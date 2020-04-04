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 Мужчину застрелили на улице в Черновцах, - полиция. ВИДЕО+ФОТО

В Черновцах неизвестный выстрелом смертельно травмировал 33-летнего местного жителя.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Черновицкой области, правоохранители установили, что 4 апреля на улице Воробкевича в Черновцах неизвестный нанес огнестрельное ранение в живот местному жителю.

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Пострадавшего госпитализировали в больницу, где он умер во время оказания медицинской помощи.

В настоящее время сотрудники полиции осматривают место событий, опрашивают свидетелей и очевидцев преступления и разыскивают нападающего.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого преступления виновному лицу грозит до 15 лет лишения свободы.

Мужчину застрелили на улице в Черновцах, - полиция 01
Мужчину застрелили на улице в Черновцах, - полиция 02

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Источник: https://censor.net.ua/v3186809
 
 
 Топ комментарии
 
Один чихнув в сторону іншого, другий дістав пістолета та застрелив.
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Вот что значит нарушение режима самоизоляции! Сидел бы дома - был бы жив.
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Один чихнув в сторону іншого, другий дістав пістолета та застрелив.
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Если без маски,то спишут Короновирус.А во.ще то в Черновцах з 13.00 до 6.00(06.3)комендантский час.Нехрен бродить по улицам.
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Медицинский протокол подразумевает кремацию, а не расстрел. Аваковцы, как всегда, "найдут" не того.
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Там же в городе мусор на мусоре и мусором погоняется
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Вот что значит нарушение режима самоизоляции! Сидел бы дома - был бы жив.
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Это от мууудрых карантинных мер. Озверел торчать безвылазно дома.
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Черновцы сейчас штормит сильно... по всех направлениях
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ооо!.. у тебя новый ник.. а что со старым? .. заразился короновирусом?!
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дай угадаю.. и ты теперь с новыми силами бросишься в бой с порохоботами, кашляя и апчихая на них с большей силой..
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Они (порохоботы) не достойны того, чтобы я с ними воевал
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подожди, ты ж за Зеленского голосовал.. или ты шас скажешь, что это порохоботы тебя заставили за Зелю баян порвать..
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Ну да, за Зеленского! И не жалею...
Просто порохоботы мне не интересны...
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слушай, ты когда в общественный транспорт заходишь, глаза прячешь..
или ты тёмные очки одел, и главное не замечать, что о тебе говорят те, кто не голосовал за Зе)..
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У нас, в Николаеве, настоящая демократия!
Все друг друга понимают...
Не то, что на одном общеизвестном форуме
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ндаа.. на форуме жестко.. чуть что не так, сразу стерли.. никакой демократии..
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Ход мысли правильный...
Есть одно но!
Мне не прыгать нужно будет, а ложиться на пол
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А твой IQ не закатится в щель в полу, от того, что ты направления путаешь?
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ЩЕЛЬ В ПОЛУ???!!!
Ты где живёшь?
Я о таком понятии не слышал с середины восьмидесятых
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А ты только наклонись, только учти - при наклоне ниже пояса, IQ пойдёт в минус, не говоря уже о том, чтобы тебе лечь.
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просто именованные "криминальные" - убит "Боршан" младший Жека (Пача) - сын Мити Бршана ( Пача).
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ха ха ха. приходит долгоожидаемое. в орехово-зуево только что подьезд взорвалсо. официально как бэ газ. официально всего 2 ушло. видать мало сахара в подвал завезли для поддержки рейтинга.
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І одразу після горіхово-зуйової новини - "Танцы со звездами". Іржу неначе Лавров Чоловіка застрелили на вулиці в Чернівцях, - поліція - Цензор.НЕТ 4024
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У нас з цього приводу теж "танці з зірками"
(і хто скаже, що пан Єнот - не зірка? Чоловіка застрелили на вулиці в Чернівцях, - поліція - Цензор.НЕТ 5218 )
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вчера ещё прикольный тут сюжетик сдыбал. про невесту, где ***** с казацким хором свадебным хенералом был. в карантине меж "молодожёнами" до потасовок дошло ))) даже собака ущипнула не молодую за ногу, защищая молодого ))))
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В Орєхово-Зуєво зуйово? Ай-яй-яй. Аж горіхів закортіло.
Де капрал Єнот? А ось він...

Чоловіка застрелили на вулиці в Чернівцях, - поліція - Цензор.НЕТ 3322
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))) то о чём сколько и давно говорилось в сети, ********* таки осуществили!
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Дожили!..вже поліція людей на вулиці стріляє !...
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Насправді сумно і гидко. Люди не умвідомлюють небезпеки. Не розуміють, що і без зброї смертельна хвороба невмолимо щабере значну їх частину. Просто так. А може, саме за таку поведінку.
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Дык, в городе с 13-00 комендантский час.
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Он тоже был против права на самозащиту и на оружие и полагался на полюцию?
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Анука свинарчуки давайте запевайте песню что если народу дать право на самозащиту то все преступники купят себе пистолеты

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Кто же теперь запоёт, если ФСБ совместно с Бихуесом закрыла контрабандный канал поставки?
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Зашел только что в магазин. Один человек чихну, второй закашлялся. оба без масок.
Я машинально попятился от них. Добро пожаловать в Zомбилэнд
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Убийца гнался за убитым, чтобы дать ему маску с респиратором, а тот не хотел...
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Второй за день взрыв газа произошел в Подмосковье, есть пострадавшие

«В поселке Авангард в дачном доме произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения. Три человека получили ожоги», - сказал собеседник ТАСС.

Ранее в субботу в жилом пятиэтажном доме в Орехово-Зуево также произошел взрыв. Предварительной причиной названа неисправность газовой колонки. В результате ЧП один человек погиб и шестеро пострадали, на место прибыли глава МЧС Евгений Зиничев и криминалисты из Главного управления криминалистики (Криминалистического центра).

Небось ***** скоро коньки отбросит.
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прочитал почти все коменты. ну очень сочуствующий народ, Украинцы. и никто. о том что по городу гуляют стволы, что покойный или аферист или бандит а может перепутали. всем по приколу. а рекашет или смазал и пуля попадет в чьюто жену, ребенка маму. всем все пох....й
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Торговля наркотой не задалась у цыгана. Чоловіка застрелили на вулиці в Чернівцях, - поліція - Цензор.НЕТ 703
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