 Полиция открыло уголовное производство в отношении жителя Полтавы, бросившего в лицо кассиру супермаркета горсть мелких монет, - Антон Геращенко. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу замминистра МВД Антона Геращенко в Фейсбук.
"Полиция отреагировала на хамские и хулиганские действия жителя города Полтава, который бросил в лицо кассиру супермаркета горсть из мелких монет.
Реакция Полтавской Полиции не заставила себя ждать - данный гражданин установлен и ему предъявлено подозрение по части 1 статьи 296 КК - хулиганство. Дальше своё слово должен сказать Суд", - написал Геращенко.
А в связи з карантином будет сидеть дома.
Там мелочь у дефіциті.
Жаль я там не присутствовал, с удовольствием набил бы ему морду.