 "Бл#, больно, пожалуйста, я ничего не делаю!": На пляже в Одессе полиция жестко задержала владельца кофейни. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают местные СМИ.
Отмечается, что несмотря на объявленный карантин, многие точки общепита продолжают свою работу, но уже только "на вынос".
Как пишет издание "Лоция", таким же образом работала и эта кофейня на Фонтане. Полицейские же решили, что это нарушение правил и потребовали предъявить документы. Владелец, в свою очередь, пытался выяснить, в чём именно заключаются нарушения. Тогда полицейские применили силу. На данный момент владелец кофейни находится в больнице с побоями.
В свою очередь Od.vgorode пишет, что хозяин кафе не захотел закрывать кафе (поскольку, по его словам, оно работало "на вынос") и якобы стал оказывать сопротивление полиции, после чего полицейские жестко повалили его на плитку. Сотрудники кафе пытались помочь босу, но правоохранители предупредили, что задержат и их, если те не отойдут на десять метров.
Напомним, что согласно распоряжению правительства все заведения на время карантина должны были закрыть.
Издание "Лоция" также приводит комментарий юриста по поводу случившейся ситуации:
"Я просмотрел несколько роликов, снятых с разных ракурсов. Ни в одном, ни разу предприниматель не обратился на ты к полицейским. Предъявлял оригинал паспорта и в телефоне предлагал ознакомиться с остальными документами. Не пытался убежать и им ничего не мешало составить протокол, если усматривали состав правонарушения и направить протокол в суд. Хотя согласно ПКМ, ТС и ПТС не подпадают под запрет и могут работать, на выдачу используя маски и перчатки. Так работают макдрайвы по всей стране и кафетерии в супермаркетах. Никаких причин применять меры физического воздействия не было. Действия полицейских очевидно квалифицируются как превышение служебных полномочий и незаконное лишение свободы".
Оказывается в Италии есть медстраховка, которая действует на случай форсмажорных ситуаций. Например смерть от землятресения, от атепичной пандемиии, разнообразных вирусов, итд...
Так вот приличная сумма выплачивается родственникам умершим от пандемии.
И многие итальянцы стараются подкупить врачей, что бы те написали диагноз смерти их родственников от короновируса...
Италия намного более коррупционная страна чем та же Германия, так сложилось исторически.
В том числе и поэтому, в Германии намного меньший процент (1,5%) , умерших от короновируса, чем в Италии (12,4 %)
А у Вас газопровод!
Вот
"Та знає і відчай міру.."
Один предлагает сегрегацию. Премьер предлагает запретить выходить на улицу людям старше 60 лет.
Другой (Кличко) предлагает запреть любое передвижение автомобилей в городе.
Некоторые уже договорились до комендантского часа.
И этот маразм в виде закручевания гаек и усиления ада усиливается с каждым днём.
Ибо власть в агонии.
Не удивлюсь, если где то начнут создаваться отряды самообороны от полиции, от действий властей... во время короновируса.
Сказали ж йому піти з ними, але почав дертись. З бидлом тільки так. В Європі такий би штраф вкатили та ліцензію б забрали. Але, згоден, що влада повинна починати з себе, а не знизу. Інакше це буде профанація
От незаконных задержаний с избиениями - до троек ВЧК с расстрелами, не такой уже большой путь как многим сейчас это кажется...
Зеленские просто мечтают построить в Украине такой же Гулаг, какой построили их предки в 30-тых....
Законность трэба соблюдать
А потом кричат: возвращайся в Украину. Но мы ведь не идиоты...