 "Укрпочта" запустила консьерж-сервис, теперь можно заказать продукты первой необходимости, - Криклий. ВИДЕО

Об этом сообщил в видеообращении министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Цензор.НЕТ.

"Мы уже сейчас обеспечиваем и доставку пенсий, и доставку продуктов питания, и доставку лекарств, и ничего не останавливается. Более того, с сегодняшнего дня "Укрпочта" запустила консьерж-сервис, и есть возможность теперь заказать продукты первой необходимости. Так, первые пакеты гречки уже поехали к гражданам сегодня", - заявил министр.

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В пресс-службу Мининфраструктуры сообщают, что в "Укрпочте" можно адресно доставить через почтальона или воспользоваться онлайн-услугами, чтобы получить пенсию и социальные выплаты, оплатить коммунальные платежи, заказать лекарства, оформить онлайн-подписку, получить почтовый перевод "С карты домой", заказать продукты и другие товары широкого потребления, купить товары из интернет-магазинов.

Чтобы заказать услуги не выходя из дома, нужно только знать почтальона, который обслуживает дом. Для этого можно заполнить короткую онлайн-форму bit.ly/lystonosha или позвонить в контакт-центр 0800300545 и набрать цифру 9.

Напомним, с конца марта "Укрпочта" доставляет в отделения или на дом товары из 5600 аптек. Для киевлян и жителей областных центров услуга стоит 35 гривен, для всех остальных украинцев она бесплатна.

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