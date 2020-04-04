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 Медицинский протокол предполагает кремацию для умерших от коронавируса, - Кличко. ВИДЕО

Медицинский протокол предусматривает кремацию для умерших от коронавируса в Киеве, церемонии захоронения отменены.

Об этом заявил мэр города Киева Виталий Кличко в интервью для Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

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"Есть протокол врачей для того, чтобы распространение инфекции не происходило. Относительно этого протокола церемонии погребения отменены и прописана в этом протоколе кремация", - подчеркнул Кличко.

Напомним, по состоянию на утро 4 апреля в Киеве 25 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19, всего в столице 214 заболевших.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 4 апреля в Украине 1096 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 154 новых случая.

Источник: https://censor.net.ua/v3186810
 
 
 Топ комментарии
 
Они там уже окончательно ку-ку! Банда идиотов! Медицинский протокол предполагает кремацию для умерших от коронавируса, - Кличко - Цензор.НЕТ 1184
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да всё изучено. можно хоронить по-людски.
просто крысы перебздели.
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вообще-то правильно!.. неизвестно, каким образом вирус себе ведет после смерти носителя..
а если умершие станут вирусными бомбами.. ведь мы очень мало знаем об этом вирусе..
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да всё изучено. можно хоронить по-людски.
просто крысы перебздели.
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Що за дурня, яка кремація, а якщо немає крематорію в селі? Влада сходить з розуму, потрібно припинити цей фестиваль ідіотизму! Карантин на всі ці ідіотські нововведення від ідіотів мають бути відмінені!
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Там про Київ. Біля Києва крематорій є. Є ще у Харкові і у Одесі.
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Вірус не бактерія, без носія довго не живе.
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Они там уже окончательно ку-ку! Банда идиотов! Медицинский протокол предполагает кремацию для умерших от коронавируса, - Кличко - Цензор.НЕТ 1184
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правильно! всип їм критики та прочуханки!
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Ну, зная Виталика, ещё не ясно каких он имел ввиду...
То, что он говорит и думает, часто имеет полярные полосы
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В данном случае Виталик лишь озвучил то, что придумал Кабмин.
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Меньше станет умерших от короны: родственники, не желающие сжигать своих близких, будут подкупать патологоанатомов писать другую причину смерти.
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В Днепре сказали, шо вскрытия не будет - сразу в печь!
Так шо тут немного наоборот будет... Медицинский протокол предполагает кремацию для умерших от коронавируса, - Кличко - Цензор.НЕТ 660
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а жертв преступлений списывать на коронавирус - вскрытия то не будет
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Идиоты это не чума и это не вам решать а родне!
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Для родни это тоже выход.
Пришлось хоронить еще до эпидемии.
Мало того, что двойной тариф по сравнению с тем, что на всех сайтах похоронных бюро, так еще каждый требует себе конкретно в карман.
Даже трудно себе представить, во сколько выльются похороны в условиях карантина.
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Порохоботы против, им 5 лет обещали что забрать всех на ковчег
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И даже прикопали. Но обязательно как то нелепо,как ты голосовал. В грелке например,или банке от майонеза,или в лыжном ботинке.
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что значит по-людски? это значит в землю на корм червям ...гнить и вонять?
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Уважаемый Виталий Кличко,пора занятся делом ,а не говорильней о соблюдении карантина,те какие то уроды придумали возить людей по украине по 8 20 человек в бусе или большом автобусе.Сылка COMFORT.BUS.Харьков,Днепр,Херсон,Николаев,Львов -черновцы пропали- зто просто страшно!Подумайте об этом и сделайте выводы.Зайдите на их сайт.
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Медичний протокол передбачає кремацію для померлих від коронавірусу, - Кличко - Цензор.НЕТ 6107Представители украинского правительства ведут переговоры с МАЗом республика Беларусь на поставки в срочном порядке 170 ПК на базе автомобиля МАЗ-5440C5-8520-000.
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Як умру то поховайте...
Най буде - кремація.
«Слуг народа» тільки дайте -

За горло помацати... Медичний протокол передбачає кремацію для померлих від коронавірусу, - Кличко - Цензор.НЕТ 3931
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з понеділка чемним псам дозволено вигулювати своїх хазяїв не більше як по двоє і тільки в намордниках та з паспортами!
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а що каже протокол стосовно утилізації санзахисту? діти будуть знаходити мішки з масками на літніх канікулах у найцікавіших місцях? і тоді буде ще веселіше.
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А когда власть будут кремировать за постоянное нагнетание обстановки, сеяние страха и паники и введение идиотских средневековых правил после 6 апреля?
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Мда, зелебобы когда голосовали за зелёную говорящую обезьяну явно не рассчитывали что их будут кремировать. Бугагагагага
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Можно и без кремации - главное хлоркой полить хорошо
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А если Виталик ласты протянет , его тоже кремируют ?
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