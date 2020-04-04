 Полиция открыло уголовное производство в отношении жителя Полтавы, бросившего в лицо кассиру супермаркета горсть мелких монет, - Антон Геращенко. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу замминистра МВД Антона Геращенко в Фейсбук.

"Полиция отреагировала на хамские и хулиганские действия жителя города Полтава, который бросил в лицо кассиру супермаркета горсть из мелких монет.

Реакция Полтавской Полиции не заставила себя ждать - данный гражданин установлен и ему предъявлено подозрение по части 1 статьи 296 КК - хулиганство. Дальше своё слово должен сказать Суд", - написал Геращенко.

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