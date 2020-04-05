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 "Бл#, больно, пожалуйста, я ничего не делаю!": На пляже в Одессе полиция жестко задержала владельца кофейни. ВИДЕО

4 апреля на пляже в районе 14-й станции Большого Фонтана сотрудники полиции с применением силы задержали мужчину, который продавал кофе во время карантина. Инцидент попал на видео.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что несмотря на объявленный карантин, многие точки общепита продолжают свою работу, но уже только "на вынос".

Как пишет издание "Лоция", таким же образом работала и эта кофейня на Фонтане. Полицейские же решили, что это нарушение правил и потребовали предъявить документы. Владелец, в свою очередь, пытался выяснить, в чём именно заключаются нарушения. Тогда полицейские применили силу. На данный момент владелец кофейни находится в больнице с побоями.

В свою очередь Od.vgorode пишет, что хозяин кафе не захотел закрывать кафе (поскольку, по его словам, оно работало "на вынос") и якобы стал оказывать сопротивление полиции, после чего полицейские жестко повалили его на плитку. Сотрудники кафе пытались помочь босу, но правоохранители предупредили, что задержат и их, если те не отойдут на десять метров.

Напомним, что согласно распоряжению правительства все заведения на время карантина должны были закрыть.

Издание "Лоция" также приводит комментарий юриста по поводу случившейся ситуации:

"Я просмотрел несколько роликов, снятых с разных ракурсов. Ни в одном, ни разу предприниматель не обратился на ты к полицейским. Предъявлял оригинал паспорта и в телефоне предлагал ознакомиться с остальными документами. Не пытался убежать и им ничего не мешало составить протокол, если усматривали состав правонарушения и направить протокол в суд. Хотя согласно ПКМ, ТС и ПТС не подпадают под запрет и могут работать, на выдачу используя маски и перчатки. Так работают макдрайвы по всей стране и кафетерии в супермаркетах. Никаких причин применять меры физического воздействия не было. Действия полицейских очевидно квалифицируются как превышение служебных полномочий и незаконное лишение свободы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не все киевляне осознали реальность угрозы": Коммунальные службы с правоохранителями контролируют в Киеве соблюдение карантина. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3186874
 
 
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В Италии стал резонасный случай, когда самоубийцу записали в категорию - умерших от короновируса.
Оказывается в Италии есть медстраховка, которая действует на случай форсмажорных ситуаций. Например смерть от землятресения, от атепичной пандемиии, разнообразных вирусов, итд...
Так вот приличная сумма выплачивается родственникам умершим от пандемии.
И многие итальянцы стараются подкупить врачей, что бы те написали диагноз смерти их родственников от короновируса...
Италия намного более коррупционная страна чем та же Германия, так сложилось исторически.
В том числе и поэтому, в Германии намного меньший процент (1,5%) , умерших от короновируса, чем в Италии (12,4 %)
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Меня Бандера,Порошенко и Госдеп даавно арестовали.а Вас?
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А у Нас в квартире газ!
А у Вас газопровод!
Вот
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Не заплатив бакшиш аваковським орлам.
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Дайош , свиночолого отця нації🐷 !
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Як не дивно, при ньому під час воєнного стану обмеження були МЕНШІ, аніж зараз, коли навіть надзвичайний стан не ввели... Зєля перевершив Пєтю!
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терь мусорня имеет возможность всласть удовлетворять свои извращённые садистские наклонности. радуйтесь 73%! вы сделали это вместе! "Бл#, больно, пожалуйста, я ничего не делаю!": На пляже в Одессе полиция жестко задержала владельца кофейни - Цензор.НЕТ 4358
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для тих, хто втратив пам'ять..главмусор з часів твого божественного не змінився..як і самі "рехфоромовані" мусора..
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Кофе? На вынос? Может ты ещё и умный? Получи палкой умник..
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Цей продавець розповсюджував короновірус через каву?
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Полиция? Плавно в менты. реально в мусора...рехформа.
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сабаков это уже рехвормированая пАлиция или еще не?
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Паспорта носите? Нет.Еду покупаете ?Нет.Намордник не носите?Нет.Вы американский шпион Хасид.Умрите...
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Дожились. Менты кошмарят кофейников вместо того, что бы ловить преступников
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Полицейские чмо раз не могут работать по нормальному,хотя откуда им брать пример с авакяна такое же дерьмо.
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будуть бунти..
"Та знає і відчай міру.."
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А что такое: "Отошли на 10 метров, согласно..."? Может, на 100 м отойти?
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Заставь дурака Богу молиться так он лоб разшибёт.
Один предлагает сегрегацию. Премьер предлагает запретить выходить на улицу людям старше 60 лет.
Другой (Кличко) предлагает запреть любое передвижение автомобилей в городе.
Некоторые уже договорились до комендантского часа.
И этот маразм в виде закручевания гаек и усиления ада усиливается с каждым днём.
Ибо власть в агонии.
Не удивлюсь, если где то начнут создаваться отряды самообороны от полиции, от действий властей... во время короновируса.
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все правило зробили поліціянти: бидло треба виховувати
Сказали ж йому піти з ними, але почав дертись. З бидлом тільки так. В Європі такий би штраф вкатили та ліцензію б забрали. Але, згоден, що влада повинна починати з себе, а не знизу. Інакше це буде профанація
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что значит - дертись? каждый имеет право спросить о причине задержания и узнать в чем именно его обвиняют. а вот быдло - это как раз те, которым сказали в стойло - они мууу и в стойло.
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Муссорское племя....

От незаконных задержаний с избиениями - до троек ВЧК с расстрелами, не такой уже большой путь как многим сейчас это кажется... "Бл#, больно, пожалуйста, я ничего не делаю!": На пляже в Одессе полиция жестко задержала владельца кофейни - Цензор.НЕТ 4384

Зеленские просто мечтают построить в Украине такой же Гулаг, какой построили их предки в 30-тых....
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Осенью начнется новая волна короны.Георгиевские ленточки от 9 мая не нужны "Бл#, больно, пожалуйста, я ничего не делаю!": На пляже в Одессе полиция жестко задержала владельца кофейни - Цензор.НЕТ 803
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вот вам и борьба с эпидемией. по-нашему. по-другому бороться с эпидемией власти не умеют.
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Съедут на "казус исполнителя". Вертухаям выговор максимум,на том и закончится.
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Повезло мужику . А то на Филипинах нарушителей карантина просто пристреливают .
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Разносить заразу запрещено
Законность трэба соблюдать
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Мусора почувствовали себя хозяевами страны. Доигрались с "несменным" Аваковым
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Шариков и Швондер начнут свою работу честно.Не партесь особо.... "Бл#, больно, пожалуйста, я ничего не делаю!": На пляже в Одессе полиция жестко задержала владельца кофейни - Цензор.НЕТ 5003Булгаков написал Собачье сердце в 1925 году "Бл#, больно, пожалуйста, я ничего не делаю!": На пляже в Одессе полиция жестко задержала владельца кофейни - Цензор.НЕТ 5003
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...спокойно бы разговаривал его бы не трогали....а так сначала дерзко себя вел а потом плакать начал ...позорище
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Полицаи и есть полицаи. Мусорня .Твари авкяновские. Тьфу мерзость...
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прикормлені пси сАбакова напились крові та скаженіють
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Хто зна що! Выписали штраф, завели дело и уходите. Нафик человека на землю валить и избивать!
А потом кричат: возвращайся в Украину. Но мы ведь не идиоты...
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Это пиндосы придумали Коронвирус,чтобы быдло ПАБЕДАбесие 9 мая не отплясало на костях "Бл#, больно, пожалуйста, я ничего не делаю!": На пляже в Одессе полиция жестко задержала владельца кофейни - Цензор.НЕТ 3766
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