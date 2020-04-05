 Полиция предъявила подозрение в хулиганстве мужчине, бросившему кассиру в лицо мелочь. ВИДЕО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал замглавы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"После допроса в полиции и предъявление подозрения в хулиганстве, полтавской хам, бросивший в лицо кассиру горсть монет, принёс свои извинения. От былой спеси не осталось и следа. Думаю, что суд учтёт это при вынесении обвинительного приговора. Благодарю коллектив Полтавской полиции за хорошую службу и своевременную, а также за адекватную реакцию на хулиганство и издевательство над женщиной", - рассказал Геращенко.
"Работниками полтавской полиции 3 апреля, во время мониторинга сети Интернет, был обнаружен фрагмент видео, на котором зафиксирован факт совершения правонарушения посетителем супермаркета, расположенного в областном центре. По факту правонарушения следователями Полтавского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). В ходе досудебного расследования полицейскими установлены очевидцы и потерпевшая женщина, а также лицо, причастное к правонарушению. Им оказался 49-летний житель города Полтава. Во время общения с полицейскими фигурант дал показания и признал свою вину. Продолжается досудебное расследование. В случае доказательства вины мужчины, ему может грозить наказание в виде штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет", - сообщили в полиции Полтавщины.
"Зашел купить бутылку воды. У меня не было мелких денег. Я дал ей (продавщице. - Ред.) 100 грн. Она спросила: "Нет у вас 12 грн". Я сказал нет. Она: "Ну тогда..." И начала отсчитывать мелочью. Когда я спросил, это вы специально делаете. Она мне: "Это ваша сдача в национальной валюте". И тут же она обслуживает при мне других людей и дает сдачу бумажными деньгами. Я уже собрал эти деньги, чтобы уходить и она в последнюю минуту: "Та иди уже". Меня уже взорвало. Я не смог сдержаться", - рассказал о причинах своего поступка житель Полтавы Сергей.
зебилы внедряют паРашу здесь...
Если положенно писать Россия, я так и пишу)
Между нами есть небольшая разница, я воевал против кадыровцев лицом к лицу, а ты испугался бы одного их вида)))
http://tribunal-today.ru/16065/
да, это как следствие того что покупателя нужно обслужить в максимально короткок время
По тем же правилам к работе кассир (продавец, магазин и т.п.) обязана приступать имея в наличии достаточное число купюр для выполнения своих обязанностей.
кассир ОБЯЗАНА давать сдачу минимальным набором купюр.
Если у неё нет такой возможности - она обязана обратиться к администратору.
Эта тварь-курица-кассир спровоцировала человека (что не показано на предыдущем времени видео - выхвачен только конец).
Жирная Антона Г. тренирует быдлоэлекторат набрасываться на людей по приказу сверху.
Со всех сторон все симптомы что надвигается тоталитаризм высшей степени.
Одним словом, проблема отсутствия сдачи у продавца почему-то становится вашей проблемой. Однако вы должны помнить, что это не только проблема продавца, а прежде всего - основание для привлечения его к ответственности.
Подпунктом 2.13 Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте Украины № 637 определено, что предприятия и предприниматели должны обеспечивать наличие в кассе банкнот и монет для выдачи сдачи.
Отсутствие такой разменной монеты является основанием для привлечения лица к административной ответственности по ст.164-2 КУоАП «Нарушение законодательства по финансовым вопросам», что грозит должностным лицам предприятия штрафом в размере от 8 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (136 - 255 грн).
Поэтому, если вам говорят, что не имеют сдачи, то таким образом совершается правонарушение. Обязательно сообщите об этом в полицию, которая зафиксирует данный факт, и примет меры для того, чтобы в будущем в этом магазине всегда были мелкие деньги для сдачи. В дальнейшем соответствующий протокол должна составить Государственная финансовая инспекция (бывшая КРУ), материалы которой должна будет передать полиция. Нужно знать свои права и чужие обязанности, реагируя на их несоблюдение, иначе порядка не будет.
Привет жирной Антонине Г., воняющей на фейсбуке.
А не стыдливо отворачиваться, делать вид, что что то ищет в ящике, ожидая, что вы забудете и уйдете.
соблюдает значит карантин....
никаких чеков из рук в руки, во всяком случае в нашем мухосранске под филой шо.
-АГА!и вот ты уже забрал пропиканый товар с ленты в тележку ииииии кассирша тебя радует что ТЕРМИНАЛ НЕ РАБОТАЕТ!!!
2. Таким случаем занялся Геращенко. Расстрел в Черновцах его очевидно волнует меньше.
3. Впечатление, что продавцам дают инструкции как хамить покупателям. Причем тут хамство не только к этому покупателю, но и к тем, кто ждет в очереди. Пока продавец вместо того чтоб дать 20 грн купюрой по приколу пересчитывает мелочь. Потом мелочь будет пересчитывать покупатель. В это время вероятно что и перед входом в магазин ещё кто-то ожидает чтоб войти. Может и с ребенком кто ждет. Ждёт пока по приколу продавца все пересчитают мелочь.
Хамство в ответ на хамство - это нормально. Можно было этой выдре ещё и кошёлку на голову одеть чтоб отбить охоту прикалываться над людьми. Зря извинялся.
І вде за часів Незалежності, коли я попросив знайомого підприємця про "обнал" грошей за акордну роботу, йому банк видав більше 100 тисяч купонокарбованців купіюрами по три купони. Дві "авоськи".
Она говорила о том, что ей больше нечего есть.
Несколько покупателей в середине дня стояли в очереди к кассе. Все соблюдала дистанцию в 1,5 метра: владельцы магазина для этого нанесли на пол специальные линии. Мимо посетителей к выходу попыталась пройти женщина в медицинской маске. в руках у нее были продукты творог и сметана. На это обратили внимание продавцы, они потребовали, чтобы женщина остановилась и оплатила еду, но вместо этого она побежала, продавщицы - за ней с криками что магазин грабят. ВО время потасовки дама, которая пыталась вынести продукты достала небольшой нож. она закричала, что ей нечего есть, что ей нужна эта еда и она ее заберет. Кто то из посетителей хотел вызвать полицию, но другие покупатели просто предложили женщине оплатить ее еду, при условии, что она уберет нож. На этом инцидент был исчерпан.
Полицию в итоге никто вызывать не стал.
2. Для таких случаев есть книга жалоб.
3. Собрать полученную мелочь в отдельный кулек и в следующий раз расплатиться именно с ней этой кучей.
3. Можно было повредничать в ответ: подождать, когда кассир отсчитает последнюю гривну, а потом отазаться от покупки.
4. Лучше всего - быть мужчиной и уразуметь, что перед тобой женщина, хоть и вредная.
а теперь учтите и нынешнюю ситуацию, что многие остались реально без ничего по деньгам, даже бизнесмены среднего звена. эта кассирша при работе, при деньгах. Так вот нельзя человеку у которого радостное настроение задрачивать тех кто на нервах не своей вине.
это все равно что на чьих-то похоронах хохотать и рассказывать анекдоты - получит в харю. вот и эта получила,
А бывает еще рваные-грязные-клеенные. На просьбу заменить звереют. Ты им говоришь - ну вы же магазин у вас есть инкасация через банк, вот и выведете эту рвань с оборота а не обратно тасуйте.
Кто прав из них , это дело десятое , может кассирша , а может и мужик , но нех швырять . Каждый утырок должен знать , швырнул - получил в табло . У меня всё ..
так что - не п-...
Одним словом, проблема отсутствия сдачи у продавца почему-то становится вашей проблемой. Однако вы должны помнить, что это не только проблема продавца, а прежде всего - основание для привлечения его к ответственности.
Подпунктом 2.13 Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте Украины № 637 определено, что предприятия и предприниматели должны обеспечивать наличие в кассе банкнот и монет для выдачи сдачи.
Отсутствие такой разменной монеты является основанием для привлечения лица к административной ответственности по ст.164-2 КУоАП «Нарушение законодательства по финансовым вопросам», что грозит должностным лицам предприятия штрафом в размере от 8 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (136 - 255 грн).
Поэтому, если вам говорят, что не имеют сдачи, то таким образом совершается правонарушение. Обязательно сообщите об этом в полицию, которая зафиксирует данный факт, и примет меры для того, чтобы в будущем в этом магазине всегда были мелкие деньги для сдачи. В дальнейшем соответствующий протокол должна составить Государственная финансовая инспекция (бывшая КРУ), материалы которой должна будет передать полиция. Нужно знать свои права и чужие обязанности, реагируя на их несоблюдение, иначе порядка не будет.
Привет жирной Антонине Г., воняющей на фейсбуке.