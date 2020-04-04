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 Политика Украины
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 "Укрпочта" запустила консьерж-сервис, теперь можно заказать продукты первой необходимости, - Криклий. ВИДЕО

Государственный почтовый оператор с 4 апреля предоставляет услугу адресной доставки продуктов первой необходимости.

Об этом сообщил в видеообращении министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Цензор.НЕТ.

"Мы уже сейчас обеспечиваем и доставку пенсий, и доставку продуктов питания, и доставку лекарств, и ничего не останавливается. Более того, с сегодняшнего дня "Укрпочта" запустила консьерж-сервис, и есть возможность теперь заказать продукты первой необходимости. Так, первые пакеты гречки уже поехали к гражданам сегодня", - заявил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почтовое сообщение с рядом стран осложнилось - Укрпочта

В пресс-службу Мининфраструктуры сообщают, что в "Укрпочте" можно адресно доставить через почтальона или воспользоваться онлайн-услугами, чтобы получить пенсию и социальные выплаты, оплатить коммунальные платежи, заказать лекарства, оформить онлайн-подписку, получить почтовый перевод "С карты домой", заказать продукты и другие товары широкого потребления, купить товары из интернет-магазинов.

Чтобы заказать услуги не выходя из дома, нужно только знать почтальона, который обслуживает дом. Для этого можно заполнить короткую онлайн-форму bit.ly/lystonosha или позвонить в контакт-центр 0800300545 и набрать цифру 9.

Напомним, с конца марта "Укрпочта" доставляет в отделения или на дом товары из 5600 аптек. Для киевлян и жителей областных центров услуга стоит 35 гривен, для всех остальных украинцев она бесплатна.

Также читайте: Кабмин Украины разрешил доставлять лекарства по почте, - Криклий

Источник: https://censor.net.ua/v3186814
 
 
 Топ комментарии
 
Я знаю что не по теме коментарий ну ооооочень картина понравилась !
***
С выставки картин в курортном отеле Burj Al Arab Jumeirah в Дубае ОАЭ.
Художник Семён Скрепецкий, масло, доска(сосна).
Размеры 28х34см

"Укрпочта" запустила консьерж-сервис, теперь можно заказать продукты первой необходимости, - Криклий - Цензор.НЕТ 498
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К сентябрю привезут...если не потеряют! "Укрпочта" запустила консьерж-сервис, теперь можно заказать продукты первой необходимости, - Криклий - Цензор.НЕТ 406
"Укрпочта" запустила консьерж-сервис, теперь можно заказать продукты первой необходимости, - Криклий - Цензор.НЕТ 247
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Я знаю что не по теме коментарий ну ооооочень картина понравилась !
***
С выставки картин в курортном отеле Burj Al Arab Jumeirah в Дубае ОАЭ.
Художник Семён Скрепецкий, масло, доска(сосна).
Размеры 28х34см

"Укрпочта" запустила консьерж-сервис, теперь можно заказать продукты первой необходимости, - Криклий - Цензор.НЕТ 498
 показать весь комментарий
 
 
отлічно! продукт пєррвой нєобходімості - коньяк!
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К сентябрю привезут...если не потеряют! "Укрпочта" запустила консьерж-сервис, теперь можно заказать продукты первой необходимости, - Криклий - Цензор.НЕТ 406
"Укрпочта" запустила консьерж-сервис, теперь можно заказать продукты первой необходимости, - Криклий - Цензор.НЕТ 247
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Общение с лицами НЕ проживающими в квартире ( доме) для лиц 60+ запрещено постановлением правительства, за нарушение штраф. ( как при этом обеспечить общение с работниками почты.. )
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а гречка то почем? да еще услуги доставки?, бесплатно или хоть почтальону надо что-то дать... не каждый потянет "Укрпочта" запустила консьерж-сервис, теперь можно заказать продукты первой необходимости, - Криклий - Цензор.НЕТ 6003
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По моему на этой гречке уже все ипанулись...
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Цена доставки заложена в стоимость товара...зеленое стадо своего не упустит...
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Я вже розповідав наскільки брехлива та корупційна Укрпошта! Я жалію тих, хто скористається її послугами.
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Привозят только больным или и контактным на самоизоляции? Нужно уточнить.
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Интересно, а как будут работники почты защищены от коронавируса, если они будут больным людям и на самоизоляции возить продукты?
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Нужно запустить приложение в тф, чтобы было видно , где находится самоизолянт , не на шашлыках ли он вместо изолированной комнаты, а тут опять про гречку. Я про эту гречку уже даже слышать не могу
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