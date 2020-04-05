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Все про:Нацполиция (11168) Полтава (511) супермаркет (141) Геращенко Антон (1046)

 Полиция предъявила подозрение в хулиганстве мужчине, бросившему кассиру в лицо мелочь. ВИДЕО

Полиция предъявила подозрения в хулиганстве мужчине, который бросил в лицо кассиру мелочью.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал замглавы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"После допроса в полиции и предъявление подозрения в хулиганстве, полтавской хам, бросивший в лицо кассиру горсть монет, принёс свои извинения. От былой спеси не осталось и следа.  Думаю, что суд учтёт это при вынесении обвинительного приговора. Благодарю коллектив Полтавской полиции за хорошую службу и своевременную, а также за адекватную реакцию на хулиганство и издевательство над женщиной", - рассказал Геращенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Полиция открыла уголовное производство в отношении жителя Полтавы, бросившего в лицо кассиру супермаркета горсть мелких монет, - Антон Геращенко. ВИДЕО

"Работниками полтавской полиции 3 апреля, во время мониторинга сети Интернет, был обнаружен фрагмент видео, на котором зафиксирован факт совершения правонарушения посетителем супермаркета, расположенного в областном центре. По факту правонарушения следователями Полтавского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). В ходе досудебного расследования полицейскими установлены очевидцы и потерпевшая женщина, а также лицо, причастное к правонарушению. Им оказался 49-летний житель города Полтава. Во время общения с полицейскими фигурант дал показания и признал свою вину. Продолжается досудебное расследование. В случае доказательства вины мужчины, ему может грозить наказание в виде штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет", - сообщили в полиции Полтавщины.

"Зашел купить бутылку воды. У меня не было мелких денег. Я дал ей (продавщице. - Ред.) 100 грн. Она спросила: "Нет у вас 12 грн". Я сказал нет. Она: "Ну тогда..." И начала отсчитывать мелочью. Когда я спросил, это вы специально делаете. Она мне: "Это ваша сдача в национальной валюте". И тут же она обслуживает при мне других людей и дает сдачу бумажными деньгами. Я уже собрал эти деньги, чтобы уходить и она в последнюю минуту: "Та иди уже". Меня уже взорвало. Я не смог сдержаться", - рассказал о причинах своего поступка житель Полтавы Сергей.

Полиция предъявила подозрение в хулиганстве мужчине, бросившему кассиру в лицо мелочь 01

Источник: https://censor.net.ua/v3186891
 
   
 Топ комментарии
 
Вот с такими авакян и греащ бороться умеюют. А с братками боротса сыкотно. Понятное дело шо мужик этот быдляк голосовавший за зебила, но все же...
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ты смотри...- резкость его как рукой сняло... "И тут же она людям дает сдачу бумажными деньгами", - мужчина, бросивший кассиру в лицо мелочь, объяснил свой поступок. Полиция предъявила ему подозрение в хулиганстве - Цензор.НЕТ 3648
смиренный такой барашек...
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Поезжай жить в Россию, будешь там человеком)
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зачем куда-то ехать?
зебилы внедряют паРашу здесь...
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расия - свалка генетических отбросов. Там не место людям. Ну и тут эта сволочь (место, куда волоком стаскивают весь мусор) не пишется с большой буквы.
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Я как совок, соблюдаю правила правописания и грамматики)
Если положенно писать Россия, я так и пишу)
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Вот видишь, я угадал точно, ты бык и хам, мелкое быдло, которое храбро пытается унижать людей в инете, надеясь на свою анонимность и следовательно безнаказанность)))
Между нами есть небольшая разница, я воевал против кадыровцев лицом к лицу, а ты испугался бы одного их вида)))
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кассир ОБЯЗАНА давать сдачу минимальным набором купюр. -

да, это как следствие того что покупателя нужно обслужить в максимально короткок время
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нет - это не следствие - это правила торговли - правила, установленные государством и которые обязаны выполнять сотрудники торговых заведений.

По тем же правилам к работе кассир (продавец, магазин и т.п.) обязана приступать имея в наличии достаточное число купюр для выполнения своих обязанностей.
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хм.. а почитати про це правило де можливо?
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.
кассир ОБЯЗАНА давать сдачу минимальным набором купюр.
Если у неё нет такой возможности - она обязана обратиться к администратору.

Эта тварь-курица-кассир спровоцировала человека (что не показано на предыдущем времени видео - выхвачен только конец).
Жирная Антона Г. тренирует быдлоэлекторат набрасываться на людей по приказу сверху.

Со всех сторон все симптомы что надвигается тоталитаризм высшей степени.
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раз касир зобовязаний, тоді будьте ласкаві, приведіть норму закону, роспорядження чи якийсь інший правовий документ, де про це написано.. Пока Ви висловили лише свою "хотелку".
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тільки на "будьте ласкаві" - а так - це просто логічно...

Одним словом, проблема отсутствия сдачи у продавца почему-то становится вашей проблемой. Однако вы должны помнить, что это не только проблема продавца, а прежде всего - основание для привлечения его к ответственности.
Подпунктом 2.13 Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте Украины № 637 определено, что предприятия и предприниматели должны обеспечивать наличие в кассе банкнот и монет для выдачи сдачи.
Отсутствие такой разменной монеты является основанием для привлечения лица к административной ответственности по ст.164-2 КУоАП «Нарушение законодательства по финансовым вопросам», что грозит должностным лицам предприятия штрафом в размере от 8 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (136 - 255 грн).
Поэтому, если вам говорят, что не имеют сдачи, то таким образом совершается правонарушение. Обязательно сообщите об этом в полицию, которая зафиксирует данный факт, и примет меры для того, чтобы в будущем в этом магазине всегда были мелкие деньги для сдачи. В дальнейшем соответствующий протокол должна составить Государственная финансовая инспекция (бывшая КРУ), материалы которой должна будет передать полиция. Нужно знать свои права и чужие обязанности, реагируя на их несоблюдение, иначе порядка не будет.

Привет жирной Антонине Г., воняющей на фейсбуке.
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Открою большую тайну - продавец штучных товаров, типа сигареты в киоске, пиво, лимонад, ОБЯЗАНА сначала дать вам сдачу, а потом - товар.
А не стыдливо отворачиваться, делать вид, что что то ищет в ящике, ожидая, что вы забудете и уйдете.
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А когда Геращенко прорапортует об инцинденте, где вооружённый гангстер сопровождал раненого подельника в скорой помощи и угрожал врачам?
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ну гангстер же не рукой - дулом к врачям приставал?
соблюдает значит карантин....
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никаких денег из рук в руки - карточка....
никаких чеков из рук в руки, во всяком случае в нашем мухосранске под филой шо.
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Был бы безнал (культура пользоваться банковскими картами), то такой ситуации не возникло бы! Хотя психов везде хватает (каждый пятый неадекватный - 20%, а каждый двадцатый - 5% настоящий псих, который должен стоять на учете и регулярно лечится). На днях в Израиле, псих в кассиршу кинул два десятка яиц, по причине ограничения (в одни руки)!
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я уже стал пользоваться карточками, но это совковые продавцы всё равно находят способ как нахамить покупателю по максимуму
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вызываешь менеджера и ставишь их на место.
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менеджер их коллега, который стоит на корпоративной солидарности, а вы чужой с улицы!
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Глупости. В любом коллективе существуют жесточайщая конкуренция, а не царит рай. Как минимум перед вами все станут крайне уважительны. Это частный бизнес, там нет друзей.
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отношения между людьми всегда сложные (не линейные), накладывается много конструкций, условий и обстоятельств, личных отношений и служебного долга, что из них перевесит сказать трудно, поэтому не вы и не я не можем спрогнозировать тот или иной вариант в каждом конкретном случае, поэтому не стоит продолжать спор (упертых рогами баранов, стоящих каждый на своем)!
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я не спорю, а спокойно общаюсь. В супермаркетах преимущественно женский коллектив, а в женском коллективе всегда гадюшник и конкуренция, пожалуй даже беспощаднее чем в мужском. Так что покрывать вряд ли. Я еще не наблюдал явных покрывательств своих при вмешивании менеджера. Просто вызвать менеджера, это самое лучшее что можно сделать в этой ситуации. А так, даже если ему нахамили, он повел себя крайне нерационально, еще и виноват остался. А пошел бы к менеджеру, перед ним бы извинились, а продавщице бы сделали выговор. В САМОМ, в САМОМ неблагоприятном варианте для покупателя - он бы ушел домой с кучей мелочи, но а) не загремел бы на всю страну б) имел бы полное право игнорировать теперь этот магазин.
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со мной всегда обходительно общались. Я бывал невольным свидетелем мелких конфликтов, ничего не стоящих, там где людям было бы проще промолчать, типа : кассирша попросила покупателя самому взять себе пакет, а тот стал возмущаться. Пару раз видел как вызывали менеджера и шум утихал. Меня больше раздражало что из-за какой то мелочи нарушается процесс, стоит очередь, так что лучше в такой ситуации сразу звать менеджера и отходить с ним в сторонку. Вот если бы я услышал от продавщицы "иди уже" - я бы точно попросил менеджера,но повторюсь, я сам предельно вежлив с ними, так что им даже морально сложно что-то хамское сказать.
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семь лет подряд каждые два дня ходил в супермаркет рядом, мне НИ РАЗУ никто не нахамил. Что я делаю не так? Может быть, сам не хамлю?
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может в вашем магазине и нормально. а может мы уже настолько привыкли к неправильному обслуживанию (совковому) что считаем такое за норму.
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Согласен с вами, что СОВКОВОЕ ХАМСТВО у некоторых "в крови" и "горбатых только могила исправит"! А нынешнее российское хамство с помесью блататы давно превзошло совковое в разы, чем больше живу, чем лучше понимаю Гитлера!
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Был бы безнал (культура пользоваться банковскими картами)???????????????-
-АГА!и вот ты уже забрал пропиканый товар с ленты в тележку ииииии кассирша тебя радует что ТЕРМИНАЛ НЕ РАБОТАЕТ!!!
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если в магазине не работает ни одного терминала, то такому магазину нужно раскошеливаться на штраф, который будет дороже, чем поддерживать в рабочем состоянии терминалы + уклонятся от налогов"
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вчера в черновцах подстрелили бандита наркоторговца,дружки под пистолетами держали медиков и никто, ничего никому не предъявил
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там всё па закону-главное ,что соблюдали карантин Поліція пред'явила підозру в хуліганстві чоловікові, який кинув касиру в обличчя монети - Цензор.НЕТ 474
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А де ж його крутизна? Вчора його тут навіть виправдовували.
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я б на його місці залишив би ту пляху помий і забрав би гроші, в таких місцях торгівлі є ще той контингент з продавців, вони забувають хто їм свої гроші віддає й часто дозволяють собі хамство, це на базарі люди свій товар продають та більш ввічливі а тут понабирають з вулиці з купленими медсправками, які скопом в лікарнях оформлюють ще й з клієнтами не вчать як спілкуватись, а цьому за свої гроші ще й вибачатись
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Пока не научмся уважать других людей, Европыинам не видать. Европа это не богатства, а в первую очередь ценность человека вне зависимости от того кто он.
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1. Никакого криминала тут нет даже в первом приближении. Криминал начинается с нанесения телесных средней тяжести. тут даже лёгких повреждений не просматривается.
2. Таким случаем занялся Геращенко. Расстрел в Черновцах его очевидно волнует меньше.
3. Впечатление, что продавцам дают инструкции как хамить покупателям. Причем тут хамство не только к этому покупателю, но и к тем, кто ждет в очереди. Пока продавец вместо того чтоб дать 20 грн купюрой по приколу пересчитывает мелочь. Потом мелочь будет пересчитывать покупатель. В это время вероятно что и перед входом в магазин ещё кто-то ожидает чтоб войти. Может и с ребенком кто ждет. Ждёт пока по приколу продавца все пересчитают мелочь.
Хамство в ответ на хамство - это нормально. Можно было этой выдре ещё и кошёлку на голову одеть чтоб отбить охоту прикалываться над людьми. Зря извинялся.
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понятно что криминала нет, мелкое хулиганство это не криминал.
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"Спасибо геращенко и самому авакяну за полицию, которая несет добро людям".- такой результат ожидает геращенко от своего бахвальства.
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Простой мужик, а тупая квочка посчитала его за лоха, и получила свое.
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Зачем эта хрень второй день на сайте то про спортсменов то про барыгу из Одессы. А для простого "маленького украинца" типа смотри что с тобой будет завтра если ты что то поперек скажешь. (ню-ню-ню). Хорошо хоть палками бить не будут а может и будут?
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Здається мені, що цей бик жирний чеше... Наскільки я знаю роботу супермаркетів, то зазвичай у касирши в апараті просто не буде 88 грн дрібними монетами. По-перше, їх туди важко помістити (ящик маленький), а по-друге, в в великих маркетах регулярно відбувається виїмка коштів з касових апаратх!
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У період зародження кооперативного руху касири банків часто видавали бухгалтерам кооперативів мішки із залізними руплями. Типо "з жиру біситеся, ось вам!"
І вде за часів Незалежності, коли я попросив знайомого підприємця про "обнал" грошей за акордну роботу, йому банк видав більше 100 тисяч купонокарбованців купіюрами по три купони. Дві "авоськи".
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(((я редко последнее время пишу - но читая это - охереваю - НАРОД - с утра большинство писало про Одессу - свободные люди и так далее - сейчас шо поменялось? - свободный человек ,в свободной стране, за свои деньги пошел купить в супермаркет - при этом не забываем главное правило торговли - ПОКУПАТЕЛЬ ВСЕГДА ПРАВ - он не прав, шо швырнул деньги в лицо, это да - но мы не знаем ,шо ему говорила в лицо, при других покупателях - кассир - как же вами можно манипулировать - просто противно читать - делаете выводы ))
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не важно, что тебе сказали в лицо. Тебе сказали - отвечай словами. Тебя физически задели - отвечай физически.
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прочтите шо я написал ,еще раз ,мне кажется, шо Вы ,невнимательно читали
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Его ошибка что мелочь бросил. Сунул бы ствол под нос, тогда да. Даже штраф подумали бы выписывать или нет. У тут мелочь. Сам бог велел этого смерда заковать и на нары.
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Женщина с ножом пыталась ограбить один из петербургских магазинов

Она говорила о том, что ей больше нечего есть.

Несколько покупателей в середине дня стояли в очереди к кассе. Все соблюдала дистанцию в 1,5 метра: владельцы магазина для этого нанесли на пол специальные линии. Мимо посетителей к выходу попыталась пройти женщина в медицинской маске. в руках у нее были продукты творог и сметана. На это обратили внимание продавцы, они потребовали, чтобы женщина остановилась и оплатила еду, но вместо этого она побежала, продавщицы - за ней с криками что магазин грабят. ВО время потасовки дама, которая пыталась вынести продукты достала небольшой нож. она закричала, что ей нечего есть, что ей нужна эта еда и она ее заберет. Кто то из посетителей хотел вызвать полицию, но другие покупатели просто предложили женщине оплатить ее еду, при условии, что она уберет нож. На этом инцидент был исчерпан.

Полицию в итоге никто вызывать не стал.
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ну вот опять сопли ,слёзы , простите, обосрался, больше не буду... мелкий херой нынче пошёл Поліція пред'явила підозру в хуліганстві чоловікові, який кинув касиру в обличчя монети - Цензор.НЕТ 753
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суд оправдает однозначно. Главное, в суде не признавай вину. Потом снимешь компенсацию с геращенко и К за моральный ущерб по незаконно вынесенному подозрению. Максимум тут административка. И никакого криминала и близко нет - только в буйной фантазии геращенко.
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Вы взяточников и воров ловите, а не каких-то хулиганов с туманными предъявами и перспективой наказания в виде предупреждения. Если бы он ту упоротую продавщицу в очко отымел на той кассе - тогда да, стоило бы писать про это и наказание бы было. А так - какой смысл пыль поднимать из-за абсолютно ничего, ведь у нас даже за избиение с причинением реальных побоев и то предупреждение дают. А что совершил тот мудак беременный?? Ничего. И нах из-за ничего писать несколько статей по этому делу?? Писать не о чем что-ли в такое катастрофическое время? Или вы от катастрофы внимание скота отвлечь пытаетесь всякой никому не нужной херней?
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сейчас не время деньги в лицо швырять, во время пандемии и вируса, в большинстве магазинов стоят антисептики и таблички, дезинфицируйте руки после контакта с деньгами....а тут в лицо...
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1. Лучше всего пользоваться банковской карточкой - там, где есть терминал.
2. Для таких случаев есть книга жалоб.
3. Собрать полученную мелочь в отдельный кулек и в следующий раз расплатиться именно с ней этой кучей.
3. Можно было повредничать в ответ: подождать, когда кассир отсчитает последнюю гривну, а потом отазаться от покупки.
4. Лучше всего - быть мужчиной и уразуметь, что перед тобой женщина, хоть и вредная.
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как то так - но не у всех хватает выдержки ,тут он не прав
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продавец должен по максимуму быстро провести обслуживание. Я стал расплачиваться исключительно карточкой после того как сделал покупку на 96 грн дал 100. - У вас есть одна гривна, я вам пять сдачи дам? - есть дал, - дала мне сдачи 5 грн по одной гривне. Пока спрашивала, пока я искал эту гривну, очередь ждала. Это нормально?
а теперь учтите и нынешнюю ситуацию, что многие остались реально без ничего по деньгам, даже бизнесмены среднего звена. эта кассирша при работе, при деньгах. Так вот нельзя человеку у которого радостное настроение задрачивать тех кто на нервах не своей вине.
это все равно что на чьих-то похоронах хохотать и рассказывать анекдоты - получит в харю. вот и эта получила,
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не надо было бросать деньги в лицо - тут он не прав - с этим не соглашусь - а в остальном, согласен
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стыдно читать, шо пишут, ради лайков - особенно когда читаешь тех, кого считал нормальным - еще раз - ВАми манипулируют и сильно - показывая отредактированную нарезку - зачем - подумайте сами = только суд может оценить - там где заслушивают обе стороны - аксиома
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Бандиты в Черновцах врачей нагибают а сабаков за мелочь предъявы кидает.
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Сам был в подобной ситуации когда мелочью дают как специально.
А бывает еще рваные-грязные-клеенные. На просьбу заменить звереют. Ты им говоришь - ну вы же магазин у вас есть инкасация через банк, вот и выведете эту рвань с оборота а не обратно тасуйте.
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Странно. Продавцам мелочи всегда не хватает. Поэтому берегут.
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Сейчас вот эти белы гривны монетки как не пришей к ... рукав
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Ну и как, часто бросал им в лицо эти деньги?
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никогда так не делал, но после переговоров настроение было плохое.
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Вот именно этим, человек отличается от хама.
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Такого понаписывали ,, пц Поліція пред'явила підозру в хуліганстві чоловікові, який кинув касиру в обличчя монети - Цензор.НЕТ 2607 .. Дело не в том кто прав , это пусть разбираются администрация магазина , полиция, суд наконец , кто угодно . Дело в том что эта свинота - ШВЫРНУЛА !!! Не положила деньги , а швырнул в лицо Поліція пред'явила підозру в хуліганстві чоловікові, який кинув касиру в обличчя монети - Цензор.НЕТ 2415 . .!

Кто прав из них , это дело десятое , может кассирша , а может и мужик , но нех швырять . Каждый утырок должен знать , швырнул - получил в табло . У меня всё ..
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.Где видно что ему швырнули ,, вы видео смотрели ?? Никто в него ничего не бросал .
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Дело в том, что мразь, сидящая за кассой, которая должна обслуживать - ******* человека до того, что он бросил эти деньги.
так что - не п-...
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Я люблю вызывать администратора. Они тогда "бздять, аж всикаються", как говорил классик. Делать, как этот мужик, конечно, низко и глупо, сам себя наказал, а мог бы наказать кассиршу
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повторю:

Одним словом, проблема отсутствия сдачи у продавца почему-то становится вашей проблемой. Однако вы должны помнить, что это не только проблема продавца, а прежде всего - основание для привлечения его к ответственности.
Подпунктом 2.13 Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте Украины № 637 определено, что предприятия и предприниматели должны обеспечивать наличие в кассе банкнот и монет для выдачи сдачи.
Отсутствие такой разменной монеты является основанием для привлечения лица к административной ответственности по ст.164-2 КУоАП «Нарушение законодательства по финансовым вопросам», что грозит должностным лицам предприятия штрафом в размере от 8 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (136 - 255 грн).
Поэтому, если вам говорят, что не имеют сдачи, то таким образом совершается правонарушение. Обязательно сообщите об этом в полицию, которая зафиксирует данный факт, и примет меры для того, чтобы в будущем в этом магазине всегда были мелкие деньги для сдачи. В дальнейшем соответствующий протокол должна составить Государственная финансовая инспекция (бывшая КРУ), материалы которой должна будет передать полиция. Нужно знать свои права и чужие обязанности, реагируя на их несоблюдение, иначе порядка не будет.

Привет жирной Антонине Г., воняющей на фейсбуке.
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