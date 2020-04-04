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Все про:расстрел (335) убийство (5534) Черновцы (459)

 В Черновцах убит Евгений Боршан, известный по кличке Пача. Среди версий - борьба за контрабанду наркотиков и сигарет в ЕС. Эксклюзивное ВИДЕО

В субботу, 4 апреля, на улице Воробкевича в Черновцах неизвестный нанес смертельное огнестрельное ранение в живот местному жителю.

Цензор.НЕТ публикует эксклюзивное видео перестрелки.

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Как слышно в разговоре, происшествие произошло напротив дома №33 по улице Воробкевича.

Видно, что пострадавшего погрузили в близ стоящий автомобиль и увезли.

По информации Цензор.НЕТ , расстрелян из автоматического оружия прямо на улице Евгений Боршан, 1987 года рождения. Его доставили в больницу, но он получил пулю в живот и умер на операционном столе.

По неофициальным данным, Боршан был известен в некоторых кругах по кличке Пача.

Ряд источников связывает это убийство с борьбой за рынки наркотиков в Черновицкой области и за каналы наркотрафика и контрабанды сигарет из Украины в Евросоюз.

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Напомним, правоохранители установили, что 4 апреля на улице Воробкевича в Черновцах неизвестный нанес огнестрельное ранение в живот местному жителю. Мужчина скончался. Сотрудники полиции осматривают место событий, опрашивают свидетелей и очевидцев преступления и разыскивают нападающего.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого преступления виновному лицу грозит до 15 лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/v3186817
 
 
 Топ комментарии
 
Ну баба и клуша Три раза сдохнуть можно пока она раздуплится
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Боже насколько есть тупые особи
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какая я же тупая курица эта Галя...
пипец...
думал такие как она только в фильмах бывают... Перестрелка в Черновцах, в результате которой погиб мужчина - Цензор.НЕТ 7062
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Ну баба и клуша Три раза сдохнуть можно пока она раздуплится
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какая я же тупая курица эта Галя...
пипец...
думал такие как она только в фильмах бывают... Перестрелка в Черновцах, в результате которой погиб мужчина - Цензор.НЕТ 7062
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тебе бы писать обращения президента к народу. прокатит на всей территории бывшего ссср
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Взагалі-то за дослідженнями у жінок інтелект вищий.
А таких тугих мужиків, як ця курка - маса.
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Зато за окном... Умище, вершина развития человечества.
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Если пострадавшего увезли бандиты, откуда известно, что он погиб?
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Он лежал уже готовый. Думаеш они повезли делать ему искусственное дыхание? скорее они его закопали
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Вообщето помогли подняться и посадили га переднее сиденье
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да, подстврелили, потом помогли пасадить на переднее сиденье, неблагодарный хоть бы спасибо сказал
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Ближе к центру города.
А это раньше вообще какой то пустырь был с цыганскими кибитками и базаром.
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Пока Галя наберет 102 можно всю улицу Воробкевича расстрелять...
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Вы ничего не понимаете. Сперва надо было сообщить Наташе.
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Замечательные комментарии.
Обо всем: о курице, о языке, о зеленском...
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херня якась, жінка ваще що у поліції, що по тел. туплять...
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АВАКОВ.......... ТЫ ГДЕ??????????????? ай яй яй. не подобает пожизненному царю мвд смотреть на такой беспредел. из двух бандюков, ни одного мента. как то понимать? почему без твоих стрелка прошла?????????
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Полиция в это время вылавливала нарушителей карантина чтобы оштрафовать на 17 тысяч гривен
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Некоторым голова нужна, что бы туда кушать...Да, Галя?
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,,Печальное,, отравление от переизбытка свинца в организме. Когда пытаешься отгрызть слишком большой кусок то можно и подавиться...
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Контрабас, контрабас, які ж там міліарди крутяться кожен місяць, і ніхто його не закриває, бо всі потоки ведуть у Київ
Сребролюбство це коріння всіх зол У Чернівцях вбито Євгена Боршана, відомого на прізвисько Пача. Серед версій - боротьба за контрабанду наркотиків і сигарет до ЄС - Цензор.НЕТ 120
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