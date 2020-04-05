 В Полтаве за ночь повредили три мемориальные таблицы воинам АТО и Симону Петлюре. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Полтавщины, передает Цензор.НЕТ.

В частности, повреждена мемориальная таблица, которая установлена Мирославу Кабушке на стене школы №18, мемориальная таблица, которая установлена Сергею Лымарю на стене школы №9, а также была попытка повредить доску, которая установлена Александру Кочеткову на стене школы №25, однако доска оказалась антивандальной и преступнику не удалось ее разбить. По всем этим фактам отделением №1 полиции Полтавы открыты уголовные производства по квалифицирующим признакам части 2 статьи 297 Уголовного кодекса Украины (Осквернение или разрушение памятника, воздвигнутого в память лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3-х до 5-ти лет. Сейчас продолжаются следственные действия.

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Депутат Полтавского горсовета Вадим Ямщиков сообщил о четвертом случае - разбили также таблицу Симону Петлюре, которую установили в 2018 году по случаю 139-й годовщины со дня рождения политического деятеля.