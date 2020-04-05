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 У умершей в Ивано-Франковске роженицы COVID-19 не подтвердили, - мэр Марцинкив. ВИДЕО

У умершей в роддоме Ивано-Франковска женщины, ребенка которой удалось спасти, коронавирус не обнаружили.

Об этом в видеообращении заявил Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив, передает Цензор.НЕТ.

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По словам Марцинкива, ПЦР-тест не выявил у нее заболевания СOVID-19.

"Это свидетельствует о том, что женщина умерла по другой причине", - отметил городской голова.

Напомним, 30 марта в Ивано-Франковске в областном роддоме умерла роженица. При вскрытии у нее обнаружили пневмонию, поэтому направили анализы на проверку.

Как сообщили в пресс-службе Ивано-Франковской ОГА, у ребенка умершей 30 апреля женщины результат тестирования на COVID-19 отрицательный. Он в реанимации.

Также читайте: В рамках ужесточения карантинных мер ограничат въезд в Ивано-Франковск, - мэр Марцинкив

Источник: https://censor.net.ua/v3186826
 
 
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Так саме ж писали, що підтвердили. У умершей в Ивано-Франковске роженицы COVID-19 не подтвердили, - мэр Марцинкив - Цензор.НЕТ 4010 У умершей в Ивано-Франковске роженицы COVID-19 не подтвердили, - мэр Марцинкив - Цензор.НЕТ 4010 У умершей в Ивано-Франковске роженицы COVID-19 не подтвердили, - мэр Марцинкив - Цензор.НЕТ 4010
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У них же ніби дві породіллі померли.

А взагалі з висвітленням подій в Україні - слабо. Вкидання інформації, спосіб подання, спростовування, спекуляції, інтерпретації - жах.
Створюють паніку, нагнітають атмосферу, заплутують людей.

Це - свідчення тотального непрофесіоналізму. Частина з цього, звичайно, робиться зумисно.
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Нє, Сонечко.

Веселка зараз означає =Все буде добре=.
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"Это свидетельствует о том, что женщина умерла по другой причине", - отметил городской голова.

Напомним, 30 марта в Ивано-Франковске в областном роддоме умерла роженица. При вскрытии у нее обнаружили пневмонию, поэтому направили анализы на проверку."""

Ну, так а при вскрытии не оьнаружили эту "другую причину"????
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це мені нагадало бородатий анекдот-а він пітнів перед смертю?-пітнів,лікарю,дуже сильно пітнів!-ооо,це дуже добре!!
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А мне - вскрытие показало, что пациент был жив.
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а я і не сумнівався що відео .де нібито 4 якихось невідомих людей у костюмах захисту хоронять чиєсь тіло в домовині фейк!
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Каждый видит то, что хочет видеть.
И слышит - аналогично.
Включай позитив.
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Мэр не хочет ухудшать статистику в городе ?
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Самые умные мэры в Николаевской области.
У них отличная статистика.
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"по другой причине.." Це як?? В нас тепер або коронавірус, або "другая причина"??
Розтин же робили, чому ж не з"ясували ту "другую причину"..
А хтось тут ще завиває "какую же мы медицину утратили" !!Немає слів !
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Обязаны были - роженица. Если от короны, то роддому повезло, а нет - так разбираться, почему и от чего и кто виноват
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Обязаны...
Врачи давали клятву, но... поют гимн.
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Напомним, 30 марта в Ивано-Франковске в областном роддоме умерла роженица. При вскрытии у нее обнаружили пневмонию, поэтому направили анализы на проверку.Источник: https://censor.net.ua/v3186826

Чи прочитати слабо??
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У них же ніби дві породіллі померли.

А взагалі з висвітленням подій в Україні - слабо. Вкидання інформації, спосіб подання, спростовування, спекуляції, інтерпретації - жах.
Створюють паніку, нагнітають атмосферу, заплутують людей.

Це - свідчення тотального непрофесіоналізму. Частина з цього, звичайно, робиться зумисно.
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Не забывай о редакционной политике.
У любой медали есть две стороны.
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01.04.20 заявил ,что подтвердили.
04.04--... Не подтвердили...
Может вирус, а может и не вирус...
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Франківський роддом це конвеєр, там все заточено щоб побільше бабла зібрати і пошвидше а не родити здорову дитину. Половину лікарів там можна зразу вигнати зробивши елементарний тест на iq, навіть за гроші одиниці хто не накачає окситоцином, тому що спішить додому. Дають кінські дози що в дітей зупиняється серце на родах...
А якщо в неї була підозра на короновірус, то думаю що і за гроші ніхто не буде таким випадком займатись, тому що конвеєр зупиняється, багато бабла йде стороною, в окремий бокс і лікуйся інтернетом.
Коли вже в цей роддом приїде нормальна провірка і розжене все шобло звідти, скільки там ще має померти людей...
Баба смерть розказувала про реформу а реально всі ...... лишились на своїх місцях і єдиний результат реформ що треба більше давати в кишеню щоб тебе просто не ...... а хочеш вилічитись ставай сам лікарем, обзвонюй сам знайомих лікарів закордоном, сиди в інтернеті, бо диб... недоуки навіть за гроші не може тобі діагноз правильний поставити.. А лікує гаданням на ромашці... Головний лікар клінічної лікарні розказує що лікували похожі на короновірус випадки ще в грудні, каже що не знали від чого лікують))) Б... навіть елементарний тест на тип вірусу грипу не робили,... Лікують пальцем в небо без аналізів дали антібіотик не поміг дають інший не поміг ну то ми не знаємо що у вас, а б... антибіотикограмму зробити навіть мозгів не хватає...
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Спочатку наробили паніки,а потім вже кажуть те,що є насправді.
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Взагалі то,якщо у вас немає грошей і ви хочете дітей.То спочатку добре подумайте.
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