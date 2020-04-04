 В Черновцах убит Евгений Боршан, известный по кличке Пача. Среди версий - борьба за контрабанду наркотиков и сигарет в ЕС. Эксклюзивное ВИДЕО

Цензор.НЕТ публикует эксклюзивное видео перестрелки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Тело 32-летнего чиновника с огнестрельным ранением грудной клетки обнаружено в Ривном, - полиция. ФОТО

Как слышно в разговоре, происшествие произошло напротив дома №33 по улице Воробкевича.

Видно, что пострадавшего погрузили в близ стоящий автомобиль и увезли.

По информации Цензор.НЕТ , расстрелян из автоматического оружия прямо на улице Евгений Боршан, 1987 года рождения. Его доставили в больницу, но он получил пулю в живот и умер на операционном столе.

По неофициальным данным, Боршан был известен в некоторых кругах по кличке Пача.

Ряд источников связывает это убийство с борьбой за рынки наркотиков в Черновицкой области и за каналы наркотрафика и контрабанды сигарет из Украины в Евросоюз.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наркоторговцы на Львовщине жестоко убили, подожгли и закопали двух подростков, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Напомним, правоохранители установили, что 4 апреля на улице Воробкевича в Черновцах неизвестный нанес огнестрельное ранение в живот местному жителю. Мужчина скончался. Сотрудники полиции осматривают место событий, опрашивают свидетелей и очевидцев преступления и разыскивают нападающего.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого преступления виновному лицу грозит до 15 лет лишения свободы.