів і відправляють пенсіонерам від свого іменіБолее тысячи тест-систем и 300 литров дезинфицирующих средств передает фонд "Открой Украину" больницам Черновцов - Цензор.НЕТ 6053
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Совет форумчанПравила форума
 
Думаю 3енелейссуие "новые лица " не успеют .
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Границу немножко обустроили , а насчет стены- ваш сареазм неуместен , поскольку разумным людям понятно - что стена ооочень затратная , и дажэ в военном плане неэфективная.
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Так это Яценюк и порох скупили все медикаменты, что их теперь в аптеке не купишь, вот негодяи. Более тысячи тест-систем и 300 литров дезинфицирующих средств передает фонд "Открой Украину" больницам Черновцов - Цензор.НЕТ 3705
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Яценюк надав допомогу, а слуги народу?
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спецоперация против Пороха закончилась - все свободны..

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БОЛЬШЕ ВАМ НИКТО НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЭН ,
,
( до следующих выборов ).
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вони дуже бідні Понад тисячу тест-систем і 300 літрів дезінфекційних засобів передає фонд "Відкрий Україну" лікарням Чернівців - Цензор.НЕТ 7202 а їхня бабушка дуже скупа
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украл миллион тероадрахм и вернул пол шекеля. хорошо получается, по реформаторски.
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а еще 24 вилл в асашай и 20+ хедшотов в чечне, Яценюк он такой.
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Может вот так вот, с миру по нитке и обеспечат больницы. Главное, чтобы использовалось по назначению.
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Напоминает СПИД в 90-х, когда все пиарились на одноразовых шприцах.
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С паршивой овцы,хоть шерсти клок.Бойтесь данайцев дары приносящих.
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не так. ботесь маланцев о мире говорящих.
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У Києві "слуги" збирають маски у волонтерів і відправляють пенсіонерам від свого іменіБолее тысячи тест-систем и 300 литров дезинфицирующих средств передает фонд "Открой Украину" больницам Черновцов - Цензор.НЕТ 6053
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Классная лексика у твоей порохнявой подружки.
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ага....
лексика опустившейся привокзальной пьяной шмары, в прошлом учительницы руського изыка где то в Саратове... Понад тисячу тест-систем і 300 літрів дезінфекційних засобів передає фонд "Відкрий Україну" лікарням Чернівців - Цензор.НЕТ 2439
После таких постов хочется бить ногами Петра Лексеевича, не смотря как ты к нему относился до этого...
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Правда завжди гірка, колюча та неприємна.
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Якась окацаплена ця Ірка, на матєрном чеше шо дихає. Мірко, хоч вона твоя подружка, ховай подалі це лайливе непорозуміння, у Порошенка і без неї рейтинг навіть не на рівні плінтуса.
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Під час епідемії кожен допомагає людям як може.Более тысячи тест-систем и 300 литров дезинфицирующих средств передает фонд "Открой Украину" больницам Черновцов - Цензор.НЕТ 1756
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Порошенко у 2019 роц перевiв з бюджету на благодiйний фонд самого себе 1лярд бюджетних коштiв на фонд Марини 700 ярд грв Тому пiаряться за нашi з вами кошти
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То де кримінальні справи по даному факту? У нас же тепер чесна влада Зеленського вже цілий рік.
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Необхідно, що усі меценати в нашій державі скинулись копійкою та допомогли запустити київський завод "Буревісник", який виробляв апарати штучної вентиляції легень.

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Пэтя и парашенка уже спешат на помощь.жди.
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Что то не видно информации о благотворительных фондах Коломойского или 95 Квартала
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Накрали, а теперь благотворительность проявляют.
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ПУСКАЙ 3енелейсские " новые лица " НАЗАД и ЗА СВОИ ДЕНЬГИ ( а не за счет украинцев ) ВЫКУПЯТ с Италии то что три месяца продавали ..
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Когда были не равные кровопролитные бои за донбасс- зенелейсские в мацкве на корпоративах зажигали..
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а твой цадик бабло в офшерах перепрятывал.
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БАНКОВССКИЕ РЕКВЕЗИТЫ В СТУДИЮ !
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или в ПРОКУРАТУРУ ?!
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ужэ 3енелейсскому 43 годика.
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Мірко зараза, не гаси остаточно рейтинг невдахи Порошенка, залиш йому хоч якийсь мізерний шанс не стати політичним трупом.
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А, голосували, як Путін приказав? «Только нє Порошенко»?...
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Чи, наперекір ворогу?.
???
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY

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. https://www.youtube.com/watch?v=v1OD4DFRrq0
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop

.
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
...?????????????????????????????????????????????????!!!!!!!!!!!!!
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Яценюку нужно поставлять тесты по его помпезному "Новому шёлковому пути". Заодно пусть поезд найдёт, который по нему ушёл и с концами.
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Рамина не шутит!Яценюк,земеля,ты ж не зеля, типа уважуха,спирту добавь тока
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Міцно цвяшки забиті Г+Г сидять в головах лохторату.
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від прикордонного забору трохи грошей лишилося
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