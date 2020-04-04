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Все про:Нацполиция (11165) Полтава (510) правоохранительные органы (1151) хулиганство (273) Геращенко Антон (1044)

 Полиция открыло уголовное производство в отношении жителя Полтавы, бросившего в лицо кассиру супермаркета горсть мелких монет, - Антон Геращенко. ВИДЕО

В Полтаве полиция открыла уголовное производство в отношении мужчины, позволившего себе хулиганские действия в отношении кассира супермаркета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу замминистра МВД Антона Геращенко в Фейсбук.

"Полиция отреагировала на хамские и хулиганские действия жителя города Полтава, который бросил в лицо кассиру супермаркета горсть из мелких монет.

Реакция Полтавской Полиции не заставила себя ждать - данный гражданин установлен и ему предъявлено подозрение по части 1 статьи 296 КК - хулиганство. Дальше своё слово должен сказать Суд", - написал Геращенко.

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Полиция открыло уголовное производство в отношении жителя Полтавы, бросившего в лицо кассиру супермаркета горсть мелких монет, - Антон Геращенко 01

Источник: https://censor.net.ua/v3186794
 
   
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оце і е кацапосвіт - бидло чухоньське Полиция открыло уголовное производство в отношении жителя Полтавы, бросившего в лицо кассиру супермаркета горсть мелких монет, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 9770- бурдюк пивний гребаний- і не найшлось Чоловіка рядом ...- шкода...
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Быдло жирное -- на кичу процесс воспитания будет очень быстрым
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Какая кича-15 суток может и дадут.
А в связи з карантином будет сидеть дома.
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видимо учитель какой-то... пришел потратить свою ЗП в $4000, а ему тут какие-то гривны в монетах предлагают
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Типичное хряпало, производное от свиньи. Поведение и фигура, это доказывает.
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..насобирала двадцать гривен по рублю... Полиция открыло уголовное производство в отношении жителя Полтавы, бросившего в лицо кассиру супермаркета горсть мелких монет, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 9831
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собрать эту горсть монет и заталкивать их этому деятелю по одной в очко.... плашмя......
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заталкивать и потом законопатить власовским триколором
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я не понимаю к чему они такие новости тулят, типа запугивают своим полицейским государством? а кто дело заведет до чего они людей довели своей тупостью
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Його треба відвезти на екскурсію у Дирчату Нарядну Резервацію.
Там мелочь у дефіциті.
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Падло е...ное! Смелое, с..ка, против девочки.
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Яка у насо перативна поліція. Оцьому бидлюку - буде крпимінальна (заслужено) відповідальність, а той хто під час епідемії створив тисячну чергу з робітників стратегічного підприємства, наражаючи їх на небезпеку - адміністративна.
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обычно у них наоборот мелких денег не хватает, нафига она ему втулила столько, решила спихнуть лошку лишнее?
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Как хорошо, что этого отвратительного хама накажут.
Жаль я там не присутствовал, с удовольствием набил бы ему морду.
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Антоха, як просуваються справи про продаж масок?
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Влепить за хулиганку года два и за хождение в магазин без маски 34 тыс штрафа.
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