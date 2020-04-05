 У умершей в Ивано-Франковске роженицы COVID-19 не подтвердили, - мэр Марцинкив. ВИДЕО

Об этом в видеообращении заявил Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив, передает Цензор.НЕТ.
По словам Марцинкива, ПЦР-тест не выявил у нее заболевания СOVID-19.
"Это свидетельствует о том, что женщина умерла по другой причине", - отметил городской голова.
Напомним, 30 марта в Ивано-Франковске в областном роддоме умерла роженица. При вскрытии у нее обнаружили пневмонию, поэтому направили анализы на проверку.
Как сообщили в пресс-службе Ивано-Франковской ОГА, у ребенка умершей 30 апреля женщины результат тестирования на COVID-19 отрицательный. Он в реанимации.
Веселка зараз означає =Все буде добре=.
Напомним, 30 марта в Ивано-Франковске в областном роддоме умерла роженица. При вскрытии у нее обнаружили пневмонию, поэтому направили анализы на проверку."""
Ну, так а при вскрытии не оьнаружили эту "другую причину"????
И слышит - аналогично.
Включай позитив.
У них отличная статистика.
Розтин же робили, чому ж не з"ясували ту "другую причину"..
А хтось тут ще завиває "какую же мы медицину утратили" !!Немає слів !
Врачи давали клятву, но... поют гимн.
Чи прочитати слабо??
А взагалі з висвітленням подій в Україні - слабо. Вкидання інформації, спосіб подання, спростовування, спекуляції, інтерпретації - жах.
Створюють паніку, нагнітають атмосферу, заплутують людей.
Це - свідчення тотального непрофесіоналізму. Частина з цього, звичайно, робиться зумисно.
У любой медали есть две стороны.
04.04--... Не подтвердили...
Может вирус, а может и не вирус...
А якщо в неї була підозра на короновірус, то думаю що і за гроші ніхто не буде таким випадком займатись, тому що конвеєр зупиняється, багато бабла йде стороною, в окремий бокс і лікуйся інтернетом.
Коли вже в цей роддом приїде нормальна провірка і розжене все шобло звідти, скільки там ще має померти людей...
Баба смерть розказувала про реформу а реально всі ...... лишились на своїх місцях і єдиний результат реформ що треба більше давати в кишеню щоб тебе просто не ...... а хочеш вилічитись ставай сам лікарем, обзвонюй сам знайомих лікарів закордоном, сиди в інтернеті, бо диб... недоуки навіть за гроші не може тобі діагноз правильний поставити.. А лікує гаданням на ромашці... Головний лікар клінічної лікарні розказує що лікували похожі на короновірус випадки ще в грудні, каже що не знали від чого лікують))) Б... навіть елементарний тест на тип вірусу грипу не робили,... Лікують пальцем в небо без аналізів дали антібіотик не поміг дають інший не поміг ну то ми не знаємо що у вас, а б... антибіотикограмму зробити навіть мозгів не хватає...