 Мужчину застрелили на улице в Черновцах, - полиция. ВИДЕО+ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Черновицкой области, правоохранители установили, что 4 апреля на улице Воробкевича в Черновцах неизвестный нанес огнестрельное ранение в живот местному жителю.
Пострадавшего госпитализировали в больницу, где он умер во время оказания медицинской помощи.
В настоящее время сотрудники полиции осматривают место событий, опрашивают свидетелей и очевидцев преступления и разыскивают нападающего.
По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого преступления виновному лицу грозит до 15 лет лишения свободы.
Просто порохоботы мне не интересны...
или ты тёмные очки одел, и главное не замечать, что о тебе говорят те, кто не голосовал за Зе)..
Все друг друга понимают...
Не то, что на одном общеизвестном форуме
Есть одно но!
Мне не прыгать нужно будет, а ложиться на пол
Ты где живёшь?
Я о таком понятии не слышал с середины восьмидесятых
(і хто скаже, що пан Єнот - не зірка? )
Де капрал Єнот? А ось він...
Я машинально попятился от них. Добро пожаловать в Zомбилэнд
«В поселке Авангард в дачном доме произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения. Три человека получили ожоги», - сказал собеседник ТАСС.
Ранее в субботу в жилом пятиэтажном доме в Орехово-Зуево также произошел взрыв. Предварительной причиной названа неисправность газовой колонки. В результате ЧП один человек погиб и шестеро пострадали, на место прибыли глава МЧС Евгений Зиничев и криминалисты из Главного управления криминалистики (Криминалистического центра).
Небось ***** скоро коньки отбросит.