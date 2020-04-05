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 Кличко: В Киеве могут запретить движение даже частного транспорта. ВИДЕО

Если ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19 ухудшится, в Киеве могут запретить движение даже частных машин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом городской голова Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала Zik.

"В случае, если у нас будет распространяться эта болезнь достаточно сильно, если мы увидим кратное увеличение, для того, чтобы не было инфекционного взрыва, где могут быть инфицированы тысячи или десятки тысяч людей, мы однозначно будем принимать более жесткие правила, и можем остановить вообще передвижение по улицам нашего города для частного транспорта", - сказал Виталии Кличко.

Мэр столицы также отметил, что власти должні просчитывать худшие сценарии развития ситуации, как это сейчас происходит в США, Италии и Испании и не делать те ошибки, которые были сделаны другими городами или муниципалитетами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не все киевляне осознали реальность угрозы": Коммунальные службы с правоохранителями контролируют в Киеве соблюдение карантина. ФОТОрепортаж

Напомним, он также заявил, что по протоколу Всемирной организации здравоохранения, который получила украинская власть, для умерших от коронавируса предусмотрена кремация, а не захоронение. Позже в Минздраве эти слова опровергли

Источник: https://censor.net.ua/v3186866
 
 
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Доброго Вам ранку !
Будьте здорові !

Кличко: В Киеве могут запретить движение даже частного транспорта - Цензор.НЕТ 562

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Кличко: В Киеве могут запретить движение даже частного транспорта - Цензор.НЕТ 3317 А на велосипеде можна? А то как главзебил будет до работы добираться?
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Якщо зловлять, то кажи що їдеш в ломбард. І всьо!
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Изоляция - это не контактировать с другими людьми, а не сидеть в заперти.
Еще месяц - два такого карантина и начнутся голодные бунты. И товарищ с Гидропарка будет прав, всем будет пофиг на вирус и на ваши законы.
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А прикиньте - ведь Виталя на президентство метил! Бог отвел...
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Отвел? Ты нынешнее чучело в кресле презика видел вообще? Ему даже до кличка как до неба рачки
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Виталька вообще охренел что-ли, ипанулся на всю голову?
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В париже уже давно запретили кроме грузовиков
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а вообще двигаться можно, ну там рукой, ногой?
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уже лучше, а то двинешь и оглядываешься не нарушил ли шо....
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За гораздо меньшие деньги, чем те, что экономика потеряла от этого по идиотски организованного карантина, можно было спокойно организовать изоляцию всех подозрительных и их контактов.
В 500 тыс. населения городе нашли 3 больных, у них ну пусть 500 контактов, но ***** 499497 сидят в жопе полной.
Какой ************ очкарик эту муйню придумал????
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Якщо цей стукнутий по голові розвісить по всіх перекрестях знаки "В'їзд заборонено", тоді законослухняні водії будуть змушені виконувати Правила. Водії НЕ зобов'язані читати газети і стирчати перед телевізорами. До речі, якщо будь-який знак намальовано не за стандартами (кольори, розміри, графіка) або встановлено з порушенням правил (висота, розташування, видимість), то жоден патрульний не має права виписувати штраф.
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Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність. Таким чином будь який правоохоронець, який обмежує Вас в праві вільно пересуватись - порушує закон. Відповідна постанова Кабміну № 211 , що є підзаконним актом не може суперечити Конституції та Законам України. Ця постанова грубо порушує ст.ст. 33, 64 Конституції. Ця постанова є нікчемною. Закликаю всіх чесних юристів подавати до суду на незаконні дії Кабміну, також всім постраждалим від злочинних дій правоохоронців звертатись до юристів та вимагати відшкодування матеріальної та моральної шкоди.
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А когда люди жаловались что не могут без автобусов и метро ездить по городу то некоторые говорили перебьетесь. Каждый только о себе думает а на других пофиг.
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