 Медицинский протокол предполагает кремацию для умерших от коронавируса, - Кличко. ВИДЕО

Об этом заявил мэр города Киева Виталий Кличко в интервью для Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.
"Есть протокол врачей для того, чтобы распространение инфекции не происходило. Относительно этого протокола церемонии погребения отменены и прописана в этом протоколе кремация", - подчеркнул Кличко.
Напомним, по состоянию на утро 4 апреля в Киеве 25 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19, всего в столице 214 заболевших.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 4 апреля в Украине 1096 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 154 новых случая.
а если умершие станут вирусными бомбами.. ведь мы очень мало знаем об этом вирусе..
просто крысы перебздели.
То, что он говорит и думает, часто имеет полярные полосы
А что ДУМАЕТ?
Так шо тут немного наоборот будет...
Пришлось хоронить еще до эпидемии.
Мало того, что двойной тариф по сравнению с тем, что на всех сайтах похоронных бюро, так еще каждый требует себе конкретно в карман.
Даже трудно себе представить, во сколько выльются похороны в условиях карантина.
Най буде - кремація.
«Слуг народа» тільки дайте -
За горло помацати...