 Мужчину застрелили на улице в Черновцах, - полиция. ВИДЕО+ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Черновицкой области, правоохранители установили, что 4 апреля на улице Воробкевича в Черновцах неизвестный нанес огнестрельное ранение в живот местному жителю.

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Пострадавшего госпитализировали в больницу, где он умер во время оказания медицинской помощи.

В настоящее время сотрудники полиции осматривают место событий, опрашивают свидетелей и очевидцев преступления и разыскивают нападающего.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого преступления виновному лицу грозит до 15 лет лишения свободы.





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